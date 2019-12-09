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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:16
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Schmit
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:28
19yuriy91 написав: Kudrjavuy написав:
Большой объём информации выложенный Вам "с полей" - показывает Вашу неспособность правильно ориентироваться в происходящем. Как во внутренней политике так и во внешней. Поэтому "капитал" вынужден бежать с Украины, население вынуждено бежать с Украины,...
Форум, что позволяет общаться не только ВСЕМ с Украины, но и мира превратился в диктат бредовых снов "Соловьёва"(Это по Карнеге), благодаря наёмным кликушам из РФ.
И откровенной бестолковости,... - отсутствием образования и опыта отечественной публики.
оставьте свои поучения-нравоучения домашним, если они ещё не сбежали из-за нестерпимой нудятины.
А мне понравилось! Особенно, о бестолковости и отсутствии образования - очень самокритично
"С
Украины", "форум, что
позволяет", "это по Карнеге
". Пунктуация - вообще феерия...
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zРадио
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:32
freeze написав:
detroytred написав:З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ.
Это в той тусовке не принято извиняться
Но вопрос остался зачем Зеленский полгода требовал встречи Нормандской четверки ? Он что школьник и думал, что Путин будет капитулировать и отойдет от подписанных Порошенко соглашений ? Надежды юношей питают.
+1000500
Ответ на этот вопрос никто не решается вслух произносить.
А чтобы самому разобраться нужно лопатить-смотреть-слушать многих. Кто-то да проговорится хоть намёком.
Но лень...
Пуйла на эту встречу ЗЕ вытягивал всеми силами и несмотря ни на что. Открыто кинул и опустил его и Ко. Просто так это априори не делается.
Теперь окончательно подтвердились слова посла США о том, что кто бы не победил у нас на выборах президента, рашке будет противостоять ...
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:45
lapay написав: detroytred написав:
Это конечно круто, но при таких телодвижениях нужно армию укреплять и бойцам на передке создавать условия уровня передовых армий (а не сравнивать достижения с обеспечением 2014).
Потому что *отдуваться* будут прежде всего они.
Ні. Повторюсь - мир буде при любому сценарії - і при порошенківський заморозці, і при медведчуківській капітуляції. Конфлікт (і санкції) набрид не тільки нам, але й їм. Не хоче Зе капітуляції - Пу з цим змириться, і стріляти перестануть при любому раскладі. Навіть якщо По знову був би Президентом.
Что-то у Вас уж очень противоположно получается.
Якобы уже пу-миротворец))
Если бы пу набридло, то без всяких встреч и ещё хоть чего перестали стрелять.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:50
lapay написав:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ombudsmen-mova-venetsianska-komisiya/30318076.html
Побажання Венеціанської комісії щодо необхідності ухвалення закону про національні меншини в контексті реалізації мовної політики будуть враховані українським урядом, заявила уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова.
«Комісія погодилася з правом України на захист і популяризацію своєї державної мови. Вони відзначають як позитив, що в цьому законі закладена можливість будь-якому громадянину вивчити державну мову. Але там є і рекомендації, до яких Україна, певною мірою, дослухається. Зокрема, готується закон про нацменшини, де всі побажання будуть прийняті до розгляду», – сказала Монахова.
Вона заявила, що не ініціюватиме «переписування» закону про мову чи відкладення його імплементації.
Ясен пень, что может инициировать уполномоченная по защите госязыка
Должность из вашей цитаты
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:51
Schmit написав: detroytred написав:
З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ
А может такой результат как раз благодаря "митингувальникам"?
Нюанс в том, что ЗЕ сказал -- митингувальниками тыкали в него рашкованы (пу и Ко). И серьезно давили.
Помощник Суркова заявляет, что наоборот, украинцы плакались об угрозах митингувальникив.
Кто-то лжёт..
И я считаю, что рашкованы.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:57
zРадио написав:
.. Пунктуация - вообще феерия...
ага. А стиль изложения - как у постояльца заведения на Фрунзе.
"Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат.
Лектора из передачи,
Те, кто так или иначе,
Говорят про неудачи
И нервируют народ.
Нас берите, обречённых,
Треугольник вас, учёных,
Превратит в умалишённых,
Ну а нас наоборот. "
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Додано: Вів 10 гру, 2019 17:01
detroytred написав:
Что-то у Вас уж очень противоположно получается.
Якобы уже пу-миротворец))
Если бы пу набридло, то без всяких встреч и ещё хоть чего перестали стрелять.
Все логічно. Пу не зміг нагнути По. Чекав наступного. Зе теж не гнеться. Третього він і Ко вже не дочекаються. Тому згортають проект троянського коня, як згорнули Новоросію. Немає сенсу вже стріляти, бо це вже нічого не змінить. Але, звісно, не відразу, десь ще рік потроху будуть стріляти, поки не заглохуть, після чого почнуть знімати санкції з РФ.
Там вже погоджуються на грузинський варіант, тобто, неминуча мирна заморозка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 17:03
freeze написав:
Ясен пень, что может инициировать уполномоченная по защите госязыка
Должность из вашей цитаты
Так ніхто інший теж не буде, ОПЗЖ не рахуємо. Собі дорожче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 17:04
detroytred написав:
..
Кто-то лжёт..
И я считаю, что рашкованы.
а я считаю, что пох.
главное - что президент с его невменяемой командой боятся меньшинства и стелятся в бесконечные шпагаты.
когда то связки не выдержат
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