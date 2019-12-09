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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4843484448454846> Додано: Вів 10 гру, 2019 10:17 Re: Політичні дискусії sequence написав: а Ватутин свою честь не запятнал за всю свою жизнь - и увековечен в названиях улиц и памятниках вполне заслуженно. а Ватутин свою честь не запятнал за всю свою жизнь - и увековечен в названиях улиц и памятниках вполне заслуженно.

Манштейн теж був видатним полководцем, з незаплямованою репутацією. Тільки пам'ятників йому немає, і вулиці, його ім'ям, не названі, навіть в Німеччині. В нас теж цього не буде - ні Ватутіна, ні м'ясника Жукова. Манштейн теж був видатним полководцем, з незаплямованою репутацією. Тільки пам'ятників йому немає, і вулиці, його ім'ям, не названі, навіть в Німеччині. В нас теж цього не буде - ні Ватутіна, ні м'ясника Жукова. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9105 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1084 раз. Подякували: 1176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 10:20 Кармелюк написав: sequence написав: грустно, Лэпэн, когда улицы называют именами тех, кто ни разу то в столице не бывал и ничего для нее не сделал.

Как Ватутин, например.

Хрен с ним, с московским проспектом грустно, Лэпэн, когда улицы называют именами тех, кто ни разу то в столице не бывал и ничего для нее не сделал.Как Ватутин, например.Хрен с ним, с московским проспектом

Хіба це сумно?

Скільки Вам років чоловіче?

По справжньому сумно було, коли в славному місті Запоріжжі, ще зовсім недавно, проспект Леніна впирався в площу Леніна з пам*ятником Леніну, якщо ж пройти метрів 30-40 за нього, тоді відкривався чудовий вид, причому з однієї точки, на Дніпрогес ім. Леніна, шлюз ім.Леніна, озеро ім.Леніна, острів ім.Леніна, порт ім.Леніна і все це було розташовано в Ленінському районі міста!

А саме цікаво, що Ленін тут жодного разу не був! Як і не був у десятках тисяч, а швидше всього у сотнях тисяч, міст, містечок і сіл, але майже в усіх них центральна вулиця була його імені, і не тільки вулиця... Та й пам*ятники всюди майже були...

Оце дійсно було сумно... Хіба це сумно?Скільки Вам років чоловіче?По справжньому сумно було, коли в славному місті Запоріжжі, ще зовсім недавно, проспект Леніна впирався в площу Леніна з пам*ятником Леніну, якщо ж пройти метрів 30-40 за нього, тоді відкривався чудовий вид, причому з однієї точки, на Дніпрогес ім. Леніна, шлюз ім.Леніна, озеро ім.Леніна, острів ім.Леніна, порт ім.Леніна і все це було розташовано в Ленінському районі міста!А саме цікаво, що Ленін тут жодного разу не був! Як і не був у десятках тисяч, а швидше всього у сотнях тисяч, міст, містечок і сіл, але майже в усіх них центральна вулиця була його імені, і не тільки вулиця... Та й пам*ятники всюди майже були...Оце дійсно було сумно...



sequence, коли вже почав засипати, то згадав, що я навіть свою кар*єру починав у Ленінському відділенні Держбанку СРСР, яке було всього в 100м. від згадуваного в попередньому пості проспекту Леніна.

А Ви кажете сумно. sequence, коли вже почав засипати, то згадав, що я навіть свою кар*єру починав у Ленінському відділенні Держбанку СРСР, яке було всього в 100м. від згадуваного в попередньому пості проспекту Леніна.А Ви кажете сумно. Кармелюк 1

Повідомлень: 582 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 10:42 sequence написав: а Ватутин свою честь не запятнал за всю свою жизнь - и увековечен в названиях улиц и памятниках вполне заслуженно.

чего вам никогда не дождаться а Ватутин свою честь не запятнал за всю свою жизнь - и увековечен в названиях улиц и памятниках вполне заслуженно.чего вам никогда не дождаться

По простому - цитатка :

У взаємодії з 2-м Українським фронтом на чолі з Конєвим війська 1-го Українського фронту в січні — лютому 1944 року в ході Корсунь-Шевченковської операції оточили чимале угрупування Вермахту та ліквідовували його.



