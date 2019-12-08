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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4829483048314832 Додано: Нед 08 гру, 2019 23:24 freeze написав:

Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.

Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии. Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.

Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел)))

На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще.

Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху!

На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты?

Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир. Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел)))На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще.Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху!На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты?Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир. antey1969 1

Повідомлень: 8885 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1044 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 гру, 2019 23:30 Re: Політичні дискусії yanyura написав: Т.е. "большая коалиция" продержалась аж 14,5 месяцев.



Вся соль в том, что сильно бы поменялась конфигурация теоретической коалиции.

Невменяшек стало бы меньше, а вменяшек больше.

Решение, которое принимается в результате переговоров и хотя бы частичного учета мнения других, обычно более спокойное и взвешенное. Вся соль в том, что сильно бы поменялась конфигурация теоретической коалиции.Невменяшек стало бы меньше, а вменяшек больше.Решение, которое принимается в результате переговоров и хотя бы частичного учета мнения других, обычно более спокойное и взвешенное. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13959 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3793 раз. Подякували: 5646 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 гру, 2019 23:39 Re: Політичні дискусії antey1969 написав: freeze написав:

Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.

Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии. Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.

Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел)))

На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще.

Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху!

На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты?

Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир. Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел)))На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще.Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху!На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты?Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.



Описание ситуации абсолютно верное, поэтому чем скорее спесь и звездность с ребят сбить, тем больше будет лада в семье.



Хотя тезис Зеленский всех надул и стал верным учеником Порошенко, все более становится явным. Значит спесь с ребят надо сгонять активнее, и рейтинг с них сбивать тоже активнее, а там уж местные выборы выглядывают и глядишь какие нибудь внеочередные. Описание ситуации абсолютно верное, поэтому чем скорее спесь и звездность с ребят сбить, тем больше будет лада в семье.Хотя тезис Зеленский всех надул и стал верным учеником Порошенко, все более становится явным. Значит спесь с ребят надо сгонять активнее, и рейтинг с них сбивать тоже активнее, а там уж местные выборы выглядывают и глядишь какие нибудь внеочередные. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13959 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3793 раз. Подякували: 5646 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2019 00:32 antey1969 написав: Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир. Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.



Оторвались - это еще большой комплимент. Например, Гончарук и Милованов никогда в реальности и не пребывали. Одно дело работать в бизнесе, или исполнительной власти, другое - заниматься около-научной фигней на фиксированном содержании.



Поэтому и инициативы все виртуальные и книжные. Сумбурный набор "best practices", изучаемых в средней руки бизнес-школах и на доморощенных тренингах...



А ведь Зеленский обещал Премьера - "экономиста", а не учителя экономтеории старшеклассникам... Оторвались - это еще большой комплимент. Например, Гончарук и Милованов никогда в реальности и не пребывали. Одно дело работать в бизнесе, или исполнительной власти, другое - заниматься около-научной фигней на фиксированном содержании.Поэтому и инициативы все виртуальные и книжные. Сумбурный набор "best practices", изучаемых в средней руки бизнес-школах и на доморощенных тренингах...А ведь Зеленский обещал Премьера - "экономиста", а не учителя экономтеории старшеклассникам... zРадио

Повідомлень: 4314 З нами з: 02.05.18 Подякував: 834 раз. Подякували: 1959 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2019 00:51 Re: Політичні дискусії https://youtu.be/ZEZnjo39soU об мвф об мвф идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа yama Повідомлень: 1634 З нами з: 12.08.17 Подякував: 2847 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2019 01:22





Зацените ! andrein Повідомлень: 512 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2019 03:42



Луценко выучил английский. У Трампа появился ценный свидетель. andrein Повідомлень: 512 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2019 08:21 antey1969 написав: freeze написав:

Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.

Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии. Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.

Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел)))

На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще.

Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху!

На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты?

Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир. Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел)))На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще.Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху!На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты?Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.

Мені це було очевидним ще півроку назад.

Не можна клоунів пускати до влади.

Їхнє місце - в цирку та кукольному театрі!



Щодо домовленостей з Росією - все повторюється по колу.

Питання в тому,наскільки кінематографічний преЗедент здасть позиції України.



https://petrimazepa.com/peredchuttya_bratnikh_obiymiv Мені це було очевидним ще півроку назад.Не можна клоунів пускати до влади.Їхнє місце - в цирку та кукольному театрі!Щодо домовленостей з Росією - все повторюється по колу.Питання в тому,наскільки кінематографічний преЗедент здасть позиції України. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20787 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1162 раз. Подякували: 2146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2019 08:23 andrijk777 написав: Прикольно, що форумчани, які виступають проти цієї "акції", одночасно виступають і проти Зе.

Коротше, що б у нас на Україні не робилось - вони все обс...ють. Прикольно, що форумчани, які виступають проти цієї "акції", одночасно виступають і проти Зе.Коротше, що б у нас на Україні не робилось - вони все обс...ють.

Це той прошарок маргінальних українських громадян, які ненавидять свою державу. Вони вважають її винною в своїх невдачах. Це той прошарок маргінальних українських громадян, які ненавидять свою державу. Вони вважають її винною в своїх невдачах. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20787 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1162 раз. Подякували: 2146 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4829483048314832 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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