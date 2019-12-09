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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4852485348544855 Додано: Вів 10 гру, 2019 19:21 Starikan написав: Так это же и есть подлинное народовластие (хотя насчет присоединения сомневаюсь, не присоединили же они абхазов и Тирасполь). Так это же и есть подлинное народовластие (хотя насчет присоединения сомневаюсь, не присоединили же они абхазов и Тирасполь).



Нет никакого смысла аннексировать ОРДЛО официально, нарываясь на ненужные санкции, если не ошибаюсь они там уже учатся по программам школы России, документы их признаются в России, если что-то не признается можно позвонить Путину в Думу - поправят, зона российского рубля, войсковое единство Нет никакого смысла аннексировать ОРДЛО официально, нарываясь на ненужные санкции, если не ошибаюсь они там уже учатся по программам школы России, документы их признаются в России, если что-то не признается можно позвонить Путину в Думу - поправят, зона российского рубля, войсковое единство Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13993 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3798 раз. Подякували: 5649 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:24 pesikot написав: freeze написав: Точно

Вернулся наш любимый По в новом обличьи

Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе. ТочноВернулся наш любимый По в новом обличьиТеперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентовЕсли конечно сторонники По проголосуют за Зе.

И тут Порошенко вам в портки нагадил

Это ваш Зеленский, за которого вы голосовали, которого вы тут боготворили.

Как придёт весёлый ЗЕ!, а не унылый ПО! и всё разрулит, всё порешает. Новые лица, коррупцию победит

Это был ваш выбор. И тут Порошенко вам в портки нагадилЭто ваш Зеленский, за которого вы голосовали, которого вы тут боготворили.Как придёт весёлый ЗЕ!, а не унылый ПО! и всё разрулит, всё порешает. Новые лица, коррупцию победитЭто был ваш выбор.



У вас ежевечерняя амнезия ))) Всё наоборот

Я голосовал за Юлю, а вы поддерживали на Черниговщине кандидата от Ж опоблока )))

И в результате наших несогласованных действий мы имеем монокоалицию У вас ежевечерняя амнезия ))) Всё наоборотЯ голосовал за Юлю, а вы поддерживали на Черниговщине кандидата от Ж опоблока )))И в результате наших несогласованных действий мы имеем монокоалицию Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13993 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3798 раз. Подякували: 5649 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:30 freeze написав: AlexxK написав: sequence написав: а я считаю, что пох.

главное - что президент с его невменяемой командой боятся меньшинства и стелятся в бесконечные шпагаты.

когда то связки не выдержат а я считаю, что пох.главное - что президент с его невменяемой командой боятся меньшинства и стелятся в бесконечные шпагаты.когда то связки не выдержат А зачем ему бояться меньшинства, если он продолжает политику меньшинства, опираясь на большинство.

Такое впечатление, что в Версале сидел твердокаменный По, только веселый. А зачем ему бояться меньшинства, если он продолжает политику меньшинства, опираясь на большинство.Такое впечатление, что в Версале сидел твердокаменный По, только веселый. Точно

Вернулся наш любимый По в новом обличьи

Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе. ТочноВернулся наш любимый По в новом обличьиТеперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентовЕсли конечно сторонники По проголосуют за Зе.

Ничего, может быть наш нарід, истово верящий в волшебника в голубом вертолете и доверивший Зе этот пост, немного задумается о том, что жизнь - непростая штука и даже волшебники имеют ограниченные возможности и "красные черты", а посему следует надеяться прежде всего на себя.

И тогда рейтинг не упадет так сильно. А если ситуация будет заморожена подобно Приднестровской, без стрельбы и с сохранением (точнее, возобновлением) экономических связей - таки проголосую за Зе

И пора завязывать с этими бесконечными перетираниями из пустого в порожнее, надо обьявить - Минские штайнмайеры выполнять не будем, живем дальше в новой реальности. Потомки разберутся.

По существу совершенно согласен. Но так дела в политике не делаются, тем более относительно слабой стороной. Заявы такого типа мог себе позволить, скажем, Адольф перед дрожащими западными миротворцами. Ничего, может быть наш нарід, истово верящий в волшебника в голубом вертолете и доверивший Зе этот пост, немного задумается о том, что жизнь - непростая штука и даже волшебники имеют ограниченные возможности и "красные черты", а посему следует надеяться прежде всего на себя.И тогда рейтинг не упадет так сильно. А если ситуация будет заморожена подобно Приднестровской, без стрельбы и с сохранением (точнее, возобновлением) экономических связей - таки проголосую за ЗеПо существу совершенно согласен. Но так дела в политике не делаются, тем более относительно слабой стороной. Заявы такого типа мог себе позволить, скажем, Адольф перед дрожащими западными миротворцами. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16488 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:37 freeze написав: Вы намекаете, что рейтинг Зеленского в конце концов будет больше 10 процентов )))

Возможно конечно, что избиратели Порошенко и Вакарчука проголосуют как они говорили за клоуна.

Электорат у Юли ядерный, он всегда голосует только за Юлю, так что здесь вы не угадали ))) Вы намекаете, что рейтинг Зеленского в конце концов будет больше 10 процентов )))Возможно конечно, что избиратели Порошенко и Вакарчука проголосуют как они говорили за клоуна.Электорат у Юли ядерный, он всегда голосует только за Юлю, так что здесь вы не угадали )))

О каком голосовании речь? Вова вроде обещался не идти на второй срок?



Я, собственно, о его дальнейших перспективах в политике вообще и в Раде в частности. То, что по опросам у него будет гораздо больше 10, даже к концу каденции, я уверен. С его-то креативом! О каком голосовании речь? Вова вроде обещался не идти на второй срок?Я, собственно, о его дальнейших перспективах в политике вообще и в Раде в частности. То, что по опросам у него будет гораздо больше 10, даже к концу каденции, я уверен. С его-то креативом! AlexxK Повідомлень: 114 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2019 19:44



Юзик припарковался у сгоревшего дома в Одессе, итить, этож надо так парковаться )))



https://dumskaya.net/news/izvestnyy-slu ... ym-106410/ Шедевральное видео )))Юзик припарковался у сгоревшего дома в Одессе, итить, этож надо так парковаться ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13993 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3798 раз. Подякували: 5649 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4852485348544855 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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