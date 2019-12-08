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Vadim V написав:Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях, сообщает портал Insidethegames, отслеживающий эту тематику. Он отмечает, что решение было принято единогласно. Согласно решению ВАДА, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других турнирах. Кроме того, Россия не может проводить международные соревнования. https://www.sport-interfax.ru/687228
Насчет футбольных соревнований - сомневаюсь. У ФИФА свой самостийный подход к допинг-проблемам, ВАДА ей не указ. Да и суд в Лозанне уже оправдывал дарагих рассеян за допинг в Сочи.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.