Додано: Нед 08 гру, 2019 14:28

"Путчисты" не только сами засцали выйти на сцену, но даже выпустить боевых зазывал первого эшелона (типа федины, зевробой, черновол).



Отдуваются какие-то noname-тамады

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин