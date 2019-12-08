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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 гру, 2019 21:17
freeze написав:
Шаурмист Зеленого пишет:
За сегодняшними и завтрашнеми протестами на Банковой, кроме Порошенко, стоит Ахметов. Именно Ренат Леонидович – основной спонсор.
От донецкого олигарха координацией занимается начальник его службы безопасности, бывший генерал-лейтенант МВД Николай Купянский, а от Порошенка, как и в прошлый раз - Парубий.
Пока коалиция Порошенко-Ахметов деньги выделили до среды. Если завтра «попрет», то будет полноценное «разворачивание» палаточного городка.
Кстати, обратил сегодня внимание на освещение событий на принадлежащем Ахметову канале Украина: сплошной радикальный национал-милитаризм, никакой разницы с 5-ым и Прямым.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 21:39
Tegularius написав: freeze написав:
Шаурмист Зеленого пишет:
За сегодняшними и завтрашнеми протестами на Банковой, кроме Порошенко, стоит Ахметов. Именно Ренат Леонидович – основной спонсор.
От донецкого олигарха координацией занимается начальник его службы безопасности, бывший генерал-лейтенант МВД Николай Купянский, а от Порошенка, как и в прошлый раз - Парубий.
Пока коалиция Порошенко-Ахметов деньги выделили до среды. Если завтра «попрет», то будет полноценное «разворачивание» палаточного городка.
Кстати, обратил сегодня внимание на освещение событий на принадлежащем Ахметову канале Украина: сплошной радикальный национал-милитаризм, никакой разницы с 5-ым и Прямым.
Олигархи зарабатывают в основном на экспорте, на долгосрочных контрактах. Падение курса доллара на 18% уже привело к тому, что олигархи выступают единым фронтом.
При курсе 20 и ниже произойдёт полная деолигархизация Украины и остаточнэ прощавай промышленности.
Востаннє редагувалось andrein
в Нед 08 гру, 2019 21:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 21:51
flyman написав:
як сказав би лібо: масони вирішили прилучити Україну до золотого міліарда і взяли на себе зовнішнє управління
И где же сидят эти вольные каменщики?
В Вашингтоне, Пекине или Москве?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 08 гру, 2019 22:02
Tegularius написав:
Кстати, обратил сегодня внимание на освещение событий на принадлежащем Ахметову канале Украина: сплошной радикальный национал-милитаризм, никакой разницы с 5-ым и Прямым.
Процес пішов. Ще трохи попіарить свої подаровані швидкі, а потім в жорстку опозицію. Зеля прискорено йде шляхом Яника, коли вже всі олігархи, навіть Беня, будуть плюватись на його бородату ... обличчя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Нед 08 гру, 2019 22:13
Прикольно, що форумчани, які виступають проти цієї "акції", одночасно виступають і проти Зе.
Коротше, що б у нас на Україні не робилось - вони все обс...ють.
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andrijk777
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Додано: Нед 08 гру, 2019 22:17
lapay написав: Tegularius написав:
Кстати, обратил сегодня внимание на освещение событий на принадлежащем Ахметову канале Украина: сплошной радикальный национал-милитаризм, никакой разницы с 5-ым и Прямым.
Процес пішов. Ще трохи попіарить свої подаровані швидкі, а потім в жорстку опозицію. Зеля прискорено йде шляхом Яника, коли вже всі олігархи, навіть Беня, будуть плюватись на його бородату ... обличчя.
Вот как раз здесь и вопрос:
1. Что такое "Антимонопольное ограничение 8%"
2. Кто это такие?
3. История происхождения капитала?
4. Гешефт где?
5. Отличие Зе, что он не отбирает "в пользу Саши"(пока, что), так, что не надо "маленьких дурить"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 22:25
andrijk777 написав:
Прикольно, що форумчани, які виступають проти цієї "акції", одночасно виступають і проти Зе.
Какая-то дикая логика. По моему надо быть явным психопатом, чтобы все делать с точностью до наоборот - выступать за акцию с критикой Зеленского и одновременно поддерживать Зеленского. Это уже будет шизофрения какая-то.
А выступать против обоих явлений - вполне нормально - на парламентских выборах, если не ошибаюсь так сделало больше половины избирателей 100 - 40 - 8 = 52 % не поддержало ни Зеленского, ни Порошенко
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 22:32
freeze написав: andrijk777 написав:
Прикольно, що форумчани, які виступають проти цієї "акції", одночасно виступають і проти Зе.
Какая-то дикая логика. По моему надо быть явным психопатом, чтобы все делать с точностью до наоборот - выступать за акцию с критикой Зеленского и одновременно поддерживать Зеленского. Это уже будет шизофрения какая-то.
Вобщем-то да.
Команда Зе в нынешнем ее виде - это сборище фейерических клоунов.
Но чтобы поддерживать приход к власти подорванных наци в невероятной смычке с Гудком и самым "патриотичным" экскормчим всех времен и народов? Та ну на
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antey1969
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Додано: Нед 08 гру, 2019 22:43
antey1969 написав: freeze написав: andrijk777 написав:
Прикольно, що форумчани, які виступають проти цієї "акції", одночасно виступають і проти Зе.
Какая-то дикая логика. По моему надо быть явным психопатом, чтобы все делать с точностью до наоборот - выступать за акцию с критикой Зеленского и одновременно поддерживать Зеленского. Это уже будет шизофрения какая-то.
Вобщем-то да.
Команда Зе в нынешнем ее виде - это сборище фейерических клоунов.
Но чтобы поддерживать приход к власти подорванных наци в невероятной смычке с Гудком и самым "патриотичным" экскормчим всех времен и народов? Та ну на
Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.
Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 22:52
freeze написав:
Шаурмист Зеленого пишет:
За сегодняшними и завтрашнеми протестами на Банковой, кроме Порошенко, стоит Ахметов. Именно Ренат Леонидович – основной спонсор.
Фу! Какой жмот порошенко
Кстати, мураева канал всю эту вакханалию только и показывал.
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