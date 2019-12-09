Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4852485348544855> Додано: Вів 10 гру, 2019 19:03 zРадио написав: andrijk777 написав: zРадио написав: До агрессии против нас и вторжения в Сирию в антидопинговые скандалы такого масштаба РФ не попадала. До агрессии против нас и вторжения в Сирию в антидопинговые скандалы такого масштаба РФ не попадала.

Жодна країна в світі не займалась фальсифікацією даних на такому високому державному рівні. Жодна країна в світі не займаласьна такому високому державному рівні.



Это где ж пересичным такие секреты раскрывают? Можешь не отвечать - итак понятно, что сам придумал. Да и я продолжать не намерен - именно на это и рассчитаны порохоботские провокации: забрасывают откровенную дурь, на которую люди с головой на плечах не могут не реагировать, а потом уже опа, и получается, что эти люди вроде как защищают РФ. Неееееет, такого одолжения я тебе не сделаю... Считай, что решение WADA правильное - может мы от таких санкций против РФ прямого "профита" и не получим, но хуже точно не будет Это где ж пересичным такие секреты раскрывают?Можешь не отвечать - итак понятно, что сам придумал. Да и я продолжать не намерен - именно на это и рассчитаны порохоботские провокации: забрасывают откровенную дурь, на которую люди с головой на плечах не могут не реагировать, а потом уже опа, и получается, что эти люди вроде как защищают РФ. Неееееет, такого одолжения я тебе не сделаю... Считай, что решение WADA правильное - может мы от таких санкций против РФ прямого "профита" и не получим, но хуже точно не будет

Всі давно зрозуміли що ти адвокат Кремля.

А хто "пересічним" про цей скандал розказав? Пушкін?

"Звичайно, усі країни давно фальсифікують дані і всі мовчать. Але як тільки дані фальсифікувала Росія - відразу пересічним все розказали і скандал зробили" - такі казочки можеш в дит. садочку розказувати.

Росія - пуп Землі і весь світ проти неї ополчився. Всі давно зрозуміли що ти адвокат Кремля.А хто "пересічним" про цей скандал розказав? Пушкін?"Звичайно, усі країни давно фальсифікують дані і всі мовчать. Але як тільки дані фальсифікувала Росія - відразу пересічним все розказали і скандал зробили" - такі казочки можеш в дит. садочку розказувати.Росія - пуп Землі і весь світ проти неї ополчився. andrijk777

Повідомлень: 1853 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:06 lapay написав: Чи буде третя зустріч? Чи буде третя зустріч?



Какая третья встреча

Второй не будет

Забейте мой прогноз в закладки

Если вдруг не решат капитулировать, но та на 99 процентов вряд ли. Какая третья встречаВторой не будетЗабейте мой прогноз в закладкиЕсли вдруг не решат капитулировать, но та на 99 процентов вряд ли. Востаннє редагувалось freeze в Вів 10 гру, 2019 19:08, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13993 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3798 раз. Подякували: 5649 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:08 freeze написав: Думаю для неопытного дипломата каким является Зеленский вполне естественно было двигать на переговорах тезис, что он искренне хочет продвинуться в решении проблемы, но сами понимаете, если я подпишу, то меня вынесут с должности, поэтому войдите в мое положение и пойдите на уступки в своей позиции. Не то будете иметь дело опять с шоколадом. Думаю для неопытного дипломата каким является Зеленский вполне естественно было двигать на переговорах тезис, что он искренне хочет продвинуться в решении проблемы, но сами понимаете, если я подпишу, то меня вынесут с должности, поэтому войдите в мое положение и пойдите на уступки в своей позиции.

Это пугание ежа голой ж*** Это пугание ежа голой ж*** "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3525 З нами з: 31.08.09 Подякував: 259 раз. Подякували: 808 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:10 freeze написав: Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе. Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.

А зачем ему опираться на радикал-маргиналов? Есть умеренные национал-демократы типа Юли и Славка, его собственная фракция сдрейфует в ту же сторону - до конца каденции продержится. Надеюсь, ему подготовят общими усилиями достойного преемника, за которого он будет топить. А зачем ему опираться на радикал-маргиналов? Есть умеренные национал-демократы типа Юли и Славка, его собственная фракция сдрейфует в ту же сторону - до конца каденции продержится. Надеюсь, ему подготовят общими усилиями достойного преемника, за которого он будет топить. AlexxK Повідомлень: 114 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:11 sequence написав: lapay написав: ..

