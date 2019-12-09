Додано: Вів 10 гру, 2019 15:17

19yuriy91

Всё происходящее вкладывается в один пост - который Вы не готовы воспринимать.(просто патологически НЕ ХОТИТЕ)



Большой объём информации выложенный Вам "с полей" - показывает Вашу неспособность правильно ориентироваться в происходящем. Как во внутренней политике так и во внешней. Поэтому "капитал" вынужден бежать с Украины, население вынуждено бежать с Украины,...



Форум, что позволяет общаться не только ВСЕМ с Украины, но и мира превратился в диктат бредовых снов "Соловьёва"(Это по Карнеге), благодаря наёмным кликушам из РФ.

И откровенной бестолковости,... - отсутствием образования и опыта отечественной публики.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.