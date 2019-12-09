Додано: Пон 09 гру, 2019 23:37

lapay написав: freeze написав: Вангую, что Фифа сделает вместо сборной РФ команду спортсменов из России без флага и гимна, как и было на олимпийских играх с разными отстраненными российскими командами по разным видам спорта. Вангую, что Фифа сделает вместо сборной РФ команду спортсменов из России без флага и гимна, как и было на олимпийских играх с разными отстраненными российскими командами по разным видам спорта.

https://ua.112.ua/sport/zbirna-rosii-zi ... 17937.html

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відреагувала на сьогоднішнє рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) не допускати Росію від світового спорту на 4 роки.



Якщо збірна Росії зможе кваліфікувати в основну сітку чемпіонату світу з футболу 2022 року, який пройде в Катарі, вона виступить там під нейтральним прапором і без національного гімну.

Флаг в футболе непонятно при чем, гимн разве что играется перед матчами.Мне вообще стыдно наблюдать, как укранцы "болеют" за исключение российских спортсменов из соревнований. Мне бы наоборот хотелось, чтобы украинская сборная победила сборную РФ на каком-то чемпионате, вот это был бы предмет для гордости. Жаль кстати, что наши клубы и сборные "разводят" по сеткам, в то время как сборные многих государств с не менее напряженными отношениями спокойно себе играют (вот недавно в отборе на ЧМ играли сборные КНДР и Южной Кореи).Очень хотелось бы поболеть за наших в матче с россиянами. А болеть за дисквалификацию спортсменов из РФ - это низко, это увы проявление украинской национальной черты, за которую реально стыдно.