..більшість проти штайнмаєрів і капітуляцій, по соцопитуванням. ....більшість проти штайнмаєрів і капітуляцій, по соцопитуванням. а еще, по тем же соцопросам, большинство почему-то за мир. Под этим соусом против партии войны 73% и проголосовали.

Отторжение собственных территорий по "абхазо/приднестровскому сценарию" - это не капитуляция?

Россия дождется определенного момента (возможно, о-о-чень долго)и попросту присоединит их одним махом, при поддержке местного населения. а еще, по тем же соцопросам, большинство почему-то за мир. Под этим соусом против партии войны 73% и проголосовали.Отторжение собственных территорий по "абхазо/приднестровскому сценарию" - это не капитуляция?Россия дождется определенного момента (возможно, о-о-чень долго)и попросту присоединит их одним махом,

Так это же и есть подлинное народовластие (хотя насчет присоединения сомневаюсь, не присоединили же они абхазов и Тирасполь).

И вообще, прежде чем решать судьбу ОРДЛО, нужно спросить местное население (включая переселенцев). Устроить такой себе (ничего формально не решающий) местный референдум (опрос) под международным наблюдением.

И Украине нужны не территории, а люди, любящие Украину. Так это же и есть подлинное народовластие(хотя насчет присоединения сомневаюсь, не присоединили же они абхазов и Тирасполь).И вообще, прежде чем решать судьбу ОРДЛО, нужно спросить местное население (включая переселенцев). Устроить такой себе (ничего формально не решающий) местный референдум (опрос) под международным наблюдением.И Украине нужны не территории, а люди, любящие Украину. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16488 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:12 lapay написав: pesikot написав: 7) Сайт "Миротворец" останавливает свои серверы

"Миротворец" - детище Геращенко. Геращенко - помощник Авакова. Аваков был на встрече. Сервера выключены. Вряд ли, это совпадение.

7) Сайт "Миротворец" останавливает свои серверы"Миротворец" - детище Геращенко. Геращенко - помощник Авакова. Аваков был на встрече. Сервера выключены. Вряд ли, это совпадение.

Сайт «Миротворец» сообщил о полной остановке серверов на два часа



Украинский сайт «Миротворец» сообщил о том, что после 18:00 по киевскому времени (19:00 мск) все его серверы будут закрыты по «объективным обстоятельствам».



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5def6cc89a79472c25f2f4a7

freeze написав: Уже инициировали, законопроект лежит в Раде, депутат от Слуги Бужанский. Уже инициировали, законопроект лежит в Раде, депутат от Слуги Бужанский.

Там він і буде лежати. Сайт «Миротворец» сообщил о полной остановке серверов на два часаУкраинский сайт «Миротворец» сообщил о том, что после 18:00 по киевскому времени (19:00 мск) все его серверы будут закрыты по «объективным обстоятельствам».Подробнее на РБК:Там він і буде лежати.



Так законом в принципе нельзя остановить деятельность сайта вне украинской доменной зоны. Именно поэтому помойка использует негеографический адрес ".сenter".



Все, что может закон, это обязать провайдеров интернета блочить конкретный адрес(а). Но многие юзеры уже неплохо поднаторели в использовании VPN-сервисов после Петиных блокировок 2016-го года.



Так что это все мышиная возня - если кто-то решится покончить с этим ресурсом, то необходима "договорная" работа с собственниками, а не закон Так законом в принципе нельзя остановить деятельность сайта вне украинской доменной зоны. Именно поэтому помойка использует негеографический адрес ".сenter".Все, что может закон, это обязать провайдеров интернета блочить конкретный адрес(а). Но многие юзеры уже неплохо поднаторели в использовании VPN-сервисов после Петиных блокировок 2016-го года.Так что это все мышиная возня - если кто-то решится покончить с этим ресурсом, то необходима "договорная" работа с собственниками, а не закон Востаннє редагувалось zРадио в Вів 10 гру, 2019 19:19, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4329 З нами з: 02.05.18 Подякував: 841 раз. Подякували: 1967 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:15 AlexxK написав: freeze написав: Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе. Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.

