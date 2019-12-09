Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Вова Ленин никогда не ходил на работу, хомячил пиво в барах Швейцарии и Парижа на гранты Парвуса.
Все ж таки він два роки пропрацював помічником адвоката в Самарі, між посадками.
Это по молодости у Ульянова было.
Вообще грантоеды очень опасны. Помните трагическую судьбу промышленника-мецената Саввы Морозова. По одной не лишенной оснований версий его убили грантоеды из Офиса реформ (BRDO или РСДРП не помню точно как тогда назывался) после того, как он отказался выделить им очередной грант.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 10 гру, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЗЕ конечно крут... И пуйла откровенно наеб-л и лошадь опустил. См. Авакова о Суркове, разбрасывающем бумаги, и волание рашкованов по всем каналам, на опущенную физиономию пуйла. Это конечно круто, но при таких телодвижениях нужно армию укреплять и бойцам на передке создавать условия уровня передовых армий (а не сравнивать достижения с обеспечением 2014). Потому что *отдуваться* будут прежде всего они.
З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
detroytred написав:З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
Это в той тусовке не принято извиняться Но вопрос остался зачем Зеленский полгода требовал встречи Нормандской четверки ? Он что школьник и думал, что Путин будет капитулировать и отойдет от подписанных Порошенко соглашений ? Надежды юношей питают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
А може коня поставимо попереду візка , а не навпаки? Може Зеленський повинен вибачитись за барпиг+торгівлю на крові+свинарчуків? + Вибачитись перед виборцями яким обіцяв швидкий мир? Подякувати Порошенкові за його вклад в обороноздатність і створення антипутінської коаліції?
Чи хтось тут вважає що це геній Зе створив за пів-року і армію і умови для того щоб на перемовинах об нього ноги не витерли...
Єдине що зробив доброго Зе - це просто підтвердив позицію яку навязував заходу і путіну-Порошенко.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze написав:Но вопрос остался зачем Зеленский полгода требовал встречи Нормандской четверки ? Он что школьник и думал, что Путин будет капитулировать и отойдет от подписанных Порошенко соглашений ? Надежды юношей питают.
Для обміну полоненими. Це ж очевидно, було і є. І він отримав те, що хотів. Про мир, очевидно, його ілюзії розвіялись ще влітку...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.