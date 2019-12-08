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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4833483448354836>
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:15

  Puente написав:
  lapay написав:Kudrjavuy
Хіба Монако чи Маямі вже в РФ? В чому протиріччя?

Гроші у декого пахнуть , а у декого - ні ...

Батенька, с этого я и начал.

Ну, что ждём, скрестив пальцы?
На щите или под?
Не хочется верить, в то, что известно много лет(при такой жизни)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:18

  lapay написав:
  Kudrjavuy написав:Почему не купить Х...ло? Пусть толкает патриотические лозунги на украинском?
- Ваша логика совместима?

Вакарчук виступав у футболці з гербом України, а не з портретом Путіна. Нічого проти України не казав, співав пісні українською. Оце все, опосередковано, вказує, що він виступав перед патріотами України, хоч і з російським громадянством. :)

Вы хоть себя с д...мом не мешайте - здесь хватает и представителей РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:30

  AlexxK написав:
  lapay написав: Який би фрік не буде президентом, Трамп чи Зеленський, завджи є червоні прапорці, які роблять їх хаотичне метання в послідовний рух, як і в попередників чи наступників.
По Зеленскому рано еще делать какие-то выводы. А вот по Трампу - не согласен. Немало красных флажков он перешел по сравнению с глобалистами ОбамойКлинтон.
В некотором смысле и Макрон - несистемный. И он также переходит "красные американские линии" - имею в виду его заявление по НАТО, в первую очередь.
Еще один хороший пример - Боря Лондонский.

Потом еще посмотрим, кто заменит фрау (а к тому идет).
Похоже, что такая "несистемность" становится системой.
"Конца истории" не предвидится.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:34

  Vadim V написав:Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях, сообщает портал Insidethegames, отслеживающий эту тематику.
Он отмечает, что решение было принято единогласно.
Согласно решению ВАДА, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других турнирах. Кроме того, Россия не может проводить международные соревнования.
https://www.sport-interfax.ru/687228

Насчет футбольных соревнований - сомневаюсь.
У ФИФА свой самостийный подход к допинг-проблемам, ВАДА ей не указ.
Да и суд в Лозанне уже оправдывал дарагих рассеян за допинг в Сочи.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 09 гру, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:35

  AlexxK написав:Возможен и другой вариант: вся компания по выборам президента Украины в 2019г. - это хитро замаскированная операция "Преемник". По этому варианту, Зеленский - это улучшенная версия Порошенко, без его недостатков, но с прежним курсом. Что мы сейчас и наблюдаем.


  shapo написав:И кто же ее организовал если Порошенко, судя по поведению, был явно не в курсе?


  AlexxK написав:Он же и организовал. :D
Просто талантливо сыграл свое неведение.


Тогда его нужно номинировать на премию Оскар за лучшую мужскую роль
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:36

  Starikan написав:Похоже, что такая "несистемность" становится системой.

Замечательные слова!
Только для населения Украины - давно ликвидирована черта зубожіння.
- Это как раз никто и не учитывает, кроме внешнего врага.

По чём продаётся Вакарчук - это его "Бизнес".
Но мы опустились и до такого https://strana.ua/news/238261-v-ssha-19 ... hochet-pro, за что можно получить деньги.
Но не честный труд и свои знания, умения,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:47

  Kudrjavuy написав:
  Starikan написав:Похоже, что такая "несистемность" становится системой.
Замечательные слова!
Только для населения Украины - давно ликвидирована черта зубожіння.
- Это как раз никто и не учитывает, кроме внешнего врага.
По чём продаётся Вакарчук - это его "Бизнес".
Но мы опустились и до такого https://strana.ua/news/238261-v-ssha-19 ... hochet-pro, за что можно получить деньги.
Но не честный труд и свои знания, умения,....

Опустились не "мы", а весь мир.
Кстати, для будущих содержанок существуют специальные сайты знакомств, о которых эта ТП, видимо, не знает.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:43

  andrein написав:
  Tegularius написав:
  freeze написав:
Шаурмист Зеленого пишет:
За сегодняшними и завтрашнеми протестами на Банковой, кроме Порошенко, стоит Ахметов. Именно Ренат Леонидович – основной спонсор.

От донецкого олигарха координацией занимается начальник его службы безопасности, бывший генерал-лейтенант МВД Николай Купянский, а от Порошенка, как и в прошлый раз - Парубий.

Пока коалиция Порошенко-Ахметов деньги выделили до среды. Если завтра «попрет», то будет полноценное «разворачивание» палаточного городка.

Кстати, обратил сегодня внимание на освещение событий на принадлежащем Ахметову канале Украина: сплошной радикальный национал-милитаризм, никакой разницы с 5-ым и Прямым.

Олигархи зарабатывают в основном на экспорте, на долгосрочных контрактах. Падение курса доллара на 18% уже привело к тому, что олигархи выступают единым фронтом.
При курсе 20 и ниже произойдёт полная деолигархизация Украины и остаточнэ прощавай промышленности. :)

Помрій, всякі обленерго і бла-бла-бла...
Поки товстий схудне...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:47

В исследовании говорится, что при нулевом транзите газа через Украину, в первом квартале 2020 года потери "Газпром" могут составить 3,4 млрд евро. Потребителей Европы в этом случае ждет повышение цен, - в случае сбоев поставок они будут должны заплатить больше до 2,1 млрд евро. Украина же потеряет 0,5 млрд евро доходов за транзит.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:06

Французкая полиция арестовала участников АТО.

https://korrespondent.net/ukraine/41695 ... iskyi-flah

В Париже у Елисейского дворца представители Движения ветеранов Украины устроили акцию протеста против капитуляции перед Россией.Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
В частности, участники акции разорвали флаг России и бросили его на землю.
Позже российский журналист Первого канала поднял флаг и забрал с собой. А французкая полиция арестовала участников АТО.


имидж страны в мире говорите :cry:
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