Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Но вопрос остался зачем Зеленский полгода требовал встречи Нормандской четверки ? Он что школьник и думал, что Путин будет капитулировать и отойдет от подписанных Порошенко соглашений ? Надежды юношей питают.
Для обміну полоненими. Це ж очевидно, було і є. І він отримав те, що хотів. Про мир, очевидно, його ілюзії розвіялись ще влітку...
Да ерунда, вполне успешно много раз меняли пленных без присутствия Макрон и Меркель.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Да ерунда, вполне успешно много раз меняли пленных без присутствия Макрон и Меркель.
Два роки не міняли. Попередній обмін відбувся тільки після розведення в Станиці, а наступний буде після розведення в Петрівському і Золотому, плюс підписання формули Штаймаєра. І це ще не повний обмін. Наступних заручників віддадуть після наших наступних кроків (чи після зникнення Пуйла).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЗЕ конечно крут... И пуйла откровенно наеб-л и лошадь опустил. См. Авакова о Суркове, разбрасывающем бумаги, и волание рашкованов по всем каналам, на опущенную физиономию пуйла. Это конечно круто, но при таких телодвижениях нужно армию укреплять и бойцам на передке создавать условия уровня передовых армий (а не сравнивать достижения с обеспечением 2014). Потому что *отдуваться* будут прежде всего они.
З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
А это и есть внешнее давление и диктат внутренней политики и устройства Государства:
Сурков в Париже пригрозил выйти из переговоров в случае отказа Украины от особого статуса для "ДНР/ЛНР" - Чеснаков
Команда президента Украины Владимира Зеленского пыталась убедить участников "нормандского саммита" пересмотреть условия Минских соглашений, мотивируя это тем, что иначе украинские националисты устроят "революцию". Об этом написал на своей странице "Телеграмм" российский политтехнолог Алексей Чеснаков, входящий в команду помощника президента России Владислава Суркова.
"В ходе переговоров нормандской четверки в Париже представители Украины буквально умоляли других участников пересмотреть Минские соглашения. Жаловались, что на Украине будет революция, и националисты их свергнут, если они попытаются выполнить минский комплекс мер", - заявил Чеснаков.
"Но разжалобить партнеров не удалось. В принятом итоговом коммюнике по настоянию России заявлено о приверженности сторон Минским соглашениям и их незыблемости", - написал российский политтехнолог.
Кроме того, он заявил, что Владислав Сурков в ультимативной форме потребовал от украинской делегации в Париже не настаивать на обсуждении изменений в ранее согласованный сторонами проект коммюнике, касающихся предоставления Украиной Донбассу особого статуса на постоянной основе.
"Украинцы пытались отказаться от этого обязательства. Тогда помощник В.Путина заявил, что российская сторона приостановит участие в переговорах, если данный пункт будет нарушен. Это был фактически ультиматум", - написал Чеснаков.
По его словам, ультиматум сработал. "После этого представители Германии и Франции надавили на украинцев, и этот принципиальный для Донбасса пункт был сохранен в правильной редакции. Украинцам пришлось уступить и подтвердить предоставление народным "республикам" особого статуса на постоянной основе. Причем закрепить его в Конституции Украины", - резюмировал политтехнолог Владислава Суркова.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Да ерунда, вполне успешно много раз меняли пленных без присутствия Макрон и Меркель.
Два роки не міняли. Попередній обмін відбувся тільки після розведення в Станиці, а наступний буде після розведення в Петрівському і Золотому, плюс підписання формули Штаймаєра. І це ще не повний обмін. Наступних заручників віддадуть після наших наступних кроків (чи після зникнення Пуйла).
Президент России Владимир Путин уже успел с утра обмануть Украину по обмену пленными. Не смотря на договоренности в рамках «нормандского саммита» вернуть 72 украинца, которые удерживаются боевиками на территории ОРДЛО, так называемая омбудсмен «днр» заявила, что будет «произведен обмен 53 украинцев на 88 террористов и их пособников».
Об этом в Фейсбук написал военный эксперт Юрий Бутусов.
«Сегодня подконтрольная РФ «обмудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила: будет произведен обмен всего 53 захваченных украинцев на Донбассе на 88 террористов и их пособников», — написал он.
