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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4829483048314832
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:24

  freeze написав:
Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.
Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.

Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел)))
На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще.
Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху!
На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты?
Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:30

Re: Політичні дискусії

yanyura написав:Т.е. "большая коалиция" продержалась аж 14,5 месяцев.


Вся соль в том, что сильно бы поменялась конфигурация теоретической коалиции.
Невменяшек стало бы меньше, а вменяшек больше.
Решение, которое принимается в результате переговоров и хотя бы частичного учета мнения других, обычно более спокойное и взвешенное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:39

Re: Політичні дискусії

antey1969 написав:
  freeze написав:
Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.
Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.

Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел)))
На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще.
Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху!
На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты?
Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.


Описание ситуации абсолютно верное, поэтому чем скорее спесь и звездность с ребят сбить, тем больше будет лада в семье.

Хотя тезис Зеленский всех надул и стал верным учеником Порошенко, все более становится явным. Значит спесь с ребят надо сгонять активнее, и рейтинг с них сбивать тоже активнее, а там уж местные выборы выглядывают и глядишь какие нибудь внеочередные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 00:32

  antey1969 написав:Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.


Оторвались - это еще большой комплимент. Например, Гончарук и Милованов никогда в реальности и не пребывали. Одно дело работать в бизнесе, или исполнительной власти, другое - заниматься около-научной фигней на фиксированном содержании.

Поэтому и инициативы все виртуальные и книжные. Сумбурный набор "best practices", изучаемых в средней руки бизнес-школах и на доморощенных тренингах...

А ведь Зеленский обещал Премьера - "экономиста", а не учителя экономтеории старшеклассникам...
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 00:51

Re: Політичні дискусії

https://youtu.be/ZEZnjo39soU об мвф
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Зацените !
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Луценко выучил английский. У Трампа появился ценный свидетель. :)

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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 08:21

  antey1969 написав:
  freeze написав:
Основная проблема случилась, и эта проблема называется монокоалиция, ребята сразу поймали звезду и забили болт на все остальные фракции в принятии решений, это очень плохо, они забыли, что 60 процентов населения не поддержали их на парламентских выборах, и эти 60 процентов населения оказались фактически проигнорированными Слугами, и часто это приводит к тупости решений Слуг, нет консультаций, советов, изучения мнений, есть идиотские кадровые решения.
Монокоалиция должна быть развалена, имхо, общими усилиями 60 процентов. Должна быть большая коалиция, где считаются с мнением каждой партии.

Основная проблема в том, что Зе не решил за пол-года ни одну проблему, за которые он так рьяно критиковал Порошенко. Даже Гладковский, и тот не сел)))
На фоне успешного решения внутренних проблем, ему простили бы и звездность, и монокоалицию, и многое еще.
Но вместо этого Зе-группировка вдруг очень озаботилась тем, как ободрать ФОПов, оченьно захотела по-быстрому распродать землю, рьяно продолжила "медреформы" Супрун, решила, как и По, поиметь "евробл.ях.еров", отменила повышение ЗП учителям, умудрилась попасть в десяток скандалов с проститутками, судимостями, аудиозаписями, кнопкодавством, детектором лжи, компенсацией за съем квартиры у собственной тещи и т. д. Да они за пол-года успели нагадить почти всем с низу до верху!
На этом фоне Гончарук на голубом глазу бредит 5% кредитами для частных предпринимателей. Да кому они к черту нужны эти кредиты?
Такое впечатление, что вся Зе-команда во главе с Президентом и Правительством за пол-года полностью оторвалась от реальности и перешла жить в какой-то свой звездно-виртуальный мир.

Мені це було очевидним ще півроку назад.
Не можна клоунів пускати до влади.
Їхнє місце - в цирку та кукольному театрі!

Щодо домовленостей з Росією - все повторюється по колу.
Питання в тому,наскільки кінематографічний преЗедент здасть позиції України.

https://petrimazepa.com/peredchuttya_bratnikh_obiymiv
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 08:23

  andrijk777 написав:Прикольно, що форумчани, які виступають проти цієї "акції", одночасно виступають і проти Зе.
Коротше, що б у нас на Україні не робилось - вони все обс...ють.

Це той прошарок маргінальних українських громадян, які ненавидять свою державу. Вони вважають її винною в своїх невдачах.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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