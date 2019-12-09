Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ну ты и бездарность - на территориях УССР, УНР и Малоросских губерний так же не были рождены Грушевский, Бандера и Шухевич.
Причем места рождения последних двоих хотя бы имеют отношение к сегодняшним границам Украины, а Грушевский - вообще ни к селу, ни к городу.
Ну, если Бандера и Шухевич как говорится умерли за идею, то Грушевский идею предал, осуждал бывших соратников и отлично присосался к советскому строю, стал советским академиком и постукивал НКВД на сотрудников. Не знаю стоило ли этого персонажа на купюру лепить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Ты не прячься за законом - это элемент политики и идеологии. А говори, что думаешь сам - является место рождения определяющим критерием с позиции заслуг перед Украиной, или не является!
Ватутин способствовал освобождению от фашизма немецкого, но принес нам русскую колонизацию, ничуть не лучше фашизма. На помойку памятники таким "освободителям".
В смысле, принес русскую колонизацию?
Во-первых, он ничего не приносил - она была и до ВМВ! Принесли ее (в последний раз), когда Ватутину было 18 лет и он ни дня не прослужил в армии! Двойка тебе по истории.
А во вторых - интересная такая колонизация была... с украинцами в управлении и колонии, и империи. Напомню тебе, что Главой ЦИК от УССР был харьковчанин Григорий Петровский, а Рейхскомиссариата Украина - уроженец Рейна (Германия) Эрих Кох!