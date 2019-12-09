Tegularius написав:
Как всегда, никто. Будут показывать пальцем друг на друга. Без разведения войск эти договоренности ни о чем.
Розведення вже було в 2015, а стріляти не перестали. Не треба перекладати провину з хворої голови на здорову.
Tegularius написав:
Перед тем, как об этом говорить, надо утвердить списки пленных. Раньше с этим всегда были проблемы. Так что не факт, что обменяют.
Обміняють. Спочатку з Лугандоном, по тих списках, що вже є.
Tegularius написав:
Без выполнения остальных пунктов этот закон - пустышка.
Для миру не потрібно нічого, крім бажання обох сторін. Ви хочете сказати, що Зеленський не хоче миру, і що це ми зриваємо перемир'я?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.