RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4852485348544855>
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:03

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав: До агрессии против нас и вторжения в Сирию в антидопинговые скандалы такого масштаба РФ не попадала.

Жодна країна в світі не займалась фальсифікацією даних на такому високому державному рівні.


Это где ж пересичным такие секреты раскрывают? :mrgreen: Можешь не отвечать - итак понятно, что сам придумал. Да и я продолжать не намерен - именно на это и рассчитаны порохоботские провокации: забрасывают откровенную дурь, на которую люди с головой на плечах не могут не реагировать, а потом уже опа, и получается, что эти люди вроде как защищают РФ. Неееееет, такого одолжения я тебе не сделаю... Считай, что решение WADA правильное - может мы от таких санкций против РФ прямого "профита" и не получим, но хуже точно не будет 8)

Всі давно зрозуміли що ти адвокат Кремля.
А хто "пересічним" про цей скандал розказав? Пушкін?
"Звичайно, усі країни давно фальсифікують дані і всі мовчать. Але як тільки дані фальсифікувала Росія - відразу пересічним все розказали і скандал зробили" - такі казочки можеш в дит. садочку розказувати.
Росія - пуп Землі і весь світ проти неї ополчився. :mrgreen: :mrgreen:
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:06

  lapay написав:Чи буде третя зустріч?


Какая третья встреча :mrgreen:
Второй не будет 8)
Забейте мой прогноз в закладки :roll:
Если вдруг не решат капитулировать, но та на 99 процентов вряд ли.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 10 гру, 2019 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13993
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3798 раз.
Подякували: 5649 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:08

  freeze написав:Думаю для неопытного дипломата каким является Зеленский вполне естественно было двигать на переговорах тезис, что он искренне хочет продвинуться в решении проблемы, но сами понимаете, если я подпишу, то меня вынесут с должности, поэтому войдите в мое положение и пойдите на уступки в своей позиции. Не то будете иметь дело опять с шоколадом.

Это пугание ежа голой ж*** :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3525
З нами з: 31.08.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:10

  freeze написав:Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.

А зачем ему опираться на радикал-маргиналов? Есть умеренные национал-демократы типа Юли и Славка, его собственная фракция сдрейфует в ту же сторону - до конца каденции продержится. Надеюсь, ему подготовят общими усилиями достойного преемника, за которого он будет топить.
AlexxK
 
Повідомлень: 114
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:11

  sequence написав:
  lapay написав:..
..більшість проти штайнмаєрів і капітуляцій, по соцопитуванням.
а еще, по тем же соцопросам, большинство почему-то за мир. Под этим соусом против партии войны 73% и проголосовали.
Отторжение собственных территорий по "абхазо/приднестровскому сценарию" - это не капитуляция?
Россия дождется определенного момента (возможно, о-о-чень долго)и попросту присоединит их одним махом, при поддержке местного населения.

Так это же и есть подлинное народовластие 8) (хотя насчет присоединения сомневаюсь, не присоединили же они абхазов и Тирасполь).
И вообще, прежде чем решать судьбу ОРДЛО, нужно спросить местное население (включая переселенцев). Устроить такой себе (ничего формально не решающий) местный референдум (опрос) под международным наблюдением.
И Украине нужны не территории, а люди, любящие Украину.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16488
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:12

  lapay написав:
  pesikot написав:7) Сайт "Миротворец" останавливает свои серверы
"Миротворец" - детище Геращенко. Геращенко - помощник Авакова. Аваков был на встрече. Сервера выключены. Вряд ли, это совпадение.

Сайт «Миротворец» сообщил о полной остановке серверов на два часа

Украинский сайт «Миротворец» сообщил о том, что после 18:00 по киевскому времени (19:00 мск) все его серверы будут закрыты по «объективным обстоятельствам».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5def6cc89a79472c25f2f4a7
  freeze написав:Уже инициировали, законопроект лежит в Раде, депутат от Слуги Бужанский.

Там він і буде лежати.


Так законом в принципе нельзя остановить деятельность сайта вне украинской доменной зоны. Именно поэтому помойка использует негеографический адрес ".сenter".

Все, что может закон, это обязать провайдеров интернета блочить конкретный адрес(а). Но многие юзеры уже неплохо поднаторели в использовании VPN-сервисов после Петиных блокировок 2016-го года.

Так что это все мышиная возня - если кто-то решится покончить с этим ресурсом, то необходима "договорная" работа с собственниками, а не закон
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 10 гру, 2019 19:19, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4329
З нами з: 02.05.18
Подякував: 841 раз.
Подякували: 1967 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:15

  AlexxK написав:
  freeze написав:Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.

А зачем ему опираться на радикал-маргиналов? Есть умеренные национал-демократы типа Юли и Славка, его собственная фракция сдрейфует в ту же сторону - до конца каденции продержится. Надеюсь, ему подготовят общими усилиями достойного преемника, за которого он будет топить.



Вы намекаете, что рейтинг Зеленского в конце концов будет больше 10 процентов )))
Возможно конечно, что избиратели Порошенко и Вакарчука проголосуют как они говорили за клоуна.
Электорат у Юли ядерный, он всегда голосует только за Юлю, так что здесь вы не угадали )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13993
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3798 раз.
Подякували: 5649 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:18

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:
Это где ж пересичным такие секреты раскрывают? :mrgreen: Можешь не отвечать - итак понятно, что сам придумал. Да и я продолжать не намерен - именно на это и рассчитаны порохоботские провокации: забрасывают откровенную дурь, на которую люди с головой на плечах не могут не реагировать, а потом уже опа, и получается, что эти люди вроде как защищают РФ. Неееееет, такого одолжения я тебе не сделаю... Считай, что решение WADA правильное - может мы от таких санкций против РФ прямого "профита" и не получим, но хуже точно не будет 8)

Всі давно зрозуміли що ти адвокат Кремля.


О чем я и говорил - почти удавшаяся провокация порохобота :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4329
З нами з: 02.05.18
Подякував: 841 раз.
Подякували: 1967 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:18

  freeze написав:Точно
Вернулся наш любимый По в новом обличьи
Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.

И тут Порошенко вам в портки нагадил :)
Это ваш Зеленский, за которого вы голосовали, которого вы тут боготворили.
Как придёт весёлый ЗЕ!, а не унылый ПО! и всё разрулит, всё порешает. Новые лица, коррупцию победит :)
Это был ваш выбор.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3525
З нами з: 31.08.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:20

  antey1969 написав:
  freeze написав: Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.

Не, без шансов. Зе не платит загон за массовки

ЗЕ! не платит.
Коломойский&Co - платит за массовки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3525
З нами з: 31.08.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 4852485348544855>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.