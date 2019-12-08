Это что,летописец Нестор или прожектор перестройки образца 1987г?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:10
Это что,летописец Нестор или прожектор перестройки образца 1987г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:10
Один соврал, другой брехун подхватил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:11
Читайте и учитесь, опровергнуть факты вы же не можете )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:12
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:22
А на грантоедских площадках за кого агитировали?
А на каналах Пинчука?
Я как-то не заметил этого, но ТВ смотрю мало.
Во власти есть люди, поддерживающие Порошенка на выборах.
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:23
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:27
Вкладчик1234
Славик опять испуганный, но остальные убедительны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:28
"Путчисты" не только сами засцали выйти на сцену, но даже выпустить боевых зазывал первого эшелона (типа федины, зевробой, черновол).
Отдуваются какие-то noname-тамады
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:29
Фотка видно старая.
Версия Яценюка ещё до-ребрендинга (без щетины)
Жаль нет Парубия, Пашинского, Луценко...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:32
Шо то водитель на танке Яценюка Сашко Белого напоминает. Неужто еще фото с 90-х ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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