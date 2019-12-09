RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4845484648474848
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:22

  yanyura написав:
  freeze написав:Вова Ленин никогда не ходил на работу, хомячил пиво в барах Швейцарии и Парижа на гранты Парвуса.

Не только. Он еще регулярно получал переводы от матери, сестры, брата, за переводы, потом от партии... - https://www.youtube.com/watch?v=VEae4VaSSeM.
(продолжительность видео - 6:17)


Вспомнилось "Ленин в Монте-Карло" :mrgreen:

zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4325
З нами з: 02.05.18
Подякував: 841 раз.
Подякували: 1967 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:36

  zРадио написав:
  yanyura написав:
  freeze написав:Вова Ленин никогда не ходил на работу, хомячил пиво в барах Швейцарии и Парижа на гранты Парвуса.

Не только. Он еще регулярно получал переводы от матери, сестры, брата, за переводы, потом от партии... - https://www.youtube.com/watch?v=VEae4VaSSeM.
(продолжительность видео - 6:17)


Вспомнилось "Ленин в Монте-Карло" :mrgreen:

[youtube]5g2ptydTXQs

Батенька, Вас предупреждали - ВЫ не в той стране!
В Украине эта ссылка не работает!
https://mover.uz/watch/3RKDJGFj/
Юмор конечно в тему.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7366
З нами з: 20.09.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:59

  lapay написав:
  freeze написав:Вова Ленин никогда не ходил на работу, хомячил пиво в барах Швейцарии и Парижа на гранты Парвуса.

Все ж таки він два роки пропрацював помічником адвоката в Самарі, між посадками.


Это по молодости у Ульянова было.

Вообще грантоеды очень опасны. Помните трагическую судьбу промышленника-мецената Саввы Морозова. По одной не лишенной оснований версий его убили грантоеды из Офиса реформ (BRDO или РСДРП не помню точно как тогда назывался) после того, как он отказался выделить им очередной грант. :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в Вів 10 гру, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13979
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3798 раз.
Подякували: 5648 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:19

Итоги Нормандской встречи - договорились договариваться!

https://www.youtube.com/watch?v=IEB2MONhIvc
19yuriy91
 
Повідомлень: 2207
З нами з: 15.09.12
Подякував: 216 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:23

  19yuriy91 написав:Итоги Нормандской встречи - договорились договариваться!

https://www.youtube.com/watch?v=IEB2MONhIvc

viewtopic.php?p=4813585#p4813585
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7366
З нами з: 20.09.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:48

  19yuriy91 написав:Итоги Нормандской встречи - договорились договариваться!

https://www.youtube.com/watch?v=IEB2MONhIvc

Главные итоги возможно аукнутся позже.

ЗЕ конечно крут...
И пуйла откровенно наеб-л и лошадь опустил.
См. Авакова о Суркове, разбрасывающем бумаги, и волание рашкованов по всем каналам, на опущенную физиономию пуйла.
Это конечно круто, но при таких телодвижениях нужно армию укреплять и бойцам на передке создавать условия уровня передовых армий (а не сравнивать достижения с обеспечением 2014).
Потому что *отдуваться* будут прежде всего они.

З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22649
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:58

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ

А может такой результат как раз благодаря "митингувальникам"?
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 776
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:04

Re: Політичні дискусії

detroytred написав:З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.


Это в той тусовке не принято извиняться
Но вопрос остался зачем Зеленский полгода требовал встречи Нормандской четверки ? Он что школьник и думал, что Путин будет капитулировать и отойдет от подписанных Порошенко соглашений ? Надежды юношей питают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13979
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3798 раз.
Подякували: 5648 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:09

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
А може коня поставимо попереду візка , а не навпаки?
Може Зеленський повинен вибачитись за барпиг+торгівлю на крові+свинарчуків?
+ Вибачитись перед виборцями яким обіцяв швидкий мир?
Подякувати Порошенкові за його вклад в обороноздатність і створення антипутінської коаліції?

Чи хтось тут вважає що це геній Зе створив за пів-року і армію і умови для того щоб на перемовинах об нього ноги не витерли...

Єдине що зробив доброго Зе - це просто підтвердив позицію яку навязував заходу і путіну-Порошенко.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21675
З нами з: 15.01.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 2183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:14

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Но вопрос остался зачем Зеленский полгода требовал встречи Нормандской четверки ? Он что школьник и думал, что Путин будет капитулировать и отойдет от подписанных Порошенко соглашений ? Надежды юношей питают.

Для обміну полоненими. Це ж очевидно, було і є. І він отримав те, що хотів. Про мир, очевидно, його ілюзії розвіялись ще влітку...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9109
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4845484648474848
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.