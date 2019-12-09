RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4841484248434844>
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 01:34

Re: Політичні дискусії

  Кармелюк написав:А саме цікаво, що Ленін тут жодного разу не був! Як і не був у десятках тисяч, а швидше всього у сотнях тисяч, міст, містечок і сіл, але майже в усіх них центральна вулиця була його імені, і не тільки вулиця...
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 03.12.14
Подякував: 413 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 01:39

  zРадио написав:Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию (надеюсь, здесь нет таких, кто бы считал антидопинговые разборки спортивным, а не политическим, вопросом).

А я - за справедливость. Если спортсмен попался на допинге, вне зависимости от страны, которую он представляет - он должен понести наказание. Если чиновники подменяли образцы - эти чиновники должны быть наказаны. Если же под видом борьбы с допингом кто-то решает политические вопросы, при этом страдают невиновные спортсмены - это гадко и возмутительно.
Tegularius
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 11.02.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 01:41

  lapay написав:Ну шо, все, в Парижі, пройшло як по маслу. Зеля витримав удар. Молодець. Обмін буде до НР, на взаєм продовження закону про особливий статус і розведення на трьх ділянках. Червоні лінії не перейшов.

Поздравляю вас и других "патриотов" - ни до чего не договорились, война и кровопролитие будут продолжаться. Вы же так этого хотели?
Tegularius
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 11.02.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 01:43

  lapay написав:Ну шо, все, в Парижі, пройшло як по маслу. Зеля витримав удар. Молодець. Обмін буде до НР, на взаєм продовження закону про особливий статус і розведення на трьх ділянках. Червоні лінії не перейшов.


Так собирались то зачем ? Никаких решений.
И что по маслу, неужели кто-то в здравом уме верил, что Зеля поехал подписывать капитуляцию, то 8 процентов гнали панику, а те кто в здравом уме и так понимали, что будут какие-то минимальные подвижки, но даже минимальных решений нет, попили кофе, похавали круассаны, понятно, что нацеленность на приднестровский вариант - максимальное улучшение передвижения через линию разграничения, налаживание торговли с ОРДЛО, там свой образование, у нас своё, там свои власти, у нас свои.
Хотя в принципе тоже вариант, уже объявите тогда нормально во весь голос, морозимся с ОРДЛО, а то опять все четверо как попугаи - приверженность формуле Штайнмайера.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13974
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3798 раз.
Подякували: 5647 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 01:47

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Так собирались то зачем ?
ЗЕ рассказал,что проблем с русским языком таки нет
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 03.12.14
Подякував: 413 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 01:49

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:Так собирались то зачем ?
ЗЕ рассказал,что проблем с русским языком таки нет


Таки да, даже Зе один вопрос по русски ответил, правда по русски коряво немного умеет говорить, но старается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13974
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3798 раз.
Подякували: 5647 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 01:54

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Поздравляю вас и других "патриотов" - ни до чего не договорились, война и кровопролитие будут продолжаться. Вы же так этого хотели?

Домовились про 21-е перемир'я. Ви цього хотіли? Хто буде винен, якщо воно буде зірвано? Оце і є відповідь на всі питання.
  freeze написав:Так собирались то зачем ? Никаких решений.
И что по маслу, неужели кто-то в здравом уме верил, что Зеля поехал подписывать капитуляцию, то 8 процентов гнали панику, а те кто в здравом уме и так понимали, что будут какие-то минимальные подвижки, но даже минимальных решений нет, попили кофе, похавали круассаны, понятно, что нацеленность на приднестровский вариант - максимальное улучшение передвижения через линию разграничения, налаживание торговли с ОРДЛО, там свой образование, у нас своё, там свои власти, у нас свои.
Хотя в принципе тоже вариант, уже объявите тогда нормально во весь голос, морозимся с ОРДЛО, а то опять все четверо как попугаи - приверженность формуле Штайнмайера.

Збирались кожен за своїм. Макрон за зняття санкцій з РФ, Меркель за формулу Штайнмаєра, Путін за закон про особливий статус і зміни до конституції, Зеленський за обмін полоненими.
Своє отримає тільки Зеленській і Путін, в частині продовження закону. Так що саме більше виграв Зеленський. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9104
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 02:05

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию...

смешной такой москалик. ты не корректор, часом, по-специальности?
основатель "Совершенно секретно" давным-давно талантливо описал таких, как ты, поганых провокаторов.

Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на
вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он
артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений.
Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой.


Смешной такой тролль. Заходит только чтобы нагадить zрадио. Ты, часом, не безработный доминошник, знающий о соседях по подъезду больше, чем они сами?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4323
З нами з: 02.05.18
Подякував: 841 раз.
Подякували: 1966 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 02:10

  lapay написав:Домовились про 21-е перемир'я. Ви цього хотіли? Хто буде винен, якщо воно буде зірвано?

Как всегда, никто. Будут показывать пальцем друг на друга. Без разведения войск эти договоренности ни о чем.

Зеленський за обмін полоненими.
Своє отримає тільки Зеленській

Перед тем, как об этом говорить, надо утвердить списки пленных. Раньше с этим всегда были проблемы. Так что не факт, что обменяют.

і Путін, в частині продовження закону.
Без выполнения остальных пунктов этот закон - пустышка.
Tegularius
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 11.02.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 02:14

  Tegularius написав:Если же под видом борьбы с допингом кто-то решает политические вопросы, при этом страдают невиновные спортсмены - это гадко и возмутительно.


Справедливость - это понятие, которое тяжело обсуждать. Куда ни посмотри, найдешь сотни невиновных, пострадавших за зря. И здесь нет никакого троллинга - так оно и есть.

В своем прошлом комментарии я всего лишь говорил о том, что на РФ следует больше давить действенными методами и меньше - бесполезными
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4323
З нами з: 02.05.18
Подякував: 841 раз.
Подякували: 1966 раз.
 
Профіль
2
4
3
  #<1 ... 4841484248434844>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.