Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Провокатор, сколько можно врать, считая всех вокруг идиотами??? Это Youtube! И он прекрасно работает! Если видео не авторизовано для региона, поменяй настройки винды. Ну а если в твоем селе интернет такого качества, что не тянет видео, необязательно нам об этом сообщать!
Провокатор, сколько можно врать, считая всех вокруг идиотами??? Это Youtube! И он прекрасно работает! Если видео не авторизовано для региона, поменяй настройки гугла. Ну а если в твоем селе интернет такого качества, что не тянет видео, необязательно нам об этом сообщать!
При намаганні відкрити відео Ютуб пише : Відео недоступне Користувач, який завантажив відео, заблокував доступ до нього у вашій країні. Ти лошара ... Бо подивитися то можна - але не просто так ...
freeze написав:Вова Ленин никогда не ходил на работу, хомячил пиво в барах Швейцарии и Парижа на гранты Парвуса.
Все ж таки він два роки пропрацював помічником адвоката в Самарі, між посадками.
Это по молодости у Ульянова было.
Вообще грантоеды очень опасны. Помните трагическую судьбу промышленника-мецената Саввы Морозова. По одной не лишенной оснований версий его убили грантоеды из Офиса реформ (BRDO или РСДРП не помню точно как тогда назывался) после того, как он отказался выделить им очередной грант.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 10 гру, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЗЕ конечно крут... И пуйла откровенно наеб-л и лошадь опустил. См. Авакова о Суркове, разбрасывающем бумаги, и волание рашкованов по всем каналам, на опущенную физиономию пуйла. Это конечно круто, но при таких телодвижениях нужно армию укреплять и бойцам на передке создавать условия уровня передовых армий (а не сравнивать достижения с обеспечением 2014). Потому что *отдуваться* будут прежде всего они.
З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
detroytred написав:З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
Это в той тусовке не принято извиняться Но вопрос остался зачем Зеленский полгода требовал встречи Нормандской четверки ? Он что школьник и думал, что Путин будет капитулировать и отойдет от подписанных Порошенко соглашений ? Надежды юношей питают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.