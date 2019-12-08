Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Kudrjavuy Хіба Монако чи Маямі вже в РФ? В чому протиріччя?
Гроші у декого пахнуть , а у декого - ні ...
Батенька, с этого я и начал.
Ну, что ждём, скрестив пальцы? На щите или под? Не хочется верить, в то, что известно много лет(при такой жизни)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Почему не купить Х...ло? Пусть толкает патриотические лозунги на украинском? - Ваша логика совместима?
Вакарчук виступав у футболці з гербом України, а не з портретом Путіна. Нічого проти України не казав, співав пісні українською. Оце все, опосередковано, вказує, що він виступав перед патріотами України, хоч і з російським громадянством.
Вы хоть себя с д...мом не мешайте - здесь хватает и представителей РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав: Який би фрік не буде президентом, Трамп чи Зеленський, завджи є червоні прапорці, які роблять їх хаотичне метання в послідовний рух, як і в попередників чи наступників.
По Зеленскому рано еще делать какие-то выводы. А вот по Трампу - не согласен. Немало красных флажков он перешел по сравнению с глобалистами ОбамойКлинтон. В некотором смысле и Макрон - несистемный. И он также переходит "красные американские линии" - имею в виду его заявление по НАТО, в первую очередь. Еще один хороший пример - Боря Лондонский.
Потом еще посмотрим, кто заменит фрау (а к тому идет). Похоже, что такая "несистемность" становится системой. "Конца истории" не предвидится.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Vadim V написав:Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях, сообщает портал Insidethegames, отслеживающий эту тематику. Он отмечает, что решение было принято единогласно. Согласно решению ВАДА, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других турнирах. Кроме того, Россия не может проводить международные соревнования. https://www.sport-interfax.ru/687228
Насчет футбольных соревнований - сомневаюсь. У ФИФА свой самостийный подход к допинг-проблемам, ВАДА ей не указ. Да и суд в Лозанне уже оправдывал дарагих рассеян за допинг в Сочи.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 09 гру, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
AlexxK написав:Возможен и другой вариант: вся компания по выборам президента Украины в 2019г. - это хитро замаскированная операция "Преемник". По этому варианту, Зеленский - это улучшенная версия Порошенко, без его недостатков, но с прежним курсом. Что мы сейчас и наблюдаем.
shapo написав:И кто же ее организовал если Порошенко, судя по поведению, был явно не в курсе?
AlexxK написав:Он же и организовал. Просто талантливо сыграл свое неведение.
Тогда его нужно номинировать на премию Оскар за лучшую мужскую роль
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:Похоже, что такая "несистемность" становится системой.
Замечательные слова! Только для населения Украины - давно ликвидирована черта зубожіння. - Это как раз никто и не учитывает, кроме внешнего врага. По чём продаётся Вакарчук - это его "Бизнес". Но мы опустились и до такого https://strana.ua/news/238261-v-ssha-19 ... hochet-pro, за что можно получить деньги. Но не честный труд и свои знания, умения,....
Опустились не "мы", а весь мир. Кстати, для будущих содержанок существуют специальные сайты знакомств, о которых эта ТП, видимо, не знает.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
freeze написав: Шаурмист Зеленого пишет: За сегодняшними и завтрашнеми протестами на Банковой, кроме Порошенко, стоит Ахметов. Именно Ренат Леонидович – основной спонсор.
От донецкого олигарха координацией занимается начальник его службы безопасности, бывший генерал-лейтенант МВД Николай Купянский, а от Порошенка, как и в прошлый раз - Парубий.
Пока коалиция Порошенко-Ахметов деньги выделили до среды. Если завтра «попрет», то будет полноценное «разворачивание» палаточного городка.
Кстати, обратил сегодня внимание на освещение событий на принадлежащем Ахметову канале Украина: сплошной радикальный национал-милитаризм, никакой разницы с 5-ым и Прямым.
Олигархи зарабатывают в основном на экспорте, на долгосрочных контрактах. Падение курса доллара на 18% уже привело к тому, что олигархи выступают единым фронтом. При курсе 20 и ниже произойдёт полная деолигархизация Украины и остаточнэ прощавай промышленности.
Помрій, всякі обленерго і бла-бла-бла... Поки товстий схудне...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
В исследовании говорится, что при нулевом транзите газа через Украину, в первом квартале 2020 года потери "Газпром" могут составить 3,4 млрд евро. Потребителей Европы в этом случае ждет повышение цен, - в случае сбоев поставок они будут должны заплатить больше до 2,1 млрд евро. Украина же потеряет 0,5 млрд евро доходов за транзит.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
В Париже у Елисейского дворца представители Движения ветеранов Украины устроили акцию протеста против капитуляции перед Россией.Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews. В частности, участники акции разорвали флаг России и бросили его на землю. Позже российский журналист Первого канала поднял флаг и забрал с собой. А французкая полиция арестовала участников АТО.