Ця операція увійшла в історію як приклад знищення противника ціною колосальних жертв серед своїх солдатів і техніки. За повної переваги над противником у повітрі (у німців не було авіації), переважання в танках учетверо (понад 800 радянських проти близько 200 німецьких), колосальної переваги в артилерії і живій силі (вчетверо) втрати німців становили 30 тисяч (у тому числі 19 тис. загиблих) і вся техніка — тоді як радянські війська втратили більш ніж 600 танків, 80 тисяч чоловік (в тому числі 24 тис. загиблих). Більше того, великій групі німців (у тому числі 11 тис. поранених) на чолі із командувачем, генералом Штеммерманном (загинув у ході прориву в ніч з 17 на 18 лютого), вдалося вирвалися з оточення і взяти участь у боях проти радянських військ. Невдачі з ліквідацією оточеного угрупування були приписані недбалості нижчих чинів Радянської Армії.



Ну і ще можна про Букринський плацдарм почитати ... По простому - цитатка :У взаємодії з 2-м Українським фронтом на чолі з Конєвим війська 1-го Українського фронту в січні — лютому 1944 року в ході Корсунь-Шевченковської операції оточили чимале угрупування Вермахту та ліквідовували його.. За повної переваги над противником у повітрі (у німців не було авіації), переважання в танках учетверо (понад 800 радянських проти близько 200 німецьких), колосальної переваги в артилерії і живій силі (вчетверо) втрати німців становили 30 тисяч (у тому числі 19 тис. загиблих) і вся техніка — тоді як радянські війська втратили більш ніж 600 танків, 80 тисяч чоловік (в тому числі 24 тис. загиблих). Більше того, великій групі німців (у тому числі 11 тис. поранених) на чолі із командувачем, генералом Штеммерманном (загинув у ході прориву в ніч з 17 на 18 лютого), вдалося вирвалися з оточення і взяти участь у боях проти радянських військ. Невдачі з ліквідацією оточеного угрупування були приписані недбалості нижчих чинів Радянської Армії.Ну і ще можна про Букринський плацдарм почитати ... Востаннє редагувалось Puente в Вів 10 гру, 2019 10:49, всього редагувалось 1 раз. Puente Повідомлень: 2215 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 10:44 andrijk777 написав: zРадио написав: Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию (надеюсь, здесь нет таких, кто бы считал антидопинговые разборки спортивным, а не политическим, вопросом). Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию (надеюсь, здесь нет таких, кто бы считал антидопинговые разборки спортивным, а не политическим, вопросом).

Це на 90% спортивні "розбірки", а не політичні.

Звичайно кремлівські жуліки і деякі форумчани все списують на політику.... а що ж вони інше можуть придумати?

Коротко історія така:

В Сочі в 2014 дуже потрібні були медалі. Підозрюю що був наказ самого Пу. В 2014 жрали допінг ложками і фальсифікували все по-чорному. Відповідно медалей взяли небачено багато.

Дальше це все побачила ВАДА. Були розборки і всі ми знаємо чим вони закінчились. Але нюансів, такі як zРадио, не знають.

Ось один з нюансів - вимога передати ВАДА базу даних московської лабораторії. Ця лабораторія була опечатана(в 2017-2018) ФСБ і НІХТО туди доступу не мав. Навіть РУСАДА(підрозділ ВАДА) не мала доступу.

Потім цю базу передали. База реально велика - говорять що її тільки качали 5 днів. Напевно збережені усі логи.

Після аналізу база ВАДА(пів року вона її аналізувала) була шокована. Навіть коли лабораторія була опечатана ФСБ і проводилось розслідування - в базу вносились "неправомірні" зміни. Тобто база фальсифікувалась в 2017-2018.

Ну і зрозуміло, що шухер від цього піднявся великий, бо це небачене нахабство. Це на 90% спортивні "розбірки", а не політичні.Звичайно кремлівські жуліки і деякі форумчани все списують на політику.... а що ж вони інше можуть придумати?Коротко історія така:В Сочі в 2014 дуже потрібні були медалі. Підозрюю що був наказ самого Пу. В 2014 жрали допінг ложками і фальсифікували все по-чорному. Відповідно медалей взяли небачено багато.Дальше це все побачила ВАДА. Були розборки і всі ми знаємо чим вони закінчились. Але нюансів, такі як zРадио, не знають.Ось один з нюансів - вимога передати ВАДА базу даних московської лабораторії. Ця лабораторія була опечатана(в 2017-2018) ФСБ і НІХТО туди доступу не мав. Навіть РУСАДА(підрозділ ВАДА) не мала доступу.Потім цю базу передали. База реально велика - говорять що її тільки качали 5 днів. Напевно збережені усі логи.Після аналізу база ВАДА(пів року вона її аналізувала) була шокована. Навіть коли лабораторія була опечатана ФСБ і проводилось розслідування - в базу вносились "неправомірні" зміни. Тобто база фальсифікувалась в 2017-2018.Ну і зрозуміло, що шухер від цього піднявся великий, бо це небачене нахабство.



