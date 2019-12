Додано: Пон 09 гру, 2019 15:43

За сегодняшними и завтрашнеми протестами на Банковой, кроме Порошенко, стоит Ахметов. Именно Ренат Леонидович – основной спонсор.



От донецкого олигарха координацией занимается начальник его службы безопасности, бывший генерал-лейтенант МВД Николай Купянский, а от Порошенка, как и в прошлый раз - Парубий.



Пока коалиция Порошенко-Ахметов деньги выделили до среды. Если завтра «попрет», то будет полноценное «разворачивание» палаточного городка.

Кстати, обратил сегодня внимание на освещение событий на принадлежащем Ахметову канале Украина: сплошной радикальный национал-милитаризм, никакой разницы с 5-ым и Прямым.

Олигархи зарабатывают в основном на экспорте, на долгосрочных контрактах. Падение курса доллара на 18% уже привело к тому, что олигархи выступают единым фронтом.

При курсе 20 и ниже произойдёт полная деолигархизация Украины и остаточнэ прощавай промышленности.

Помрій, всякі обленерго і бла-бла-бла...

Поки товстий схудне...

