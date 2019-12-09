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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4838483948404841
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:53

  zРадио написав:Ну ты и бездарность - на территориях УССР, УНР и Малоросских губерний так же не были рождены Грушевский, Бандера и Шухевич.

Причем места рождения последних двоих хотя бы имеют отношение к сегодняшним границам Украины, а Грушевский - вообще ни к селу, ни к городу.


Ну, если Бандера и Шухевич как говорится умерли за идею, то Грушевский идею предал, осуждал бывших соратников и отлично присосался к советскому строю, стал советским академиком и постукивал НКВД на сотрудников. Не знаю стоило ли этого персонажа на купюру лепить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:58

  Libo написав:
  zРадио написав:Ты не прячься за законом - это элемент политики и идеологии. А говори, что думаешь сам - является место рождения определяющим критерием с позиции заслуг перед Украиной, или не является!


Ватутин способствовал освобождению от фашизма немецкого, но принес нам русскую колонизацию, ничуть не лучше фашизма. На помойку памятники таким "освободителям". :!:


В смысле, принес русскую колонизацию? :shock: :o

Во-первых, он ничего не приносил - она была и до ВМВ! Принесли ее (в последний раз), когда Ватутину было 18 лет и он ни дня не прослужил в армии! Двойка тебе по истории.

А во вторых - интересная такая колонизация была... с украинцами в управлении и колонии, и империи. Напомню тебе, что Главой ЦИК от УССР был харьковчанин Григорий Петровский, а Рейхскомиссариата Украина - уроженец Рейна (Германия) Эрих Кох!

Вот тебе и "ничуть не лучше"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:01

Re: Політичні дискусії

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Что-то это мне freeze и компанию напоминает :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 4838483948404841
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