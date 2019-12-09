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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4852485348544855
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:21

  Starikan написав:Так это же и есть подлинное народовластие (хотя насчет присоединения сомневаюсь, не присоединили же они абхазов и Тирасполь).


Нет никакого смысла аннексировать ОРДЛО официально, нарываясь на ненужные санкции, если не ошибаюсь они там уже учатся по программам школы России, документы их признаются в России, если что-то не признается можно позвонить Путину в Думу - поправят, зона российского рубля, войсковое единство :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:24

  pesikot написав:
  freeze написав:Точно
Вернулся наш любимый По в новом обличьи
Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.

И тут Порошенко вам в портки нагадил :)
Это ваш Зеленский, за которого вы голосовали, которого вы тут боготворили.
Как придёт весёлый ЗЕ!, а не унылый ПО! и всё разрулит, всё порешает. Новые лица, коррупцию победит :)
Это был ваш выбор.


У вас ежевечерняя амнезия ))) Всё наоборот :roll:
Я голосовал за Юлю, а вы поддерживали на Черниговщине кандидата от Ж опоблока )))
И в результате наших несогласованных действий мы имеем монокоалицию :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:30

  freeze написав:
AlexxK написав:
  sequence написав: а я считаю, что пох.
главное - что президент с его невменяемой командой боятся меньшинства и стелятся в бесконечные шпагаты.
когда то связки не выдержат
А зачем ему бояться меньшинства, если он продолжает политику меньшинства, опираясь на большинство. :D
Такое впечатление, что в Версале сидел твердокаменный По, только веселый. :D
Точно
Вернулся наш любимый По в новом обличьи
Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.

Ничего, может быть наш нарід, истово верящий в волшебника в голубом вертолете и доверивший Зе этот пост, немного задумается о том, что жизнь - непростая штука и даже волшебники имеют ограниченные возможности и "красные черты", а посему следует надеяться прежде всего на себя.
И тогда рейтинг не упадет так сильно. А если ситуация будет заморожена подобно Приднестровской, без стрельбы и с сохранением (точнее, возобновлением) экономических связей - таки проголосую за Зе :wink:
И пора завязывать с этими бесконечными перетираниями из пустого в порожнее, надо обьявить - Минские штайнмайеры выполнять не будем, живем дальше в новой реальности. Потомки разберутся.

По существу совершенно согласен. Но так дела в политике не делаются, тем более относительно слабой стороной. Заявы такого типа мог себе позволить, скажем, Адольф перед дрожащими западными миротворцами.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:37

  freeze написав:Вы намекаете, что рейтинг Зеленского в конце концов будет больше 10 процентов )))
Возможно конечно, что избиратели Порошенко и Вакарчука проголосуют как они говорили за клоуна.
Электорат у Юли ядерный, он всегда голосует только за Юлю, так что здесь вы не угадали )))

О каком голосовании речь? Вова вроде обещался не идти на второй срок?

Я, собственно, о его дальнейших перспективах в политике вообще и в Раде в частности. То, что по опросам у него будет гораздо больше 10, даже к концу каденции, я уверен. С его-то креативом! :D
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:44

Шедевральное видео )))

Юзик припарковался у сгоревшего дома в Одессе, итить, этож надо так парковаться )))

https://dumskaya.net/news/izvestnyy-slu ... ym-106410/
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