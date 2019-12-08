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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4821482248234824
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:00

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Но использовать эту трагедию в политический целях, а именно объявлять траур в день акций протеста, - отвратительно


Казнить нельзя помиловать.


Вспомним, какие протесты в масс-медиа поднялись, что мол Зеленский не выразил соболезнования семье погибшего Коростелева.
А какие протесты начались бы, если бы Зеленский не объявил траур по погибших в Одессе?

Что бы вы написали, если бы Офис Президента опубликовал примерно такое:
В связи с акциями протеста, траур по погибшим в Одессе переносится на период после окончания этих акций.

:?:
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:01

  M-A-X написав:
  freeze написав:Тандем Зеленский+соросята оказался гораздо мощнее, чем предполагал Порошенко, мощнее и финансово и информационно, этот тандем просто смыл Порошенко. И сейчас как мы видим - полная победа, даже в правительстве больше половины это люди, сидевшие еще год назад на грантах Пинчука.

А на грантоедских площадках за кого агитировали?
А на каналах Пинчука?


Давайте по пунктам.
Большинство знаковых грантоедов сразу оказались в команде Зеленского и Гриценко, последний явно выступал торпедой против Порошенко - Абромявичус, Залищук, Шабунин, Лещенко, Касько, Данилюк, да десятки их.
Да были те кто поддержал Порошенко - Гончарук, Найем, Ясько и тд. Но заметьте где сейчас Гончарук, Найем, Ясько и товарищи, как хорошо устроились в новой команде )))

Каналы Пинчука топили за Вакарчука, который явно отбирал голоса у Порошенко, ослабляя последнего. Пинчук в реальности много сделал для поражения Порошенко. Если бы не Пинчук, у Петра была бы вторая по величине фракция в Раде и совсем другие условия в политике.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:12

  pesikot написав:Но использовать эту трагедию в политический целях, а именно объявлять траур в день акций протеста, - отвратительно

Текст писала Ирина Геращенко?
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