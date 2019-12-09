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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4841484248434844 Додано: Вів 10 гру, 2019 02:18 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Как всегда, никто. Будут показывать пальцем друг на друга. Без разведения войск эти договоренности ни о чем. Как всегда, никто. Будут показывать пальцем друг на друга. Без разведения войск эти договоренности ни о чем.

Розведення вже було в 2015, а стріляти не перестали. Не треба перекладати провину з хворої голови на здорову.

Tegularius написав: Перед тем, как об этом говорить, надо утвердить списки пленных. Раньше с этим всегда были проблемы. Так что не факт, что обменяют. Перед тем, как об этом говорить, надо утвердить списки пленных. Раньше с этим всегда были проблемы. Так что не факт, что обменяют.

Обміняють. Спочатку з Лугандоном, по тих списках, що вже є.

Tegularius написав: Без выполнения остальных пунктов этот закон - пустышка. Без выполнения остальных пунктов этот закон - пустышка.

Для миру не потрібно нічого, крім бажання обох сторін. Ви хочете сказати, що Зеленський не хоче миру, і що це ми зриваємо перемир'я? Розведення вже було в 2015, а стріляти не перестали. Не треба перекладати провину з хворої голови на здорову.Обміняють. Спочатку з Лугандоном, по тих списках, що вже є.Для миру не потрібно нічого, крім бажання обох сторін. Ви хочете сказати, що Зеленський не хоче миру, і що це ми зриваємо перемир'я? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9104 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1084 раз. Подякували: 1176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 03:27 zРадио написав: Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию (надеюсь, здесь нет таких, кто бы считал антидопинговые разборки спортивным, а не политическим, вопросом). Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию (надеюсь, здесь нет таких, кто бы считал антидопинговые разборки спортивным, а не политическим, вопросом).

Це на 90% спортивні "розбірки", а не політичні.

Звичайно кремлівські жуліки і деякі форумчани все списують на політику.... а що ж вони інше можуть придумати?

Коротко історія така:

В Сочі в 2014 дуже потрібні були медалі. Підозрюю що був наказ самого Пу. В 2014 жрали допінг ложками і фальсифікували все по-чорному. Відповідно медалей взяли небачено багато.

Дальше це все побачила ВАДА. Були розборки і всі ми знаємо чим вони закінчились. Але нюансів, такі як zРадио, не знають.

Ось один з нюансів - вимога передати ВАДА базу даних московської лабораторії. Ця лабораторія була опечатана(в 2017-2018) ФСБ і НІХТО туди доступу не мав. Навіть РУСАДА(підрозділ ВАДА) не мала доступу.

Потім цю базу передали. База реально велика - говорять що її тільки качали 5 днів. Напевно збережені усі логи.

Після аналізу база ВАДА(пів року вона її аналізувала) була шокована. Навіть коли лабораторія була опечатана ФСБ і проводилось розслідування - в базу вносились "неправомірні" зміни. Тобто база фальсифікувалась в 2017-2018.

Ну і зрозуміло, що шухер від цього піднявся великий, бо це небачене нахабство. Це на 90% спортивні "розбірки", а не політичні.Звичайно кремлівські жуліки і деякі форумчани все списують на політику.... а що ж вони інше можуть придумати?Коротко історія така:В Сочі в 2014 дуже потрібні були медалі. Підозрюю що був наказ самого Пу. В 2014 жрали допінг ложками і фальсифікували все по-чорному. Відповідно медалей взяли небачено багато.Дальше це все побачила ВАДА. Були розборки і всі ми знаємо чим вони закінчились. Але нюансів, такі як zРадио, не знають.Ось один з нюансів - вимога передати ВАДА базу даних московської лабораторії. Ця лабораторія була опечатана(в 2017-2018) ФСБ і НІХТО туди доступу не мав. Навіть РУСАДА(підрозділ ВАДА) не мала доступу.Потім цю базу передали. База реально велика - говорять що її тільки качали 5 днів. Напевно збережені усі логи.Після аналізу база ВАДА(пів року вона її аналізувала) була шокована. Навіть коли лабораторія була опечатана ФСБ і проводилось розслідування - в базу вносились "неправомірні" зміни. Тобто база фальсифікувалась в 2017-2018.Ну і зрозуміло, що шухер від цього піднявся великий, бо це небачене нахабство. andrijk777

Повідомлень: 1851 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 04:52 Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 10 гру, 2019 04:55, всього редагувалось 1 раз. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8371 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 597 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 04:55 zРадио написав: lapay написав: zРадио написав: Нет, пропагандист, вспышка кори связана с блокированием Супрун всех госзакупок лекарств, вакцин и операционного материала. 1,5 года начиная с середины 2016-го и до конца 2017-го МОЗ не осуществлялось закупок. Даже критических препаратов типа инсулина! Нет, пропагандист, вспышка кори связана с блокированием Супрун всех госзакупок лекарств, вакцин и операционного материала. 1,5 года начиная с середины 2016-го и до конца 2017-го МОЗ не осуществлялось закупок. Даже критических препаратов типа инсулина!

Ти б не коментував те, в чому не тямиш. Найбільше хворих на кір було в 2006 році, коли відсоток вакцинування теж був найбільшим.

Як зазначають фахівці, підвищення захворюваності на кір пов’язане з циклічністю епідемічних підйомів 1 раз на 5 років. За період 2000–2010 рр. в Україні зареєстровано 2 епідемічні підйоми захворюваності на кір: в 2001–2002 рр. та 2005–2006 рр., під час яких захворюваність на кір у країні зростала в десятки разів.



У 2001 р. на кір захворіли майже 17 тис. осіб, а в 2006 р. — понад 42 тис. З початку 2008 й до 2011 р. відзначався спад епідемічного процесу. У 2010 р. на 8 адміністративних територіях зареєстровано лише 39 спорадичних випадків кору. Новий пік підвищення захворюваності на кір фахівцями МОЗ України та спеціалістами профільних науково-дослідних інститутів було прогнозовано на 2011–2012 рр.

Тільки тоді хворіли, переважно дорослі, які не вакцинувались в дев'яності. Щоб не було епідемій кору, треба високий рівень вакцинації десятиліттями, а спад вакцінації почався в 2008 році, саме через недовіру до неякісних вакцин. https://www.bbc.com/ukrainian/features-48040635 Ти б не коментував те, в чому не тямиш. Найбільше хворих на кір було в 2006 році, коли відсоток вакцинування теж був найбільшим.Тільки тоді хворіли, переважно дорослі, які не вакцинувались в дев'яності. Щоб не було епідемій кору, треба високий рівень вакцинації десятиліттями, а спад вакцінації почався в 2008 році, саме через недовіру до неякісних вакцин.



Кэп, спасибо, что повторил то, что я сам уже озвучил Кроме, конечно, глупости о рекордной заболеваемости в 2006 - рекорды поставлены в 2017-2018, когда к фактору фриков-антипрививочников присоедился фактор отсутствия вакцин для тех, кто не против привиться сам и привить детей! Кэп, спасибо, что повторил то, что я сам уже озвучилКроме, конечно, глупости о рекордной заболеваемости в 2006 - рекорды поставлены в 2017-2018, когда к фактору фриков-антипрививочников присоедился фактор отсутствия вакцин для тех, кто не против привиться сам и привить детей!

1. Записався до сімейного лікаря на http://helsi.me - 2 хв

2. Прийшов в зазначений час - очікування 1 хв

3. Огляд лікаря - 10 хв

4. Вакцинація від Дифтерії, Правця, Кору, Паротиту, Краснухи - 5 хв



Витрачено часу - 18 хв

Витрачено коштів - 0 грн



Дякую

@usuprun 1. Записався до сімейного лікаря на- 2 хв2. Прийшов в зазначений час - очікування 1 хв3. Огляд лікаря - 10 хв4. Вакцинація від Дифтерії, Правця,, Паротиту, Краснухи - 5 хвВитрачено часу - 18 хвВитрачено коштів - 0 грнДякую@usuprun "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8371 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 597 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4841484248434844 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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