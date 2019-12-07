ПОРОШЕНКО НА МАЙДАНЕ!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:41
ПОРОШЕНКО НА МАЙДАНЕ!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:46
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:47
Ітогі подвєдьом. 2019-12-07
День перестал быть томным.
Ітогі подвєдьом. 2019-12-07
1)
Так деоккупация или проводим выборы на оккупированной территории ? Что-то я запутался
2)
Главное, чтобы оставили это решение в архиве.
3)
Не ожидал от белоруссов
4)
Ну надо же. Великий реформатор Зеленский.
5)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:56
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:00
Ітогі подвєдьом. 2019-12-08
Ітогі подвєдьом. 2019-12-08
1)
Траур по погибшим необходим, произошла ужасная трагедия.
Но использовать эту трагедию в политический целях, а именно объявлять траур в день акций протеста, - отвратительно
2)
Такие и нужны Зеленскому - тупые исполнительные идиоты, всегда готовые сказать "будет исполнено".
Пожаробезопасностью надо заниматься постоянно, каждый день, каждый час. А не по поручению президента
3)
Какой грозный. Представится возможность убедится в этом каждому из нас.
4)
Они так часто говорят о "красных линиях", что точно красные линии будут пересечены
5)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:03
Ручное правосудие, но виноваты "грантоеды" и "соросята"
Со 100% прокурором уже облажались
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:07
У вас в голове каша.
Ваш кумир Порошенко к 2018 году полностью очистил власть от навязанных ему грантоедов-соросят. Подчистую. Пинком ушли все знаковые соросята или были загнаны в глубокую оппозицию к Порошенко - Яресько, Абромавичюс, Данилюк, Касько, Найем, Лещенко и тд, на Шабунина завели уголовное дело, всех грантоедов, так называемых антикоррупционеров, обязали подавать декларации в НАЗК, что вызвало волну возмущения грантоедской общественности.
Возможно это была одна из больших ошибок Порошенко, он явно недооценил соросят, тандем Зеленский+соросята оказался гораздо мощнее, чем предполагал Порошенко, мощнее и финансово и информационно, этот тандем просто смыл Порошенко. И сейчас как мы видим - полная победа, даже в правительстве больше половины это люди, сидевшие еще год назад на грантах Пинчука.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 08 гру, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:07
Не отвлекайтесь, в ВР вы голосовали за Юлю, это я помню
Но это же вы голосовали за Зеленского и поддерживали роспуск ВР.
Вот и зашёл в Раду весь это сброд при полной вашей поддержке.
Вы и сейчас этот сброд СН косвенно поддерживаете, потому что врёте о поддержке мной кандидата от Оппы. Я не голосовал за Оппу
Я тогда выступал против сброда СН
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:09
Эхо:
Я не голосовал за Зеленского
Я тогда выступал против сброда БПП
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:09
Какая каша у вас в голове
Читаю и наслаждаюсь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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