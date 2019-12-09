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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4838483948404841>
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:24

  lapay написав:
  Starikan написав:Согласен, что с Ватутиным явно перегнули палку.

Він не був народженим на території УРСР, УНР чи малоросійских губерніях, тому його можна вважати за радянського діяча, який встановлював окупаційну радянську владу в України в 20-х роках, хоч він і приймав участь у визволенні України від нацистів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D1%87
Напередодні прийняття Верховною Радою України законів про декомунізацію України, у листопаді 2014 року Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна до списку окремих осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій, чиїми іменами названі вулиці в Україні[3][4]. Згодом, після прийняття Верховною Радою України законів про декомунізацію України, у жовтні 2015 року Український інститут національної пам'яті оприлюднив на своєму веб-сайті оновлений «Список осіб, які підпадають під декомунізацію»,[5] і у цей список Ватутін вже не потрапив.


Ну ты и бездарность - на территориях УССР, УНР и Малоросских губерний так же не были рождены Грушевский, Бандера и Шухевич.

Причем места рождения последних двоих хотя бы имеют отношение к сегодняшним границам Украины, а Грушевский - вообще ни к селу, ни к городу.

По твоей, с позволения сказать, "логике" их деятельность в Украине / для Украины тоже должна быть обнулена??
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:34

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ну ты и бездарность - на территориях УССР, УНР и Малоросских губерний так же не были рождены Грушевский, Бандера и Шухевич.

Причем места рождения последних двоих хотя бы имеют отношение к сегодняшним границам Украины, а Грушевский - поляк поляком.

По твоей, с позволения сказать, "логике" их деятельность в Украине / для Украины тоже должна быть обнулена??

Читати не вмієш? Якби він був місцевий, то точно не потрапив би під декомунізацію, не зважаючи на участь у придушенні української незалежності, бо в червоній армії тоді воювали багато місцевих героїв другої світової, яким стоять пам'ятники на їх малій батьківщині, і названі вулиці і школи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:35

  freeze написав:Обьективно говоря местный совет может менять любое название улицы, хоть с Уютной на Абрикосовую

Я за то, чтобы больше улиц было в таком нейтральном тоне.
Но нет же.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:40

  lapay написав:
  zРадио написав:Ну ты и бездарность - на территориях УССР, УНР и Малоросских губерний так же не были рождены Грушевский, Бандера и Шухевич.

Причем места рождения последних двоих хотя бы имеют отношение к сегодняшним границам Украины, а Грушевский - поляк поляком.

По твоей, с позволения сказать, "логике" их деятельность в Украине / для Украины тоже должна быть обнулена??

Читати не вмієш? Якби він був місцевий, то точно не потрапив би під декомунізацію, не зважаючи на участь у придушенні української незалежності, бо в червоній армії тоді воювали багато місцевих героїв другої світової, яким стоять пам'ятники на їх малій батьківщині, і названі вулиці і школи.


Ты не прячься за законом - это элемент политики и идеологии. А говори, что думаешь сам - является место рождения определяющим критерием с позиции заслуг перед Украиной, или не является!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:46

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ты не прячься за законом - это элемент политики и идеологии. А говори, что думаешь сам - является место рождения определяющим критерием с позиции заслуг перед Украиной, или не является!

Звісно, що ні. Уяви, що Ватутін став перед В'ятровичем, у якого пов'язка на очах і терези в руці, на одній шальці терезів його боротьба проти українців в громадянську, а на інших проти нацистів. Шальки в рівновазі. І от маленкий камінець про місце народження переважив в бік радянської окупації. Так достатньо наочно, для топ-менеджера?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:15

  zРадио написав:Ты не прячься за законом - это элемент политики и идеологии. А говори, что думаешь сам - является место рождения определяющим критерием с позиции заслуг перед Украиной, или не является!


Ватутин способствовал освобождению от фашизма немецкого, но принес нам русскую колонизацию, ничуть не лучше фашизма. На помойку памятники таким "освободителям". :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:17

  Vadim V написав:Админ ,есть ли функция вернуться к цитируемому сообщению?

Щелкнуть на значок якоря в цитате - если было процитировано правильно. Тапаталк например цитаты ломает
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:20

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Ну ты и бездарность - на территориях УССР, УНР и Малоросских губерний так же не были рождены Грушевский, Бандера и Шухевич.

Причем места рождения последних двоих хотя бы имеют отношение к сегодняшним границам Украины, а Грушевский - поляк поляком.

По твоей, с позволения сказать, "логике" их деятельность в Украине / для Украины тоже должна быть обнулена??

Читати не вмієш? Якби він був місцевий, то точно не потрапив би під декомунізацію, не зважаючи на участь у придушенні української незалежності, бо в червоній армії тоді воювали багато місцевих героїв другої світової, яким стоять пам'ятники на їх малій батьківщині, і названі вулиці і школи.


Ты не прячься за законом - это элемент политики и идеологии. А говори, что думаешь сам - является место рождения определяющим критерием с позиции заслуг перед Украиной, или не является!

Не является. Лишь бы кандидат ярым комунякой не был. :o Это и по закону.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:36

Renee
Ватутин давил УПА еще до войны. А Малиновского не переименовали. Славный был маршал, одессит. И Василевского не переименовали ...
Renee
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:38

  Renee написав:Не является. Лишь бы кандидат ярым комунякой не был. :o Это и по закону.

А Суворов, Кутузов?
А Ватутин таким ярым коммунякой был, это ж капец.
M-A-X
 
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