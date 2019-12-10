Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Так это же и есть подлинное народовластие (хотя насчет присоединения сомневаюсь, не присоединили же они абхазов и Тирасполь).
Нет никакого смысла аннексировать ОРДЛО официально, нарываясь на ненужные санкции, если не ошибаюсь они там уже учатся по программам школы России, документы их признаются в России, если что-то не признается можно позвонить Путину в Думу - поправят, зона российского рубля, войсковое единство
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Точно Вернулся наш любимый По в новом обличьи Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.
И тут Порошенко вам в портки нагадил Это ваш Зеленский, за которого вы голосовали, которого вы тут боготворили. Как придёт весёлый ЗЕ!, а не унылый ПО! и всё разрулит, всё порешает. Новые лица, коррупцию победит Это был ваш выбор.
У вас ежевечерняя амнезия ))) Всё наоборот Я голосовал за Юлю, а вы поддерживали на Черниговщине кандидата от Ж опоблока ))) И в результате наших несогласованных действий мы имеем монокоалицию
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
sequence написав: а я считаю, что пох. главное - что президент с его невменяемой командой боятся меньшинства и стелятся в бесконечные шпагаты. когда то связки не выдержат
А зачем ему бояться меньшинства, если он продолжает политику меньшинства, опираясь на большинство. Такое впечатление, что в Версале сидел твердокаменный По, только веселый.
Точно Вернулся наш любимый По в новом обличьи Теперь у Зеленого тоже будет рейтинг в 8 процентов Если конечно сторонники По проголосуют за Зе.
Ничего, может быть наш нарід, истово верящий в волшебника в голубом вертолете и доверивший Зе этот пост, немного задумается о том, что жизнь - непростая штука и даже волшебники имеют ограниченные возможности и "красные черты", а посему следует надеяться прежде всего на себя. И тогда рейтинг не упадет так сильно. А если ситуация будет заморожена подобно Приднестровской, без стрельбы и с сохранением (точнее, возобновлением) экономических связей - таки проголосую за Зе
И пора завязывать с этими бесконечными перетираниями из пустого в порожнее, надо обьявить - Минские штайнмайеры выполнять не будем, живем дальше в новой реальности. Потомки разберутся.
По существу совершенно согласен. Но так дела в политике не делаются, тем более относительно слабой стороной. Заявы такого типа мог себе позволить, скажем, Адольф перед дрожащими западными миротворцами.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
freeze написав:Вы намекаете, что рейтинг Зеленского в конце концов будет больше 10 процентов ))) Возможно конечно, что избиратели Порошенко и Вакарчука проголосуют как они говорили за клоуна. Электорат у Юли ядерный, он всегда голосует только за Юлю, так что здесь вы не угадали )))
О каком голосовании речь? Вова вроде обещался не идти на второй срок?
Я, собственно, о его дальнейших перспективах в политике вообще и в Раде в частности. То, что по опросам у него будет гораздо больше 10, даже к концу каденции, я уверен. С его-то креативом!
Starikan написав:И вообще, прежде чем решать судьбу ОРДЛО, нужно спросить местное население (включая переселенцев). Устроить такой себе (ничего формально не решающий) местный референдум (опрос) под международным наблюдением. И Украине нужны не территории, а люди, любящие Украину.
Насправді це і є найбільш правильний шлях. Але нажаль там більшість не любить Україну. Результати референдуму(опитування) будуть невтішні. Я більш ніж впевнений що більшість буде за приєднання до Росії. А якщо буде вибір між Україною і незалежністю - то більшість вибере незалежність. Інформаційну війну ми там програли. ЗМІ і прапаганда вже зробили своє діло.
andrijk777 написав:Насправді це і є найбільш правильний шлях.
Ви його іспанцям порадьте, щоб вирішити проблему Каталонії, чи англійцям, для Північної Ірландії. Дали б англійці волю ірландцям, і не було б терористів. А то такі дурні - скільки жертв було задарма. Адже головне "просто перестати стріляти".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Kudrjavuy написав:Форум, что позволяет общаться не только ВСЕМ с Украины, но и мира превратился в диктат бредовых снов "Соловьёва"(Это по Карнеге), благодаря наёмным кликушам из РФ. И откровенной бестолковости,... - отсутствием образования и опыта отечественной публики.
Команда президента Украины Владимира Зеленского пыталась убедить участников "нормандского саммита" пересмотреть условия Минских соглашений, мотивируя это тем, что иначе украинские националисты устроят "революцию". Об этом написал на своей странице "Телеграмм" российский политтехнолог Алексей Чеснаков, входящий в команду помощника президента России Владислава Суркова.
"В ходе переговоров нормандской четверки в Париже представители Украины буквально умоляли других участников пересмотреть Минские соглашения. Жаловались, что на Украине будет революция, и националисты их свергнут, если они попытаются выполнить минский комплекс мер", - заявил Чеснаков.
"Но разжалобить партнеров не удалось. В принятом итоговом коммюнике по настоянию России заявлено о приверженности сторон Минским соглашениям и их незыблемости", - написал российский политтехнолог.
Кроме того, он заявил, что Владислав Сурков в ультимативной форме потребовал от украинской делегации в Париже не настаивать на обсуждении изменений в ранее согласованный сторонами проект коммюнике, касающихся предоставления Украиной Донбассу особого статуса на постоянной основе.
"Украинцы пытались отказаться от этого обязательства. Тогда помощник В.Путина заявил, что российская сторона приостановит участие в переговорах, если данный пункт будет нарушен. Это был фактически ультиматум", - написал Чеснаков.
По его словам, ультиматум сработал. "После этого представители Германии и Франции надавили на украинцев, и этот принципиальный для Донбасса пункт был сохранен в правильной редакции. Украинцам пришлось уступить и подтвердить предоставление народным "республикам" особого статуса на постоянной основе. Причем закрепить его в Конституции Украины", - резюмировал политтехнолог Владислава Суркова.
так виходить мітинг "ні капітуляції" не послабляли а посилювали позиції зе на перемовинах? виходить він в любий момент міг прикритися - мовляв мене порвуть.