Ага, и резко так в день Нормандской встречи выносится решение, которое могло было быть вынесенным в любой из 300 дней ДО.



Давайте лучше спорить о том, где есть предмет спора - эффективная санкция, или неэффективная (отчасти с budivelnik можно согласиться насчет "зрелищ"). Чем спорить о том, спортивный это вопрос, или политический - здесь ответ очевиден. До агрессии против нас и вторжения в Сирию в антидопинговые скандалы такого масштаба РФ не попадала.



PS: я не говорю, что допингом никого не кормили - конечно, кормили. Но все кормят. Это война фармацевтов. Если спортсмен принимает какую-то химию, значит это допинг! Иначе бы не принимал! Разница лишь в том, признают ли это допингом задним числом и накажут, или признают в реальном времени и запретят использовать в будущем. Ага, и резко так в день Нормандской встречи выносится решение, которое могло было быть вынесенным в любой из 300 дней ДО.Давайте лучше спорить о том, где есть предмет спора - эффективная санкция, или неэффективная (отчасти с budivelnik можно согласиться насчет "зрелищ"). Чем спорить о том, спортивный это вопрос, или политический - здесь ответ очевиден. До агрессии против нас и вторжения в Сирию в антидопинговые скандалы такого масштаба РФ не попадала.PS: я не говорю, что допингом никого не кормили - конечно, кормили. Но все кормят. Это война фармацевтов. Если спортсмен принимает какую-то химию, значит это допинг! Иначе бы не принимал! Разница лишь в том, признают ли это допингом задним числом и накажут, или признают в реальном времени и запретят использовать в будущем. zРадио

Повідомлень: 4324 З нами з: 02.05.18 Подякував: 841 раз. Подякували: 1966 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 10:47 Re: Політичні дискусії zРадио написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию (надеюсь, здесь нет таких, кто бы считал антидопинговые разборки спортивным, а не политическим, вопросом). Выскажусь по WADA - я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию (надеюсь, здесь нет таких, кто бы считал антидопинговые разборки спортивным, а не политическим, вопросом).

Це на 90% спортивні "розбірки", а не політичні.

Звичайно кремлівські жуліки і деякі форумчани все списують на політику.... а що ж вони інше можуть придумати?

Коротко історія така:

В Сочі в 2014 дуже потрібні були медалі. Підозрюю що був наказ самого Пу. В 2014 жрали допінг ложками і фальсифікували все по-чорному. Відповідно медалей взяли небачено багато.

Дальше це все побачила ВАДА. Були розборки і всі ми знаємо чим вони закінчились. Але нюансів, такі як zРадио, не знають.

Ось один з нюансів - вимога передати ВАДА базу даних московської лабораторії. Ця лабораторія була опечатана(в 2017-2018) ФСБ і НІХТО туди доступу не мав. Навіть РУСАДА(підрозділ ВАДА) не мала доступу.

Потім цю базу передали. База реально велика - говорять що її тільки качали 5 днів. Напевно збережені усі логи.

Після аналізу база ВАДА(пів року вона її аналізувала) була шокована. Навіть коли лабораторія була опечатана ФСБ і проводилось розслідування - в базу вносились "неправомірні" зміни. Тобто база фальсифікувалась в 2017-2018.

