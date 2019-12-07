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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 48204821482248234824>
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:41

ПОРОШЕНКО НА МАЙДАНЕ!

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:46

  Вкладчик1234 написав:ПОРОШЕНКО НА МАЙДАНЕ!



Сам себя не покритикуешь )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:47

Ітогі подвєдьом. 2019-12-07

День перестал быть томным.

Ітогі подвєдьом. 2019-12-07

1) Деоккупация и украинские законы: в Совбезе озвучили ключевые условия выборов в ОРДЛО

Зеленский хочет провести местные выборы в ОРДЛО одновременно со всей Украиной в 2020 году

Так деоккупация или проводим выборы на оккупированной территории ? Что-то я запутался

2) СНБО утвердил один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса
При этом Данилов не ответил, что это за сценарий и каковы его условия, ссылаясь на закрытый режим заседания.

Главное, чтобы оставили это решение в архиве.

3) "Стоять на смерть": в Минске проходят массовые протесты против интеграции с РФ - произошли первые стычки (фото, онлайн-трансляция)

Не ожидал от белоруссов

4) Угрожает стабильности и независимости системы: "венецианка" раскритиковала судебную реформу Зеленского
Европейская комиссия Совета Европы "За демократию через право" (Венецианская комиссия) считает, что реформа органов судейского самоуправления в Украине угрожает стабильности и независимости судебной системы.

Ну надо же. Великий реформатор Зеленский.

5) "Нафтогаз" готов получать газом $3 миллиарда долга от "Газпрома": итоги переговоров
Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и, если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - отметил он.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:56

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:00

Ітогі подвєдьом. 2019-12-08

Ітогі подвєдьом. 2019-12-08

1) Из-за смертельного пожара в колледже Одессы 8 декабря объявили днем всеукраинского траура
Траур по погибшим необходим, произошла ужасная трагедия.
Но использовать эту трагедию в политический целях, а именно объявлять траур в день акций протеста, - отвратительно

2) Харьковский губернатор начал первым выполнять поручения Зеленского по проверке пожаробезопасности
Такие и нужны Зеленскому - тупые исполнительные идиоты, всегда готовые сказать "будет исполнено".
Пожаробезопасностью надо заниматься постоянно, каждый день, каждый час. А не по поручению президента

3) У Зеленского обозначили первоочередные шаги во время встречи "нормандской четверки"
Какой грозный. Представится возможность убедится в этом каждому из нас.

4) Разумков о "нормандской встречи": красные линии будут соблюдены
Они так часто говорят о "красных линиях", что точно красные линии будут пересечены

5) В Киеве проходит вече за "красные линии" в переговорах с Путиным: онлайн-трансляция
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:03

  freeze написав:
  lapay написав:то Зеленський Коболеву не може


Конечно не может, но тут на ДБР ставится 100-% человек вместо Трубы, да 100-% генпрокурор, неужели Вы реально сомневаетесь, что на Коболева нельзя реализовать несколько успешных уголовных дел ?

Ручное правосудие, но виноваты "грантоеды" и "соросята"
Со 100% прокурором уже облажались
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:07

  pesikot написав:Теперь вы перешли на тему, что виноваты "грантоеды", "соросята".
Кстати, слова из российской пропаганды.


У вас в голове каша.

Ваш кумир Порошенко к 2018 году полностью очистил власть от навязанных ему грантоедов-соросят. Подчистую. Пинком ушли все знаковые соросята или были загнаны в глубокую оппозицию к Порошенко - Яресько, Абромавичюс, Данилюк, Касько, Найем, Лещенко и тд, на Шабунина завели уголовное дело, всех грантоедов, так называемых антикоррупционеров, обязали подавать декларации в НАЗК, что вызвало волну возмущения грантоедской общественности.
Возможно это была одна из больших ошибок Порошенко, он явно недооценил соросят, тандем Зеленский+соросята оказался гораздо мощнее, чем предполагал Порошенко, мощнее и финансово и информационно, этот тандем просто смыл Порошенко. И сейчас как мы видим - полная победа, даже в правительстве больше половины это люди, сидевшие еще год назад на грантах Пинчука.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 08 гру, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:07

  freeze написав:
pesikot написав:Так этих вы и привели во власть.
Сперва привели во власть Зеленского, а потом за ним пришли вот эти вот все.
Теперь вы перешли на тему, что виноваты "грантоеды", "соросята".
Кстати, слова из российской пропаганды.
Флюгер вы у нас :)


Вы надеюсь не забыли, что я голосовал за Юлю, а вы поддерживали у себя там кандидата от Оппожизни ?

Не отвлекайтесь, в ВР вы голосовали за Юлю, это я помню
Но это же вы голосовали за Зеленского и поддерживали роспуск ВР.
Вот и зашёл в Раду весь это сброд при полной вашей поддержке.

Вы и сейчас этот сброд СН косвенно поддерживаете, потому что врёте о поддержке мной кандидата от Оппы. Я не голосовал за Оппу
Я тогда выступал против сброда СН
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:09

  pesikot написав:Я не голосовал за Оппу
Я тогда выступал против сброда СН


Эхо:
Я не голосовал за Зеленского
Я тогда выступал против сброда БПП
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:09

  freeze написав:
  pesikot написав:Теперь вы перешли на тему, что виноваты "грантоеды", "соросята".
Кстати, слова из российской пропаганды.


У вас в голове каша.

Возможно это была одна из больших ошибок Порошенко, он явно недооценил соросят, тандем Зеленский+соросята оказался гораздо мощнее, чем предполагал Порошенко, мощнее и финансово и информационно, этот тандем просто смыл Порошенко. И сейчас как мы видим - полная победа, даже в правительстве больше половины это люди, сидевшие еще год назад на грантах Пинчука.

Какая каша у вас в голове :-)
Читаю и наслаждаюсь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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