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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4821482248234824>
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:10

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-12-08


Это что,летописец Нестор или прожектор перестройки образца 1987г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:10

  zРадио написав:
  freeze написав:а вы поддерживали у себя там кандидата от Оппожизни ?


Опа, а что ж такое - гречка не пахнет? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Я помню, как Леша Дурнев снимал видео про выборы "мажоров" в Чернигове - веселуха та еще...

Один соврал, другой брехун подхватил :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:11

  pesikot написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:Теперь вы перешли на тему, что виноваты "грантоеды", "соросята".
Кстати, слова из российской пропаганды.


У вас в голове каша.

Возможно это была одна из больших ошибок Порошенко, он явно недооценил соросят, тандем Зеленский+соросята оказался гораздо мощнее, чем предполагал Порошенко, мощнее и финансово и информационно, этот тандем просто смыл Порошенко. И сейчас как мы видим - полная победа, даже в правительстве больше половины это люди, сидевшие еще год назад на грантах Пинчука.

Какая каша у вас в голове :-)
Читаю и наслаждаюсь :)


Читайте и учитесь, опровергнуть факты вы же не можете )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:12

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Ще один, який вірить що майдан робиться "за гроші".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:22

  freeze написав:Тандем Зеленский+соросята оказался гораздо мощнее, чем предполагал Порошенко, мощнее и финансово и информационно, этот тандем просто смыл Порошенко. И сейчас как мы видим - полная победа, даже в правительстве больше половины это люди, сидевшие еще год назад на грантах Пинчука.

А на грантоедских площадках за кого агитировали?
А на каналах Пинчука?

Я как-то не заметил этого, но ТВ смотрю мало.

Во власти есть люди, поддерживающие Порошенка на выборах.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:23

минутка юмора:

Зображення

https://twitter.com/antonohaio/status/1203461380357132293
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:27

Вкладчик1234

Славик опять испуганный, но остальные убедительны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:28

"Путчисты" не только сами засцали выйти на сцену, но даже выпустить боевых зазывал первого эшелона (типа федины, зевробой, черновол).

Отдуваются какие-то noname-тамады
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:29

  freeze написав:Славик опять испуганный, но остальные убедительны.

Фотка видно старая.
Версия Яценюка ещё до-ребрендинга (без щетины) :)

Жаль нет Парубия, Пашинского, Луценко...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:32

  Вкладчик1234 написав:Фотка видно старая.
Версия Яценюка ещё до-ребрендинга (без щетины) :)


Шо то водитель на танке Яценюка Сашко Белого напоминает. Неужто еще фото с 90-х ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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