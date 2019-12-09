Не только. Он еще регулярно получал переводы от матери, сестры, брата, за переводы, потом от партии... -
(продолжительность видео - 6:17)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:19
Re: Політичні дискусії
Не только. Он еще регулярно получал переводы от матери, сестры, брата, за переводы, потом от партии... -
(продолжительность видео - 6:17)
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:22
Вспомнилось "Ленин в Монте-Карло"
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:36
Батенька, Вас предупреждали - ВЫ не в той стране!
В Украине эта ссылка не работает!
Юмор конечно в тему.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:46
Провокатор, сколько можно врать, считая всех вокруг идиотами??? Это Youtube! И он прекрасно работает! Если видео не авторизовано для региона, поменяй настройки винды. Ну а если в твоем селе интернет такого качества, что не тянет видео, необязательно нам об этом сообщать!
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:54
При намаганні відкрити відео Ютуб пише :
Відео недоступне
Користувач, який завантажив відео, заблокував доступ до нього у вашій країні.
Ти лошара ...
Бо подивитися то можна - але не просто так ...
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:59
Это по молодости у Ульянова было.
Вообще грантоеды очень опасны. Помните трагическую судьбу промышленника-мецената Саввы Морозова. По одной не лишенной оснований версий его убили грантоеды из Офиса реформ (BRDO или РСДРП не помню точно как тогда назывался) после того, как он отказался выделить им очередной грант.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 10 гру, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:19
Итоги Нормандской встречи - договорились договариваться!
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:23
viewtopic.php?p=4813585#p4813585
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:48
Главные итоги возможно аукнутся позже.
ЗЕ конечно крут...
И пуйла откровенно наеб-л и лошадь опустил.
См. Авакова о Суркове, разбрасывающем бумаги, и волание рашкованов по всем каналам, на опущенную физиономию пуйла.
Это конечно круто, но при таких телодвижениях нужно армию укреплять и бойцам на передке создавать условия уровня передовых армий (а не сравнивать достижения с обеспечением 2014).
Потому что *отдуваться* будут прежде всего они.
З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:58
Re: Політичні дискусії
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