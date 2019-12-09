Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Вернулся наш любимый По в новом обличьи
По - це Портнов?
осударственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены при подписании им минских соглашений. Об этом сообщил украинский юрист, бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов на своей странице в YouTube.
Речь идет о событиях февраля 2015 года, когда Порошенко прибыл в Минск с делегацией иностранных лидеров государств и дал указание на подписание соглашения, «в рамках которого любые изменения в Конституцию по поводу Донбасса, а также то, что касается местных выборов, должны согласовываться с лидерами оккупированных у Украины территорий (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. — РБК)».
По словам Портнова, Порошенко осознавал, что воля лидеров самопровозглашенных республик зависит от воли Российской Федерации. При этом он подписал соглашение, по которому фактически отказался от государственной границы Украины. Юрист отметил, что дело было открыто по его личному заявлению.
После выступления Хрущева на 20 съезде КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях», по всему СССР, не только в Украине, начался массовый снос памятников Сталину, переименование населенных пунктов (украинский пример - Донецк, носивший в 1929—1961 гг. название Сталино), улиц, учреждений. Ессно, в 2015-м в Украине не было ни одного названия с именем, начинавшемся на "Сталин...". Поэтому он и не попал в этот список, в отличие от "Ленин...", хотя, если следовать логике включения:
Список осіб, які підпадають під закон про декомунізацію
он там обязательно должен был быть.
Ну а вдруг какая-нибудь громада решит, что генералиссимус достоин упоминания и увековечения? Кстати, проспект Героев Сталинграда в Харькове никто не собирается переименовывать Ладно, это всё стеб, не более.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
freeze написав:Так для чего Зеленский последние месяцы требовал встречу Норманди ? Похоже он хотел исполнить шуточный номер в стиле Квартала, пообещать и не жениться Судя по тому что Сурков кричал, что мы так не договаривались, они все таки о чем то договаривались.
Думаю это была последняя нормандская встреча при каденции Зеленского, вряд ли еще раз будут собираться для шуток, люди все серьезные там, кроме.
И пора завязывать с этими бесконечными перетираниями из пустого в порожнее, надо обьявить - Минские штайнмайеры выполнять не будем, живем дальше в новой реальности. Потомки разберутся.
Та вже другий раз пояснюю для чого - для обміну полонених. Спочатку мира хотів, для цього перестав стріляти, почав розведення - а мира немає. Дійшло і йому, ху із ху. Потім другий пункт передвиборчної програми - повернути полонених. Тут справи кращі, але для цього довелось підписати формулу Штайнмаєра і розвести війська ще на двох дільницях. Без цього не було б обміну, як і не було б обміну без зустрічі у Парижі. Скільки місяців Зеленський анонсував обмін? От для цього і потрібна була зустріч - щоб записати обмін в комюніке. А Путя отримав, в комюніке, обіцянку імплементувати в законодавство формулу Штайнмаєра.
Давно вже ніхто нікому не вірить на слово. Щось зробили - отримали трохи бажаного, як ми, так і вони.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Та вже другий раз пояснюю для чого - для обміну полонених.
Да при чем здесь пленные, лидеры четырёх больших государств будут собираться и прожигать миллионы денег своих налогоплательщиков на перелёты, охрану, зарплаты отв.лиц, чтобы договориться об обмене пленными ? ))) Это не тот уровень. При желании сторон и Кучма в Минске вполне себе договаривался об обмене, да и Зеленский с Путиным при желании как в сентябре могли созвониться и дать указания. С какого боку тут нужны Меркель и Макрон.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 10 гру, 2019 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Да при чем здесь пленные, лидеры четырёх больших государств будут собираться и прожигать миллионы денег своих налогоплательщиков на перелёты, охрану, зарплаты отв.лиц, чтобы договориться об обмене пленными ? )))
Ви питали про Зеленського, а не про трьох інших. Мотиви у всіх були різні, я вже про це писав. Чи буде третя зустріч? Може і не буде, в тому і числі, і з нашого небажання. Наша головна мета - полонені і зменшення втрат. Скільки, на цьому шляху, ми зможемо витягти, не заходячі за прапорці, стільки і буде рух по мінським угодам.
А далі неминуча заморозка по грузинському сценарію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.