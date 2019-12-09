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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:28
Kudrjavuy написав: Puente написав:
При намаганні відкрити відео Ютуб пише :Відео недоступне
Користувач, який завантажив відео, заблокував доступ до нього у вашій країні.
Ти лошара ...
Бо подивитися то можна - але не просто так ...
- Не нервничайте - это болезнь всех "ряженных".
Ссылка на узбекский канал действительна.
Оно не понимает, что Украина - не Московия.
Провокатор, если для тебя защита авторских прав (не-авторизация региона) и борьба с российской пропагандой (блокирование ресурсов) - одно и то же, то диагноз очевиден
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:48
Главные итоги возможно аукнутся позже.
ЗЕ конечно крут...
И пуйла откровенно наеб-л и лошадь опустил.
См. Авакова о Суркове, разбрасывающем бумаги, и волание рашкованов по всем каналам, на опущенную физиономию пуйла.
Это конечно круто, но при таких телодвижениях нужно армию укреплять и бойцам на передке создавать условия уровня передовых армий (а не сравнивать достижения с обеспечением 2014).
Потому что *отдуваться* будут прежде всего они.
З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
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detroytred
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:58
detroytred написав:
З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ
А может такой результат как раз благодаря "митингувальникам"?
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Додано: Вів 10 гру, 2019 14:04
detroytred написав:З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
Это в той тусовке не принято извиняться
Но вопрос остался зачем Зеленский полгода требовал встречи Нормандской четверки ? Он что школьник и думал, что Путин будет капитулировать и отойдет от подписанных Порошенко соглашений ? Надежды юношей питают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 10 гру, 2019 14:09
detroytred написав:
З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
А може коня поставимо попереду візка , а не навпаки?
Може Зеленський повинен вибачитись за барпиг+торгівлю на крові+свинарчуків?
+ Вибачитись перед виборцями яким обіцяв швидкий мир?
Подякувати Порошенкові за його вклад в обороноздатність і створення антипутінської коаліції?
Чи хтось тут вважає що це геній Зе створив за пів-року і армію і умови для того щоб на перемовинах об нього ноги не витерли...
Єдине що зробив доброго Зе - це просто підтвердив позицію яку навязував заходу і путіну-Порошенко.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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