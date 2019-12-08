RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4829483048314832
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:01

Компанія олігархів та їх каналів по дискредитації влади. Бо якщо подумати то негативу в житті пересічного за півроку Зе більше не стало; навпаки долар та газ значно подешевшали.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8366
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:15

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.

Вы забыли, что у нас уже была большая коалиция в составе 5-ти партий - НФ, БПП, Самопомощи, Батькивщины, Радикальной партии.
27 ноября 2014
Гройсман объявил о создании коалиции

Коалиция получила конституционное большинство - 302 депутата

https://lb.ua/news/2014/11/27/287426_gr ... itsii.html

и там так "считались" с мнением каждой партии, что через 9 месяцев
Радикальная партия выходит из коалиции, - Ляшко
01.09.2015

https://www.rbc.ua/rus/news/radikalnaya ... 07199.html

а еще через 5 месяцев
17.02.2016
Фракция "Батькивщина" заявляет о выходе из парламентской коалиции

https://interfax.com.ua/news/political/325243.html
18.02.2016
"Самопоміч" вийшла із коаліції у Верховній Раді

https://www.dw.com/uk/%D1%81%D0%B0%D0%B ... a-19056122

Т.е. "большая коалиция" продержалась аж 14,5 месяцев.
yanyura
 
Повідомлень: 5141
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:24

  freeze написав:
Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.
Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.

Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел)))
На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще.
Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху!
На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты?
Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8885
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1044 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:30

Re: Політичні дискусії

yanyura написав:Т.е. "большая коалиция" продержалась аж 14,5 месяцев.


Вся соль в том, что сильно бы поменялась конфигурация теоретической коалиции.
Невменяшек стало бы меньше, а вменяшек больше.
Решение, которое принимается в результате переговоров и хотя бы частичного учета мнения других, обычно более спокойное и взвешенное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13958
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3793 раз.
Подякували: 5644 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:39

Re: Політичні дискусії

antey1969 написав:
  freeze написав:
Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.
Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.

Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел)))
На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще.
Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху!
На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты?
Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.


Описание ситуации абсолютно верное, поэтому чем скорее спесь и звездность с ребят сбить, тем больше будет лада в семье.

Хотя тезис Зеленский всех надул и стал верным учеником Порошенко, все более становится явным. Значит спесь с ребят надо сгонять активнее, и рейтинг с них сбивать тоже активнее, а там уж местные выборы выглядывают и глядишь какие нибудь внеочередные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13958
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3793 раз.
Подякували: 5644 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 00:32

  antey1969 написав:Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.


Оторвались - это еще большой комплимент. Например, Гончарук и Милованов никогда в реальности и не пребывали. Одно дело работать в бизнесе, или исполнительной власти, другое - заниматься около-научной фигней на фиксированном содержании.

Поэтому и инициативы все виртуальные и книжные. Сумбурный набор "best practices", изучаемых в средней руки бизнес-школах и на доморощенных тренингах...

А ведь Зеленский обещал Премьера - "экономиста", а не учителя экономтеории старшеклассникам...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4315
З нами з: 02.05.18
Подякував: 836 раз.
Подякували: 1962 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 00:51

Re: Політичні дискусії

https://youtu.be/ZEZnjo39soU об мвф
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2847 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4829483048314832
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.