И сам обмен, отметила Морозова, еще не согласован — обсуждать вопрос обмена пленных на новых переговорах Трехсторонней контактной группы 18 декабря.
По данным СБУ, на территории Донбасса россияне удерживают 227 украинских заложников, а на территории России и Крыма — еще 110. При этом пофамильный список заложников не оглашен, следовательно, он не является проверяемым и окончательным.
Таким образом, россияне не отдадут даже всех тех, кого они удерживают на Донбассе. Впрочем, также они врали и все предыдущие годы, ничего не поменялось.
Любое количество пленных, которых мы освободим, является важным достижением для нашей страны. Но показательно, что РФ откровенно манипулирует цифрами, и снова сорвала обмен «всех на всех», и даже согласованные цифры по обмену снова нарушены, и все это чтобы использовать судьбы людей для политического шантажа.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 Всё происходящее вкладывается в один пост - который Вы не готовы воспринимать.(просто патологически НЕ ХОТИТЕ)
Большой объём информации выложенный Вам "с полей" - показывает Вашу неспособность правильно ориентироваться в происходящем. Как во внутренней политике так и во внешней. Поэтому "капитал" вынужден бежать с Украины, население вынуждено бежать с Украины,...
Форум, что позволяет общаться не только ВСЕМ с Украины, но и мира превратился в диктат бредовых снов "Соловьёва"(Это по Карнеге), благодаря наёмным кликушам из РФ. И откровенной бестолковости,... - отсутствием образования и опыта отечественной публики.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:19yuriy91 Всё происходящее вкладывается в один пост - который Вы не готовы воспринимать.(просто патологически НЕ ХОТИТЕ)
Большой объём информации выложенный Вам "с полей" - показывает Вашу неспособность правильно ориентироваться в происходящем. Как во внутренней политике так и во внешней. Поэтому "капитал" вынужден бежать с Украины, население вынуждено бежать с Украины,...
Форум, что позволяет общаться не только ВСЕМ с Украины, но и мира превратился в диктат бредовых снов "Соловьёва"(Это по Карнеге), благодаря наёмным кликушам из РФ. И откровенной бестолковости,... - отсутствием образования и опыта отечественной публики.
оставьте свои поучения-нравоучения домашним, если они ещё не сбежали из-за нестерпимой нудятины.
Пост с подведением итогов встречи в Париже он опубликовал на странице в Facebook, подчеркнув, что Украина идет к миру, пусть и маленькими шагами, передает obozrevatel.com.
"Итак, по итогам "нормандской встречи" были достигнуты договоренности об:
обмене пленными до конца года по формуле "всех на всех";
полном прекращении огня, которое должно начать действовать до конца года;
согласовании к марту 2020 года трех новых участков фронта, на которых будет проведено разведение войск;
расширение мандата СММ ОБСЕ, которая сможет проводить мониторинг круглосуточно;
строительстве новых пунктов пропуска через линию разграничения;
дальнейшая работа в "нормандском формате" будет продолжена", – отметил глава государства.
Он подчеркнул, что следующая встреча лидеров пройдет не через три года, а уже через четыре месяца. Также Зеленский акцентировал внимание на том, чего удалось избежать на переговорах в Париже.
"Чего на "нормандской встрече" не было: перехода за красные линии, и Владимир Зеленский не согласился на требование Путина, которое была закреплено в Минских соглашениях о проведении выборов на Донбассе без восстановления контроля над границей. Это значит, что мы продолжаем двигаться к полному прекращению огня, возвращению территорий и мира для Украины. Малыми, но уверенными шагами", – обнадеживающе резюмировал президент Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Побажання Венеціанської комісії щодо необхідності ухвалення закону про національні меншини в контексті реалізації мовної політики будуть враховані українським урядом, заявила уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова.
«Комісія погодилася з правом України на захист і популяризацію своєї державної мови. Вони відзначають як позитив, що в цьому законі закладена можливість будь-якому громадянину вивчити державну мову. Але там є і рекомендації, до яких Україна, певною мірою, дослухається. Зокрема, готується закон про нацменшини, де всі побажання будуть прийняті до розгляду», – сказала Монахова.
Вона заявила, що не ініціюватиме «переписування» закону про мову чи відкладення його імплементації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.