Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Не мобілізований, а доброволець. Коли ти вже читати навчишся?
Это ложь ангажированных анонимусов Википедии! Даже совкам не хватило наглости подменить факт на красочную легенду о Ватутине-добровольце!
lapay написав:Я, читач ти наш, не про УНР писав, а про його боротьбу з українцями, в тому числі і з Махно, і з УПА. Гниленький цей Ватутін, і вулицю, недалеко від мого будинку, не випадково переназвали на іншу.
Снова все в кучу - Махно, УПА... Историк из тебя... как из Вятровича Что до переименований улиц - не первый и не последний раз!
freeze написав:Вангую, что Фифа сделает вместо сборной РФ команду спортсменов из России без флага и гимна, как и было на олимпийских играх с разными отстраненными российскими командами по разным видам спорта.
freeze написав:Вангую, что Фифа сделает вместо сборной РФ команду спортсменов из России без флага и гимна, как и было на олимпийских играх с разными отстраненными российскими командами по разным видам спорта.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відреагувала на сьогоднішнє рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) не допускати Росію від світового спорту на 4 роки.
Якщо збірна Росії зможе кваліфікувати в основну сітку чемпіонату світу з футболу 2022 року, який пройде в Катарі, вона виступить там під нейтральним прапором і без національного гімну.
Флаг в футболе непонятно при чем, гимн разве что играется перед матчами. Мне вообще стыдно наблюдать, как укранцы "болеют" за исключение российских спортсменов из соревнований. Мне бы наоборот хотелось, чтобы украинская сборная победила сборную РФ на каком-то чемпионате, вот это был бы предмет для гордости. Жаль кстати, что наши клубы и сборные "разводят" по сеткам, в то время как сборные многих государств с не менее напряженными отношениями спокойно себе играют (вот недавно в отборе на ЧМ играли сборные КНДР и Южной Кореи). Очень хотелось бы поболеть за наших в матче с россиянами. А болеть за дисквалификацию спортсменов из РФ - это низко, это увы проявление украинской национальной черты, за которую реально стыдно.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відреагувала на сьогоднішнє рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) не допускати Росію від світового спорту на 4 роки. Якщо збірна Росії зможе кваліфікувати в основну сітку чемпіонату світу з футболу 2022 року, який пройде в Катарі, вона виступить там під нейтральним прапором і без національного гімну.
Собствнно как я сказал, все предсказуемо.
Т.е. де-факто никакого отстранения. Будут участвовать в квалификации и, скорее всего, в основной сетке. И всё равно будут называться "сборная России" - а как ещё? Так что "не допускати Росію від світового спорту на 4 роки" - это словесная эквилибристика (к тому же и малограмотная). Еще и масса сочувствующих появится, будут триколорами размахивать, je suis Russia, так сказать .
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan написав:И всё равно будут называться "сборная России" - а как ещё?
Не, сборная спортсменов из России - по-моему дословно так.
Но по индивидуальным видам спорта - там могут быть у части спортсменов проблемы, так как необходимо получать индивидуальное разрешение от соответствующей спортивной федерации.
Вообще на мой взгляд ситуации достаточно мутная - никогда не поверю, что спецы-хакеры из ФСБ, громившие американские и другие выборы, не смогли грамотно сделать файлик с результатами анализов, переданный в WADA.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Tegularius написав:Флаг в футболе непонятно при чем, гимн разве что играется перед матчами. Мне вообще стыдно наблюдать, как укранцы "болеют" за исключение российских спортсменов из соревнований. Мне бы наоборот хотелось, чтобы украинская сборная победила сборную РФ на каком-то чемпионате, вот это был бы предмет для гордости. Жаль кстати, что наши клубы и сборные "разводят" по сеткам, в то время как сборные многих государств с не менее напряженными отношениями спокойно себе играют (вот недавно в отборе на ЧМ играли сборные КНДР и Южной Кореи). Очень хотелось бы поболеть за наших в матче с россиянами. А болеть за дисквалификацию спортсменов из РФ - это низко, это увы проявление украинской национальной черты, за которую реально стыдно.
Ви, як справжній українець (чи я помиляюсь?), не могли б надати, суто на ваш погляд, повний перелік українських національних рис за які Вам реально соромно?
Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию (надеюсь, здесь нет таких, кто бы считал антидопинговые разборки спортивным, а не политическим, вопросом).
Но так же я не склонен и впадать в ура-патриотический маразм, заявляя, что подобные акты давления как-то корректируют политику РФ.
Санкции в отношении российских банков - да, эффективно. Обрушение цен на нефть - да, очень эффективно. Но отстранения спортсменов, срывы выступлений делегаций и шпионские скандалы - курам на смех! Скорее это даже имеет обратный, мобилизационный эффект - возможность для путина в очередной раз заявить "как русских в мире не любят и как важно объединяться вокруг власти"
sequence написав: грустно, Лэпэн, когда улицы называют именами тех, кто ни разу то в столице не бывал и ничего для нее не сделал. Как Ватутин, например. Хрен с ним, с московским проспектом
Хіба це сумно? Скільки Вам років чоловіче? По справжньому сумно було, коли в славному місті Запоріжжі, ще зовсім недавно, проспект Леніна впирався в площу Леніна з пам*ятником Леніну, якщо ж пройти метрів 30-40 за нього, тоді відкривався чудовий вид, причому з однієї точки, на Дніпрогес ім. Леніна, шлюз ім.Леніна, озеро ім.Леніна, острів ім.Леніна, порт ім.Леніна і все це було розташовано в Ленінському районі міста! А саме цікаво, що Ленін тут жодного разу не був! Як і не був у десятках тисяч, а швидше всього у сотнях тисяч, міст, містечок і сіл, але майже в усіх них центральна вулиця була його імені, і не тільки вулиця... Та й пам*ятники всюди майже були... Оце дійсно було сумно...
zРадио написав:Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию...
смешной такой москалик. ты не корректор, часом, по-специальности? основатель "Совершенно секретно" давным-давно талантливо описал таких, как ты, поганых провокаторов.
Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой.