RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4841484248434844
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 02:18

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Как всегда, никто. Будут показывать пальцем друг на друга. Без разведения войск эти договоренности ни о чем.

Розведення вже було в 2015, а стріляти не перестали. Не треба перекладати провину з хворої голови на здорову.
  Tegularius написав:Перед тем, как об этом говорить, надо утвердить списки пленных. Раньше с этим всегда были проблемы. Так что не факт, что обменяют.

Обміняють. Спочатку з Лугандоном, по тих списках, що вже є.
  Tegularius написав:Без выполнения остальных пунктов этот закон - пустышка.

Для миру не потрібно нічого, крім бажання обох сторін. Ви хочете сказати, що Зеленський не хоче миру, і що це ми зриваємо перемир'я?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9104
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4841484248434844
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron