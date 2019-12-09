Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: До агрессии против нас и вторжения в Сирию в антидопинговые скандалы такого масштаба РФ не попадала.
Жодна країна в світі не займалась фальсифікацією даних на такому високому державному рівні.
Это где ж пересичным такие секреты раскрывают? Можешь не отвечать - итак понятно, что сам придумал. Да и я продолжать не намерен - именно на это и рассчитаны порохоботские провокации: забрасывают откровенную дурь, на которую люди с головой на плечах не могут не реагировать, а потом уже опа, и получается, что эти люди вроде как защищают РФ. Неееееет, такого одолжения я тебе не сделаю... Считай, что решение WADA правильное - может мы от таких санкций против РФ прямого "профита" и не получим, но хуже точно не будет
Всі давно зрозуміли що ти адвокат Кремля. А хто "пересічним" про цей скандал розказав? Пушкін? "Звичайно, усі країни давно фальсифікують дані і всі мовчать. Але як тільки дані фальсифікувала Росія - відразу пересічним все розказали і скандал зробили" - такі казочки можеш в дит. садочку розказувати. Росія - пуп Землі і весь світ проти неї ополчився.
freeze написав:Думаю для неопытного дипломата каким является Зеленский вполне естественно было двигать на переговорах тезис, что он искренне хочет продвинуться в решении проблемы, но сами понимаете, если я подпишу, то меня вынесут с должности, поэтому войдите в мое положение и пойдите на уступки в своей позиции. Не то будете иметь дело опять с шоколадом.
Это пугание ежа голой ж***
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.
А зачем ему опираться на радикал-маргиналов? Есть умеренные национал-демократы типа Юли и Славка, его собственная фракция сдрейфует в ту же сторону - до конца каденции продержится. Надеюсь, ему подготовят общими усилиями достойного преемника, за которого он будет топить.
lapay написав:.. ..більшість проти штайнмаєрів і капітуляцій, по соцопитуванням.
а еще, по тем же соцопросам, большинство почему-то за мир. Под этим соусом против партии войны 73% и проголосовали. Отторжение собственных территорий по "абхазо/приднестровскому сценарию" - это не капитуляция? Россия дождется определенного момента (возможно, о-о-чень долго)и попросту присоединит их одним махом, при поддержке местного населения.
Так это же и есть подлинное народовластие (хотя насчет присоединения сомневаюсь, не присоединили же они абхазов и Тирасполь). И вообще, прежде чем решать судьбу ОРДЛО, нужно спросить местное население (включая переселенцев). Устроить такой себе (ничего формально не решающий) местный референдум (опрос) под международным наблюдением. И Украине нужны не территории, а люди, любящие Украину.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
freeze написав:Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.
А зачем ему опираться на радикал-маргиналов? Есть умеренные национал-демократы типа Юли и Славка, его собственная фракция сдрейфует в ту же сторону - до конца каденции продержится. Надеюсь, ему подготовят общими усилиями достойного преемника, за которого он будет топить.
Вы намекаете, что рейтинг Зеленского в конце концов будет больше 10 процентов ))) Возможно конечно, что избиратели Порошенко и Вакарчука проголосуют как они говорили за клоуна. Электорат у Юли ядерный, он всегда голосует только за Юлю, так что здесь вы не угадали )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав: Это где ж пересичным такие секреты раскрывают? Можешь не отвечать - итак понятно, что сам придумал. Да и я продолжать не намерен - именно на это и рассчитаны порохоботские провокации: забрасывают откровенную дурь, на которую люди с головой на плечах не могут не реагировать, а потом уже опа, и получается, что эти люди вроде как защищают РФ. Неееееет, такого одолжения я тебе не сделаю... Считай, что решение WADA правильное - может мы от таких санкций против РФ прямого "профита" и не получим, но хуже точно не будет
Всі давно зрозуміли що ти адвокат Кремля.
О чем я и говорил - почти удавшаяся провокация порохобота
freeze написав:Точно Вернулся наш любимый По в новом обличьи Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.
И тут Порошенко вам в портки нагадил Это ваш Зеленский, за которого вы голосовали, которого вы тут боготворили. Как придёт весёлый ЗЕ!, а не унылый ПО! и всё разрулит, всё порешает. Новые лица, коррупцию победит Это был ваш выбор.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой