Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию (надеюсь, здесь нет таких, кто бы считал антидопинговые разборки спортивным, а не политическим, вопросом).
Це на 90% спортивні "розбірки", а не політичні. Звичайно кремлівські жуліки і деякі форумчани все списують на політику.... а що ж вони інше можуть придумати? Коротко історія така: В Сочі в 2014 дуже потрібні були медалі. Підозрюю що був наказ самого Пу. В 2014 жрали допінг ложками і фальсифікували все по-чорному. Відповідно медалей взяли небачено багато. Дальше це все побачила ВАДА. Були розборки і всі ми знаємо чим вони закінчились. Але нюансів, такі як zРадио, не знають. Ось один з нюансів - вимога передати ВАДА базу даних московської лабораторії. Ця лабораторія була опечатана(в 2017-2018) ФСБ і НІХТО туди доступу не мав. Навіть РУСАДА(підрозділ ВАДА) не мала доступу. Потім цю базу передали. База реально велика - говорять що її тільки качали 5 днів. Напевно збережені усі логи. Після аналізу база ВАДА(пів року вона її аналізувала) була шокована. Навіть коли лабораторія була опечатана ФСБ і проводилось розслідування - в базу вносились "неправомірні" зміни. Тобто база фальсифікувалась в 2017-2018. Ну і зрозуміло, що шухер від цього піднявся великий, бо це небачене нахабство.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 10 гру, 2019 04:55, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
zРадио написав:Нет, пропагандист, вспышка кори связана с блокированием Супрун всех госзакупок лекарств, вакцин и операционного материала. 1,5 года начиная с середины 2016-го и до конца 2017-го МОЗ не осуществлялось закупок. Даже критических препаратов типа инсулина!
Ти б не коментував те, в чому не тямиш. Найбільше хворих на кір було в 2006 році, коли відсоток вакцинування теж був найбільшим.
Як зазначають фахівці, підвищення захворюваності на кір пов’язане з циклічністю епідемічних підйомів 1 раз на 5 років. За період 2000–2010 рр. в Україні зареєстровано 2 епідемічні підйоми захворюваності на кір: в 2001–2002 рр. та 2005–2006 рр., під час яких захворюваність на кір у країні зростала в десятки разів.
У 2001 р. на кір захворіли майже 17 тис. осіб, а в 2006 р. — понад 42 тис. З початку 2008 й до 2011 р. відзначався спад епідемічного процесу. У 2010 р. на 8 адміністративних територіях зареєстровано лише 39 спорадичних випадків кору. Новий пік підвищення захворюваності на кір фахівцями МОЗ України та спеціалістами профільних науково-дослідних інститутів було прогнозовано на 2011–2012 рр.
Тільки тоді хворіли, переважно дорослі, які не вакцинувались в дев'яності. Щоб не було епідемій кору, треба високий рівень вакцинації десятиліттями, а спад вакцінації почався в 2008 році, саме через недовіру до неякісних вакцин. https://www.bbc.com/ukrainian/features-48040635
Кэп, спасибо, что повторил то, что я сам уже озвучил Кроме, конечно, глупости о рекордной заболеваемости в 2006 - рекорды поставлены в 2017-2018, когда к фактору фриков-антипрививочников присоедился фактор отсутствия вакцин для тех, кто не против привиться сам и привить детей!
1. Записався до сімейного лікаря на http://helsi.me - 2 хв 2. Прийшов в зазначений час - очікування 1 хв 3. Огляд лікаря - 10 хв 4. Вакцинація від Дифтерії, Правця, Кору, Паротиту, Краснухи - 5 хв
Витрачено часу - 18 хв Витрачено коштів - 0 грн
Дякую @usuprun
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
zРадио написав:отстранения спортсменов, срывы выступлений делегаций и шпионские скандалы - курам на смех!
Ну-ну.... Саме по цій причині(щоб кури сміялись) замутили Олімпіаду в Сочі... А по суті Народу потрібен хліб і видовища Пайку хліба потихеньку зменшують санкції-тепер повністю перекриють видовища... А постійно дивитись на смерті в Сірії-думаю будь-якому ,навіть найбільшому любителю бояришника-впадлу... А фігуристів.Хокеїстів.Біатлоністів,Гімнастів-він не побачить ( в ракурсі як вони нагинають піддосів-вузькооких-хохлів) роки чотири - от тут буза й почнеться.яку пивом то не зальєш.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию (надеюсь, здесь нет таких, кто бы считал антидопинговые разборки спортивным, а не политическим, вопросом).
А я - за справедливость. Если спортсмен попался на допинге, вне зависимости от страны, которую он представляет - он должен понести наказание. Если чиновники подменяли образцы - эти чиновники должны быть наказаны. Если же под видом борьбы с допингом кто-то решает политические вопросы, при этом страдают невиновные спортсмены - это гадко и возмутительно.
Так і я за справедливість... А що робити і де шукати справедливості тим спортсменам.які програли росіянам під допінгом.але при цьому російські чиновники знищили базу яка б показала хто був під допінгом... Таким чином Нехай чисті російські спортсмени тепер вимагають справедливості покарання чиновників,які зробили їх брудними... А не чисті іноземні спортсмени-стали програвщими і нічого не можуть вдіяти....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
lapay написав:.. Гниленький цей Ватутін, і вулицю, недалеко від мого будинку, не випадково переназвали на іншу.
это вы гнилэнький со всякими Яворивскими сотоварищи: сначала поете гимны КПСС, затем - УНР и подобным. а Ватутин свою честь не запятнал за всю свою жизнь - и увековечен в названиях улиц и памятниках вполне заслуженно. чего вам никогда не дождаться