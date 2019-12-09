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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4841484248434844
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 02:18

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Как всегда, никто. Будут показывать пальцем друг на друга. Без разведения войск эти договоренности ни о чем.

Розведення вже було в 2015, а стріляти не перестали. Не треба перекладати провину з хворої голови на здорову.
  Tegularius написав:Перед тем, как об этом говорить, надо утвердить списки пленных. Раньше с этим всегда были проблемы. Так что не факт, что обменяют.

Обміняють. Спочатку з Лугандоном, по тих списках, що вже є.
  Tegularius написав:Без выполнения остальных пунктов этот закон - пустышка.

Для миру не потрібно нічого, крім бажання обох сторін. Ви хочете сказати, що Зеленський не хоче миру, і що це ми зриваємо перемир'я?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 03:27

  zРадио написав:Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию (надеюсь, здесь нет таких, кто бы считал антидопинговые разборки спортивным, а не политическим, вопросом).

Це на 90% спортивні "розбірки", а не політичні.
Звичайно кремлівські жуліки і деякі форумчани все списують на політику.... а що ж вони інше можуть придумати?
Коротко історія така:
В Сочі в 2014 дуже потрібні були медалі. Підозрюю що був наказ самого Пу. В 2014 жрали допінг ложками і фальсифікували все по-чорному. Відповідно медалей взяли небачено багато.
Дальше це все побачила ВАДА. Були розборки і всі ми знаємо чим вони закінчились. Але нюансів, такі як zРадио, не знають.
Ось один з нюансів - вимога передати ВАДА базу даних московської лабораторії. Ця лабораторія була опечатана(в 2017-2018) ФСБ і НІХТО туди доступу не мав. Навіть РУСАДА(підрозділ ВАДА) не мала доступу.
Потім цю базу передали. База реально велика - говорять що її тільки качали 5 днів. Напевно збережені усі логи.
Після аналізу база ВАДА(пів року вона її аналізувала) була шокована. Навіть коли лабораторія була опечатана ФСБ і проводилось розслідування - в базу вносились "неправомірні" зміни. Тобто база фальсифікувалась в 2017-2018.
Ну і зрозуміло, що шухер від цього піднявся великий, бо це небачене нахабство.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 04:52

:arrow:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 10 гру, 2019 04:55, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 04:55

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Нет, пропагандист, вспышка кори связана с блокированием Супрун всех госзакупок лекарств, вакцин и операционного материала. 1,5 года начиная с середины 2016-го и до конца 2017-го МОЗ не осуществлялось закупок. Даже критических препаратов типа инсулина!

Ти б не коментував те, в чому не тямиш. Найбільше хворих на кір було в 2006 році, коли відсоток вакцинування теж був найбільшим.
Як зазначають фахівці, підвищення захворюваності на кір пов’язане з циклічністю епідемічних підйомів 1 раз на 5 років. За період 2000–2010 рр. в Україні зареєстровано 2 епідемічні підйоми захворюваності на кір: в 2001–2002 рр. та 2005–2006 рр., під час яких захворюваність на кір у країні зростала в десятки разів.

У 2001 р. на кір захворіли майже 17 тис. осіб, а в 2006 р. — понад 42 тис. З початку 2008 й до 2011 р. відзначався спад епідемічного процесу. У 2010 р. на 8 адміністративних територіях зареєстровано лише 39 спорадичних випадків кору. Новий пік підвищення захворюваності на кір фахівцями МОЗ України та спеціалістами профільних науково-дослідних інститутів було прогнозовано на 2011–2012 рр.

Тільки тоді хворіли, переважно дорослі, які не вакцинувались в дев'яності. Щоб не було епідемій кору, треба високий рівень вакцинації десятиліттями, а спад вакцінації почався в 2008 році, саме через недовіру до неякісних вакцин. https://www.bbc.com/ukrainian/features-48040635


Кэп, спасибо, что повторил то, что я сам уже озвучил :D Кроме, конечно, глупости о рекордной заболеваемости в 2006 - рекорды поставлены в 2017-2018, когда к фактору фриков-антипрививочников присоедился фактор отсутствия вакцин для тех, кто не против привиться сам и привить детей!

1. Записався до сімейного лікаря на http://helsi.me - 2 хв
2. Прийшов в зазначений час - очікування 1 хв
3. Огляд лікаря - 10 хв
4. Вакцинація від Дифтерії, Правця, Кору, Паротиту, Краснухи - 5 хв

Витрачено часу - 18 хв
Витрачено коштів - 0 грн

Дякую
@usuprun
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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