Додано: Нед 08 гру, 2019 23:24

freeze написав:

Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.

Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии. Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.

Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел)))На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще.Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху!На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты?Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.