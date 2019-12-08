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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4833483448354836
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:06

  Starikan написав:
  Vadim V написав:Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях, сообщает портал Insidethegames, отслеживающий эту тематику.
Он отмечает, что решение было принято единогласно.
Согласно решению ВАДА, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других турнирах. Кроме того, Россия не может проводить международные соревнования.
https://www.sport-interfax.ru/687228

Насчет футбольных соревнований - сомневаюсь.
У ФИФА свой самостийный подход к допинг-проблемам, ВАДА ей не указ.
Да и суд в Лозанне уже оправдывал дарагих рассеян за допинг в Сочи.

Это уже из третьего источника:
https://charter97.org/ru/news/2019/12/9/358424/
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 4833483448354836
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