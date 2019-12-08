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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4821482248234824 Додано: Нед 08 гру, 2019 15:00 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Но использовать эту трагедию в политический целях, а именно объявлять траур в день акций протеста, - отвратительно Но использовать эту трагедию в политический целях, а именно объявлять траур в день акций протеста, - отвратительно



Казнить нельзя помиловать.



Вспомним, какие протесты в масс-медиа поднялись, что мол Зеленский не выразил соболезнования семье погибшего Коростелева.

А какие протесты начались бы, если бы Зеленский не объявил траур по погибших в Одессе?



Что бы вы написали, если бы Офис Президента опубликовал примерно такое:

В связи с акциями протеста, траур по погибшим в Одессе переносится на период после окончания этих акций.

Вспомним, какие протесты в масс-медиа поднялись, что мол Зеленский не выразил соболезнования семье погибшего Коростелева.А какие протесты начались бы, если бы Зеленский не объявил траур по погибших в Одессе?Что бы вы написали, если бы Офис Президента опубликовал примерно такое: yanyura Повідомлень: 5134 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 гру, 2019 15:01 M-A-X написав: freeze написав: Тандем Зеленский+соросята оказался гораздо мощнее, чем предполагал Порошенко, мощнее и финансово и информационно, этот тандем просто смыл Порошенко. И сейчас как мы видим - полная победа, даже в правительстве больше половины это люди, сидевшие еще год назад на грантах Пинчука. Тандем Зеленский+соросята оказался гораздо мощнее, чем предполагал Порошенко, мощнее и финансово и информационно, этот тандем просто смыл Порошенко. И сейчас как мы видим - полная победа, даже в правительстве больше половины это люди, сидевшие еще год назад на грантах Пинчука.

А на грантоедских площадках за кого агитировали?

А на каналах Пинчука? А на грантоедских площадках за кого агитировали?А на каналах Пинчука?



Давайте по пунктам.

Большинство знаковых грантоедов сразу оказались в команде Зеленского и Гриценко, последний явно выступал торпедой против Порошенко - Абромявичус, Залищук, Шабунин, Лещенко, Касько, Данилюк, да десятки их.

Да были те кто поддержал Порошенко - Гончарук, Найем, Ясько и тд. Но заметьте где сейчас Гончарук, Найем, Ясько и товарищи, как хорошо устроились в новой команде )))



Каналы Пинчука топили за Вакарчука, который явно отбирал голоса у Порошенко, ослабляя последнего. Пинчук в реальности много сделал для поражения Порошенко. Если бы не Пинчук, у Петра была бы вторая по величине фракция в Раде и совсем другие условия в политике. Давайте по пунктам.Большинство знаковых грантоедов сразу оказались в команде Зеленского и Гриценко, последний явно выступал торпедой против Порошенко - Абромявичус, Залищук, Шабунин, Лещенко, Касько, Данилюк, да десятки их.Да были те кто поддержал Порошенко - Гончарук, Найем, Ясько и тд. Но заметьте где сейчас Гончарук, Найем, Ясько и товарищи, как хорошо устроились в новой команде )))Каналы Пинчука топили за Вакарчука, который явно отбирал голоса у Порошенко, ослабляя последнего. Пинчук в реальности много сделал для поражения Порошенко. Если бы не Пинчук, у Петра была бы вторая по величине фракция в Раде и совсем другие условия в политике. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13933 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3792 раз. Подякували: 5641 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 гру, 2019 15:12 pesikot написав: Но использовать эту трагедию в политический целях, а именно объявлять траур в день акций протеста, - отвратительно Но использовать эту трагедию в политический целях, а именно объявлять траур в день акций протеста, - отвратительно

Текст писала Ирина Геращенко? Текст писала Ирина Геращенко? M-A-X Повідомлень: 1643 З нами з: 08.10.15 Подякував: 635 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4821482248234824 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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