Ну і зрозуміло, що шухер від цього піднявся великий, бо це небачене нахабство. Це на 90% спортивні "розбірки", а не політичні.Звичайно кремлівські жуліки і деякі форумчани все списують на політику.... а що ж вони інше можуть придумати?Коротко історія така:В Сочі в 2014 дуже потрібні були медалі. Підозрюю що був наказ самого Пу. В 2014 жрали допінг ложками і фальсифікували все по-чорному. Відповідно медалей взяли небачено багато.Дальше це все побачила ВАДА. Були розборки і всі ми знаємо чим вони закінчились. Але нюансів, такі як zРадио, не знають.Ось один з нюансів - вимога передати ВАДА базу даних московської лабораторії. Ця лабораторія була опечатана(в 2017-2018) ФСБ і НІХТО туди доступу не мав. Навіть РУСАДА(підрозділ ВАДА) не мала доступу.Потім цю базу передали. База реально велика - говорять що її тільки качали 5 днів. Напевно збережені усі логи.Після аналізу база ВАДА(пів року вона її аналізувала) була шокована. Навіть коли лабораторія була опечатана ФСБ і проводилось розслідування - в базу вносились "неправомірні" зміни. Тобто база фальсифікувалась в 2017-2018.Ну і зрозуміло, що шухер від цього піднявся великий, бо це небачене нахабство.



Ага, и резко так в день Нормандской встречи выносится решение, которое могло было быть вынесенным в любой из 300 дней ДО.



Давайте лучше спорить о том, где есть предмет спора - эффективная санкция, или неэффективная (отчасти с budivelnik можно согласиться). Чем спорить о том, спортивный это вопрос, или политический - здесь ответ очевиден. До агрессии против нас и вторжения в Сирию в антидопинговые скандалы такого масштаба РФ не попадала.



PS: я не говорю, что допингом никого не кормили - конечно, кормили. Но все кормят. Это война фармацевтов. Если спортсмен принимает какую-то химию, значит это допинг! Иначе бы не принимал! Разница лишь в том, признают ли это допингом задним числом и накажут, или признают в реальном времени и запретят использовать в будущем. Ага, и резко так в день Нормандской встречи выносится решение, которое могло было быть вынесенным в любой из 300 дней ДО.Давайте лучше спорить о том, где есть предмет спора - эффективная санкция, или неэффективная (отчасти с budivelnik можно согласиться). Чем спорить о том, спортивный это вопрос, или политический - здесь ответ очевиден. До агрессии против нас и вторжения в Сирию в антидопинговые скандалы такого масштаба РФ не попадала.PS: я не говорю, что допингом никого не кормили - конечно, кормили. Но все кормят. Это война фармацевтов. Если спортсмен принимает какую-то химию, значит это допинг! Иначе бы не принимал! Разница лишь в том, признают ли это допингом задним числом и накажут, или признают в реальном времени и запретят использовать в будущем. Вату ображають. Зрадіо тут як тут:-) не дадим!!!! Всі їдять!:-)))



Чомусь не відмітився шапо.

Ау, ти де?





Всім процвітання! Вату ображають. Зрадіо тут як тут:-) не дадим!!!! Всі їдять!:-)))Чомусь не відмітився шапо.Ау, ти де?Всім процвітання! Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14957 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 1950 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 10:50 Первый написав: Вату ображають. Зрадіо тут як тут:-) не дадим!!!!



Вату ображають. Зрадіо тут як тут:-) не дадим!!!!

Разоблачили порохоботскую пропаганду - Первый тут как тут. Не дадим фейкам умереть!!!



PS: троллище, ты читать умеешь?

Додано: Вів 10 гру, 2019 01:49

zРадио написав: я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию

я за то, чтобы РФ несла как можно больший ущерб за свою агрессию Разоблачили порохоботскую пропаганду - Первый тут как тут. Не дадим фейкам умереть!!!PS: троллище, ты читать умеешь?Додано: Вів 10 гру, 2019 01:49 zРадио

Повідомлень: 4324 З нами з: 02.05.18 Подякував: 841 раз. Подякували: 1966 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 10:51 Puente написав: sequence написав: а Ватутин свою честь не запятнал за всю свою жизнь - и увековечен в названиях улиц и памятниках вполне заслуженно.

чего вам никогда не дождаться а Ватутин свою честь не запятнал за всю свою жизнь - и увековечен в названиях улиц и памятниках вполне заслуженно.чего вам никогда не дождаться

По простому - цитатка :

У взаємодії з 2-м Українським фронтом на чолі з Конєвим війська 1-го Українського фронту в січні — лютому 1944 року в ході Корсунь-Шевченковської операції оточили чимале угрупування Вермахту та ліквідовували його.