А зачем ему опираться на радикал-маргиналов? Есть умеренные национал-демократы типа Юли и Славка, его собственная фракция сдрейфует в ту же сторону - до конца каденции продержится. Надеюсь, ему подготовят общими усилиями достойного преемника, за которого он будет топить. А зачем ему опираться на радикал-маргиналов? Есть умеренные национал-демократы типа Юли и Славка, его собственная фракция сдрейфует в ту же сторону - до конца каденции продержится. Надеюсь, ему подготовят общими усилиями достойного преемника, за которого он будет топить.





Вы намекаете, что рейтинг Зеленского в конце концов будет больше 10 процентов )))

Возможно конечно, что избиратели Порошенко и Вакарчука проголосуют как они говорили за клоуна.

Электорат у Юли ядерный, он всегда голосует только за Юлю, так что здесь вы не угадали ))) Вы намекаете, что рейтинг Зеленского в конце концов будет больше 10 процентов )))Возможно конечно, что избиратели Порошенко и Вакарчука проголосуют как они говорили за клоуна.Электорат у Юли ядерный, он всегда голосует только за Юлю, так что здесь вы не угадали ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13993 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3798 раз. Подякували: 5649 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:18 andrijk777 написав: zРадио написав:

Это где ж пересичным такие секреты раскрывают? Можешь не отвечать - итак понятно, что сам придумал. Да и я продолжать не намерен - именно на это и рассчитаны порохоботские провокации: забрасывают откровенную дурь, на которую люди с головой на плечах не могут не реагировать, а потом уже опа, и получается, что эти люди вроде как защищают РФ. Неееееет, такого одолжения я тебе не сделаю... Считай, что решение WADA правильное - может мы от таких санкций против РФ прямого "профита" и не получим, но хуже точно не будет Это где ж пересичным такие секреты раскрывают?Можешь не отвечать - итак понятно, что сам придумал. Да и я продолжать не намерен - именно на это и рассчитаны порохоботские провокации: забрасывают откровенную дурь, на которую люди с головой на плечах не могут не реагировать, а потом уже опа, и получается, что эти люди вроде как защищают РФ. Неееееет, такого одолжения я тебе не сделаю... Считай, что решение WADA правильное - может мы от таких санкций против РФ прямого "профита" и не получим, но хуже точно не будет

Всі давно зрозуміли що ти адвокат Кремля.

Всі давно зрозуміли що ти адвокат Кремля.



О чем я и говорил - почти удавшаяся провокация порохобота О чем я и говорил - почти удавшаяся провокация порохобота zРадио

Повідомлень: 4329 З нами з: 02.05.18 Подякував: 841 раз. Подякували: 1967 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:18 freeze написав: Точно

Вернулся наш любимый По в новом обличьи

Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе. ТочноВернулся наш любимый По в новом обличьиТеперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентовЕсли конечно сторонники По проголосуют за Зе.

И тут Порошенко вам в портки нагадил

Это ваш Зеленский, за которого вы голосовали, которого вы тут боготворили.

Как придёт весёлый ЗЕ!, а не унылый ПО! и всё разрулит, всё порешает. Новые лица, коррупцию победит

Это был ваш выбор. И тут Порошенко вам в портки нагадилЭто ваш Зеленский, за которого вы голосовали, которого вы тут боготворили.Как придёт весёлый ЗЕ!, а не унылый ПО! и всё разрулит, всё порешает. Новые лица, коррупцию победитЭто был ваш выбор. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3525 З нами з: 31.08.09 Подякував: 259 раз. Подякували: 808 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:20 antey1969 написав: freeze написав: Если конечно сторонники По проголосуют за Зе. Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.

Не, без шансов. Зе не платит загон за массовки Не, без шансов. Зе не платит загон за массовки

ЗЕ! не платит.

Коломойский&Co - платит за массовки ЗЕ! не платит.Коломойский&Co - платит за массовки "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3525 З нами з: 31.08.09 Подякував: 259 раз. Подякували: 808 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4852485348544855> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм