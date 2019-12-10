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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4854485548564857>
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:22

  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:Форум, что позволяет общаться не только ВСЕМ с Украины, но и мира превратился в диктат бредовых снов "Соловьёва"(Это по Карнеге), благодаря наёмным кликушам из РФ.
И откровенной бестолковости,... - отсутствием образования и опыта отечественной публики.

С этого места поподробней.

Недоумение Ваше от того, что Вы Карнегу не читали. Карнега во всех своих работах постоянно ссылался на Соловьева. И все об этом знают.
Первый сон Соловьева.
Второй сон Соловьева.
Третий сон Соловьева.
Четвертый сон Соловьева.
И все сны бредовые.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:27

  Starikan написав:Так это же и есть подлинное народовластие 8) (хотя насчет присоединения сомневаюсь, не присоединили же они абхазов и Тирасполь).
И вообще, прежде чем решать судьбу ОРДЛО, нужно спросить местное население (включая переселенцев). Устроить такой себе (ничего формально не решающий) местный референдум (опрос) под международным наблюдением.
И Украине нужны не территории, а люди, любящие Украину.

Если в данный момент провести такой референдум, большинство вероятно будет за присоединение к РФ. Аналогично наверное было бы в ПМР и Абхазии с южной Осетией. Одна проблема: РФ не желает всех их к себе присоединять. И дело не в санкциях: аннексии Крыма это не помешало. Парадоксально, но этот вариант устроил бы и определенное крыло украинских националистов (характерный выразитель мнения которого - львовский журналист Дроздов).
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:30

Уже почти сутки от Порошенко нет новых поводов для протестов.

Он вообще живой?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:30

  Tegularius написав:Аналогично наверное было бы в ПМР и Абхазии с южной Осетией. Одна проблема: РФ не желает всех их к себе присоединять.


Что значит было бы )))
В ПМР уже было. Но РФ категорически не хочет, поэтому референдумы остаются без последствий.

17 сентября 2006 года прошёл второй референдум о независимости ПМР с последующим её вхождением в состав Российской Федерации. На нём жителям ПМР предстояло ответить на два вопроса:
Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации? (97,1 % — «за»)
Считаете ли Вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением в состав Республики Молдова? (94,6 % — «против»)
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:38

  freeze написав:Что значит было бы )))
В ПМР уже было. Но РФ категорически не хочет, поэтому референдумы остаются без последствий.

Вероятно, для РФ возможность прирастить свои размеры на 4 тыс. кв. км. и 500 тыс. чел. гораздо менее интересна, чем заполучить инструмент влияния на Республику Молдова.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:39

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  detroytred написав:З.Ы. и да. На месте митингувальникив, Пети и Ко, а также форумчан с фантазиями я бы извинился перед ЗЕ

А может такой результат как раз благодаря "митингувальникам"?

Нюанс в том, что ЗЕ сказал -- митингувальниками тыкали в него рашкованы (пу и Ко). И серьезно давили.


Помощник Суркова заявляет, что наоборот, украинцы плакались об угрозах митингувальникив.

Кто-то лжёт..
И я считаю, что рашкованы.

московити згадали про це тільки тоді коли аваков викатив бочку на суркова.
московити свого захищали - мовляв це не сурков психонув а нас на місце поставив.
а версія зе про мітингувальників в яку канву лягає? чи він просто так бовкнув щоб пороха в багнюку обмазати?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:41

СМИ-сторонники майдана о том, почему они врут (из первых уст):
https://zn.ua/personalities/vyacheslav- ... 5309_.html
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:45

Тут происходит путаница у многих с термином переговоры.

Переговоры - это не встать друг напротив друга и сказать - я буду делать так как я хочу, и не буду делать так как хочет другая сторона переговоров.
Обычно переговоры - это путь неких компромиссов для достижения неких целей, в той или иной мере приемлемых для обеих сторон.
Поэтому встречу двух Владимиров сложно считать переговорами, стороны не собирались искать компромиссы, обычные в переговорном процессе. Наверное правильное прошедшее называть просто словом встреча, но слово переговоры неуместно.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 10 гру, 2019 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:51

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Поэтому встречу двух Владимиров сложно считать переговорами, стороны не собирались искать компромиссы, обычные в переговорном процессе. Наверное правильное прошедшее называть просто словом Встреча.

Так комюніке було підготовлено зазделегідь. Тому просто ще раз виклали козирі, точніше, накреслили, кожен свої, пентаграми (червоні лінії). :)
Який конфлікт, на постсовковому просторі був вирішений? Тільки чеченський, і то тому, що за Чечнею не стояла Раша.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:54

  lapay написав:
  freeze написав:Поэтому встречу двух Владимиров сложно считать переговорами, стороны не собирались искать компромиссы, обычные в переговорном процессе. Наверное правильное прошедшее называть просто словом Встреча.

Так комюніке було підготовлено зазделегідь. Тому просто ще раз виклали козирі, точніше, накреслили, кожен свої, пентаграми (червоні лінії). :)
Який конфлікт, на постсовковому просторі був вирішений? Тільки чеченський, і то тому, що за Чечнею не стояла Раша.


Я собственно про тоже. Если две стороны зайдут в комнату и очертят вокруг себя по кругу красные линии, которые к слову никак не соприкасаются даже рядом. То это просто ритуальные посиделки. К переговорам это не имеет никакого отношения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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