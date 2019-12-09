Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Согласен, что с Ватутиным явно перегнули палку.
Він не був народженим на території УРСР, УНР чи малоросійских губерніях, тому його можна вважати за радянського діяча, який встановлював окупаційну радянську владу в України в 20-х роках, хоч він і приймав участь у визволенні України від нацистів. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D1%87
Напередодні прийняття Верховною Радою України законів про декомунізацію України, у листопаді 2014 року Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна до списку окремих осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій, чиїми іменами названі вулиці в Україні[3][4]. Згодом, після прийняття Верховною Радою України законів про декомунізацію України, у жовтні 2015 року Український інститут національної пам'яті оприлюднив на своєму веб-сайті оновлений «Список осіб, які підпадають під декомунізацію»,[5] і у цей список Ватутін вже не потрапив.
Ну ты и бездарность - на территориях УССР, УНР и Малоросских губерний так же не были рождены Грушевский, Бандера и Шухевич.
Причем места рождения последних двоих хотя бы имеют отношение к сегодняшним границам Украины, а Грушевский - вообще ни к селу, ни к городу.
По твоей, с позволения сказать, "логике" их деятельность в Украине / для Украины тоже должна быть обнулена??
zРадио написав:Ну ты и бездарность - на территориях УССР, УНР и Малоросских губерний так же не были рождены Грушевский, Бандера и Шухевич.
Причем места рождения последних двоих хотя бы имеют отношение к сегодняшним границам Украины, а Грушевский - поляк поляком.
По твоей, с позволения сказать, "логике" их деятельность в Украине / для Украины тоже должна быть обнулена??
Читати не вмієш? Якби він був місцевий, то точно не потрапив би під декомунізацію, не зважаючи на участь у придушенні української незалежності, бо в червоній армії тоді воювали багато місцевих героїв другої світової, яким стоять пам'ятники на їх малій батьківщині, і названі вулиці і школи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Ну ты и бездарность - на территориях УССР, УНР и Малоросских губерний так же не были рождены Грушевский, Бандера и Шухевич.
Причем места рождения последних двоих хотя бы имеют отношение к сегодняшним границам Украины, а Грушевский - поляк поляком.
По твоей, с позволения сказать, "логике" их деятельность в Украине / для Украины тоже должна быть обнулена??
Читати не вмієш? Якби він був місцевий, то точно не потрапив би під декомунізацію, не зважаючи на участь у придушенні української незалежності, бо в червоній армії тоді воювали багато місцевих героїв другої світової, яким стоять пам'ятники на їх малій батьківщині, і названі вулиці і школи.
Ты не прячься за законом - это элемент политики и идеологии. А говори, что думаешь сам - является место рождения определяющим критерием с позиции заслуг перед Украиной, или не является!
zРадио написав:Ты не прячься за законом - это элемент политики и идеологии. А говори, что думаешь сам - является место рождения определяющим критерием с позиции заслуг перед Украиной, или не является!
Звісно, що ні. Уяви, що Ватутін став перед В'ятровичем, у якого пов'язка на очах і терези в руці, на одній шальці терезів його боротьба проти українців в громадянську, а на інших проти нацистів. Шальки в рівновазі. І от маленкий камінець про місце народження переважив в бік радянської окупації. Так достатньо наочно, для топ-менеджера?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Ну ты и бездарность - на территориях УССР, УНР и Малоросских губерний так же не были рождены Грушевский, Бандера и Шухевич.
Причем места рождения последних двоих хотя бы имеют отношение к сегодняшним границам Украины, а Грушевский - поляк поляком.
По твоей, с позволения сказать, "логике" их деятельность в Украине / для Украины тоже должна быть обнулена??
Читати не вмієш? Якби він був місцевий, то точно не потрапив би під декомунізацію, не зважаючи на участь у придушенні української незалежності, бо в червоній армії тоді воювали багато місцевих героїв другої світової, яким стоять пам'ятники на їх малій батьківщині, і названі вулиці і школи.
Ты не прячься за законом - это элемент политики и идеологии. А говори, что думаешь сам - является место рождения определяющим критерием с позиции заслуг перед Украиной, или не является!
Не является. Лишь бы кандидат ярым комунякой не был. Это и по закону.