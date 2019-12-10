Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Форум, что позволяет общаться не только ВСЕМ с Украины, но и мира превратился в диктат бредовых снов "Соловьёва"(Это по Карнеге), благодаря наёмным кликушам из РФ. И откровенной бестолковости,... - отсутствием образования и опыта отечественной публики.
С этого места поподробней.
Недоумение Ваше от того, что Вы Карнегу не читали. Карнега во всех своих работах постоянно ссылался на Соловьева. И все об этом знают. Первый сон Соловьева. Второй сон Соловьева. Третий сон Соловьева. Четвертый сон Соловьева. И все сны бредовые.
Starikan написав:Так это же и есть подлинное народовластие (хотя насчет присоединения сомневаюсь, не присоединили же они абхазов и Тирасполь). И вообще, прежде чем решать судьбу ОРДЛО, нужно спросить местное население (включая переселенцев). Устроить такой себе (ничего формально не решающий) местный референдум (опрос) под международным наблюдением. И Украине нужны не территории, а люди, любящие Украину.
Если в данный момент провести такой референдум, большинство вероятно будет за присоединение к РФ. Аналогично наверное было бы в ПМР и Абхазии с южной Осетией. Одна проблема: РФ не желает всех их к себе присоединять. И дело не в санкциях: аннексии Крыма это не помешало. Парадоксально, но этот вариант устроил бы и определенное крыло украинских националистов (характерный выразитель мнения которого - львовский журналист Дроздов).
Tegularius написав:Аналогично наверное было бы в ПМР и Абхазии с южной Осетией. Одна проблема: РФ не желает всех их к себе присоединять.
Что значит было бы ))) В ПМР уже было. Но РФ категорически не хочет, поэтому референдумы остаются без последствий.
17 сентября 2006 года прошёл второй референдум о независимости ПМР с последующим её вхождением в состав Российской Федерации. На нём жителям ПМР предстояло ответить на два вопроса: Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации? (97,1 % — «за») Считаете ли Вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением в состав Республики Молдова? (94,6 % — «против»)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ
А может такой результат как раз благодаря "митингувальникам"?
Нюанс в том, что ЗЕ сказал -- митингувальниками тыкали в него рашкованы (пу и Ко). И серьезно давили.
Помощник Суркова заявляет, что наоборот, украинцы плакались об угрозах митингувальникив.
Кто-то лжёт.. И я считаю, что рашкованы.
московити згадали про це тільки тоді коли аваков викатив бочку на суркова. московити свого захищали - мовляв це не сурков психонув а нас на місце поставив. а версія зе про мітингувальників в яку канву лягає? чи він просто так бовкнув щоб пороха в багнюку обмазати?
Тут происходит путаница у многих с термином переговоры.
Переговоры - это не встать друг напротив друга и сказать - я буду делать так как я хочу, и не буду делать так как хочет другая сторона переговоров. Обычно переговоры - это путь неких компромиссов для достижения неких целей, в той или иной мере приемлемых для обеих сторон. Поэтому встречу двух Владимиров сложно считать переговорами, стороны не собирались искать компромиссы, обычные в переговорном процессе. Наверное правильное прошедшее называть просто словом встреча, но слово переговоры неуместно.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 10 гру, 2019 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Поэтому встречу двух Владимиров сложно считать переговорами, стороны не собирались искать компромиссы, обычные в переговорном процессе. Наверное правильное прошедшее называть просто словом Встреча.
Так комюніке було підготовлено зазделегідь. Тому просто ще раз виклали козирі, точніше, накреслили, кожен свої, пентаграми (червоні лінії). Який конфлікт, на постсовковому просторі був вирішений? Тільки чеченський, і то тому, що за Чечнею не стояла Раша.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Поэтому встречу двух Владимиров сложно считать переговорами, стороны не собирались искать компромиссы, обычные в переговорном процессе. Наверное правильное прошедшее называть просто словом Встреча.
Так комюніке було підготовлено зазделегідь. Тому просто ще раз виклали козирі, точніше, накреслили, кожен свої, пентаграми (червоні лінії). Який конфлікт, на постсовковому просторі був вирішений? Тільки чеченський, і то тому, що за Чечнею не стояла Раша.
Я собственно про тоже. Если две стороны зайдут в комнату и очертят вокруг себя по кругу красные линии, которые к слову никак не соприкасаются даже рядом. То это просто ритуальные посиделки. К переговорам это не имеет никакого отношения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.