Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Компанія олігархів та їх каналів по дискредитації влади. Бо якщо подумати то негативу в житті пересічного за півроку Зе більше не стало; навпаки долар та газ значно подешевшали.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
freeze написав: Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения. Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.
Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел))) На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще. Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху! На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты? Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.
yanyura написав:Т.е. "большая коалиция" продержалась аж 14,5 месяцев.
Вся соль в том, что сильно бы поменялась конфигурация теоретической коалиции. Невменяшек стало бы меньше, а вменяшек больше. Решение, которое принимается в результате переговоров и хотя бы частичного учета мнения других, обычно более спокойное и взвешенное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения. Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.
Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел))) На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще. Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху! На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты? Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.
Описание ситуации абсолютно верное, поэтому чем скорее спесь и звездность с ребят сбить, тем больше будет лада в семье.
Хотя тезис Зеленский всех надул и стал верным учеником Порошенко, все более становится явным. Значит спесь с ребят надо сгонять активнее, и рейтинг с них сбивать тоже активнее, а там уж местные выборы выглядывают и глядишь какие нибудь внеочередные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
antey1969 написав:Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.
Оторвались - это еще большой комплимент. Например, Гончарук и Милованов никогда в реальности и не пребывали. Одно дело работать в бизнесе, или исполнительной власти, другое - заниматься около-научной фигней на фиксированном содержании.
Поэтому и инициативы все виртуальные и книжные. Сумбурный набор "best practices", изучаемых в средней руки бизнес-школах и на доморощенных тренингах...
А ведь Зеленский обещал Премьера - "экономиста", а не учителя экономтеории старшеклассникам...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа