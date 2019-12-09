А может такой результат как раз благодаря "митингувальникам"?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:58
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 10 гру, 2019 14:04
Re: Політичні дискусії
Это в той тусовке не принято извиняться
Но вопрос остался зачем Зеленский полгода требовал встречи Нормандской четверки ? Он что школьник и думал, что Путин будет капитулировать и отойдет от подписанных Порошенко соглашений ? Надежды юношей питают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 10 гру, 2019 14:09
Re: Політичні дискусії
А може коня поставимо попереду візка , а не навпаки?
Може Зеленський повинен вибачитись за барпиг+торгівлю на крові+свинарчуків?
+ Вибачитись перед виборцями яким обіцяв швидкий мир?
Подякувати Порошенкові за його вклад в обороноздатність і створення антипутінської коаліції?
Чи хтось тут вважає що це геній Зе створив за пів-року і армію і умови для того щоб на перемовинах об нього ноги не витерли...
Єдине що зробив доброго Зе - це просто підтвердив позицію яку навязував заходу і путіну-Порошенко.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 10 гру, 2019 14:14
Re: Політичні дискусії
Для обміну полоненими. Це ж очевидно, було і є. І він отримав те, що хотів. Про мир, очевидно, його ілюзії розвіялись ще влітку...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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