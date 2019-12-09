|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 гру, 2019 01:34
Re: Політичні дискусії
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 10 гру, 2019 01:39
А я - за справедливость. Если спортсмен попался на допинге, вне зависимости от страны, которую он представляет - он должен понести наказание. Если чиновники подменяли образцы - эти чиновники должны быть наказаны. Если же под видом борьбы с допингом кто-то решает политические вопросы, при этом страдают невиновные спортсмены - это гадко и возмутительно.
Додано: Вів 10 гру, 2019 01:41
Поздравляю вас и других "патриотов" - ни до чего не договорились, война и кровопролитие будут продолжаться. Вы же так этого хотели?
Додано: Вів 10 гру, 2019 01:43
Так собирались то зачем ? Никаких решений.
И что по маслу, неужели кто-то в здравом уме верил, что Зеля поехал подписывать капитуляцию, то 8 процентов гнали панику, а те кто в здравом уме и так понимали, что будут какие-то минимальные подвижки, но даже минимальных решений нет, попили кофе, похавали круассаны, понятно, что нацеленность на приднестровский вариант - максимальное улучшение передвижения через линию разграничения, налаживание торговли с ОРДЛО, там свой образование, у нас своё, там свои власти, у нас свои.
Хотя в принципе тоже вариант, уже объявите тогда нормально во весь голос, морозимся с ОРДЛО, а то опять все четверо как попугаи - приверженность формуле Штайнмайера.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 10 гру, 2019 01:47
Re: Політичні дискусії
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 10 гру, 2019 01:49
Таки да, даже Зе один вопрос по русски ответил, правда по русски коряво немного умеет говорить, но старается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 10 гру, 2019 01:54
Re: Політичні дискусії
Домовились про 21-е перемир'я. Ви цього хотіли? Хто буде винен, якщо воно буде зірвано? Оце і є відповідь на всі питання.
Збирались кожен за своїм. Макрон за зняття санкцій з РФ, Меркель за формулу Штайнмаєра, Путін за закон про особливий статус і зміни до конституції, Зеленський за обмін полоненими.
Своє отримає тільки Зеленській і Путін, в частині продовження закону. Так що саме більше виграв Зеленський.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 гру, 2019 02:05
Смешной такой тролль. Заходит только чтобы нагадить zрадио. Ты, часом, не безработный доминошник, знающий о соседях по подъезду больше, чем они сами?
Додано: Вів 10 гру, 2019 02:10
Как всегда, никто. Будут показывать пальцем друг на друга. Без разведения войск эти договоренности ни о чем.
Перед тем, как об этом говорить, надо утвердить списки пленных. Раньше с этим всегда были проблемы. Так что не факт, что обменяют.
Без выполнения остальных пунктов этот закон - пустышка.
Додано: Вів 10 гру, 2019 02:14
Справедливость - это понятие, которое тяжело обсуждать. Куда ни посмотри, найдешь сотни невиновных, пострадавших за зря. И здесь нет никакого троллинга - так оно и есть.
В своем прошлом комментарии я всего лишь говорил о том, что на РФ следует больше давить действенными методами и меньше - бесполезными
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|