Сурков в Париже пригрозил выйти из переговоров в случае отказа Украины от особого статуса для "ДНР/ЛНР" - Чеснаков10.12.2019 13:32.Команда президента Украины Владимира Зеленского пыталась убедить участников "нормандского саммита" пересмотреть условия Минских соглашений, мотивируя это тем, что иначе украинские националисты устроят "революцию". Об этом написал на своей странице "Телеграмм" российский политтехнолог Алексей Чеснаков, входящий в команду помощника президента России Владислава Суркова."В ходе переговоров нормандской четверки в Париже представители Украины буквально умоляли других участников пересмотреть Минские соглашения. Жаловались, что на Украине будет революция, и националисты их свергнут, если они попытаются выполнить минский комплекс мер", - заявил Чеснаков."Но разжалобить партнеров не удалось. В принятом итоговом коммюнике по настоянию России заявлено о приверженности сторон Минским соглашениям и их незыблемости", - написал российский политтехнолог.Кроме того, он заявил, что Владислав Сурков в ультимативной форме потребовал от украинской делегации в Париже не настаивать на обсуждении изменений в ранее согласованный сторонами проект коммюнике, касающихся предоставления Украиной Донбассу особого статуса на постоянной основе."Украинцы пытались отказаться от этого обязательства. Тогда помощник В.Путина заявил, что российская сторона приостановит участие в переговорах, если данный пункт будет нарушен. Это был фактически ультиматум", - написал Чеснаков.По его словам, ультиматум сработал. "После этого представители Германии и Франции надавили на украинцев, и этот принципиальный для Донбасса пункт был сохранен в правильной редакции. Украинцам пришлось уступить и подтвердить предоставление народным "республикам" особого статуса на постоянной основе. Причем закрепить его в Конституции Украины", - резюмировал политтехнолог Владислава Суркова.