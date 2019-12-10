Додано: Вів 10 гру, 2019 21:30

Уже почти сутки от Порошенко нет новых поводов для протестов.



Он вообще живой?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин