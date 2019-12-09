freeze написав:

Так для чего Зеленский последние месяцы требовал встречу Норманди ?Похоже он хотел исполнить шуточный номер в стиле Квартала, пообещать и не женитьсяСудя по тому что Сурков кричал, что мы так не договаривались, они все таки о чем то договаривались.Думаю это была последняя нормандская встреча при каденции Зеленского, вряд ли еще раз будут собираться для шуток, люди все серьезные там, кроме.И пора завязывать с этими бесконечными перетираниями из пустого в порожнее, надо обьявить - Минские штайнмайеры выполнять не будем, живем дальше в новой реальности. Потомки разберутся.