Ця операція увійшла в історію як приклад знищення противника ціною колосальних жертв серед своїх солдатів і техніки. За повної переваги над противником у повітрі (у німців не було авіації), переважання в танках учетверо (понад 800 радянських проти близько 200 німецьких), колосальної переваги в артилерії і живій силі (вчетверо) втрати німців становили 30 тисяч (у тому числі 19 тис. загиблих) і вся техніка — тоді як радянські війська втратили більш ніж 600 танків, 80 тисяч чоловік (в тому числі 24 тис. загиблих). Більше того, великій групі німців (у тому числі 11 тис. поранених) на чолі із командувачем, генералом Штеммерманном (загинув у ході прориву в ніч з 17 на 18 лютого), вдалося вирвалися з оточення і взяти участь у боях проти радянських військ. Невдачі з ліквідацією оточеного угрупування були приписані недбалості нижчих чинів Радянської Армії. По простому - цитатка :У взаємодії з 2-м Українським фронтом на чолі з Конєвим війська 1-го Українського фронту в січні — лютому 1944 року в ході Корсунь-Шевченковської операції оточили чимале угрупування Вермахту та ліквідовували його.. За повної переваги над противником у повітрі (у німців не було авіації), переважання в танках учетверо (понад 800 радянських проти близько 200 німецьких), колосальної переваги в артилерії і живій силі (вчетверо) втрати німців становили 30 тисяч (у тому числі 19 тис. загиблих) і вся техніка — тоді як радянські війська втратили більш ніж 600 танків, 80 тисяч чоловік (в тому числі 24 тис. загиблих). Більше того, великій групі німців (у тому числі 11 тис. поранених) на чолі із командувачем, генералом Штеммерманном (загинув у ході прориву в ніч з 17 на 18 лютого), вдалося вирвалися з оточення і взяти участь у боях проти радянських військ. Невдачі з ліквідацією оточеного угрупування були приписані недбалості нижчих чинів Радянської Армії.

надо было вас позвать - вы то точно лучше знаете, как укрепрайоны взламывать.

Удалось прорвать и выйти из окружения - иначе потери были бы сопоставимыми.

При прочих равных условиях (смотрите, например историю первой мировой войны или текущую ситуацию на Донбассе) нападающие теряют больше

Ватутин точно свою честь этим наступлением не замарал - враг был разбит, оргомная территория вернулась под контроль.

Украину отвоевывали быстро, ценой немыслимых человеческих жертв - преимущественно, русских. Честь им и хвала.

а вы шукайтэ дали свои пэрэмогы надо было вас позвать - вы то точно лучше знаете, как укрепрайоны взламывать.Удалось прорвать и выйти из окружения - иначе потери были бы сопоставимыми.При прочих равных условиях (смотрите, например историю первой мировой войны или текущую ситуацию на Донбассе) нападающие теряют большеВатутин точно свою честь этим наступлением не замарал - враг был разбит, оргомная территория вернулась под контроль.Украину отвоевывали быстро, ценой немыслимых человеческих жертв - преимущественно, русских. Честь им и хвала.а вы шукайтэ дали свои пэрэмогы sequence Повідомлень: 3017 З нами з: 29.12.15 Подякував: 357 раз. Подякували: 736 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 10:52 https://www.youtube.com/watch?v=W_pSEAr ... e=emb_logo

Здесь кто-то вещал о операции "преемник" Здесь кто-то вещал о операции "преемник" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2401 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 10:53 Re: Політичні дискусії Всі рішенн про будь-що насправді є політико-економічні ... Хоч про великий спорт , хоч МВФ ... І час озвучення рішень - вибирається в потрібний момент . Від цього суть звинувачень не міняється . Завжди є певні подвійні стандарти - але як тільки щось вилазит на люди - різниця в діях влади . Або заглушають - або підтримують . "Правильна" влада змушена підтримувати всі реально правдиві події та відповідні заходи ... Puente Повідомлень: 2215 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 10:54 Кармелюк написав: ..попередньому пості проспекту Леніна.

А Ви кажете сумно. ..попередньому пості проспекту Леніна.А Ви кажете сумно.

Чувак,

Ватутин - это не Ульянов/Ленин

Ватутин освобождал Украину, в частности Киев и вполне заслужил место на карте Киева.

А тот чел, на которого переименовали, к Киеву не имеет отношения, от слова совсем Чувак,Ватутин - это не Ульянов/ЛенинВатутин освобождал Украину, в частности Киев и вполне заслужил место на карте Киева.А тот чел, на которого переименовали, к Киеву не имеет отношения, от слова совсем sequence Повідомлень: 3017 З нами з: 29.12.15 Подякував: 357 раз. Подякували: 736 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4843484448454846> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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