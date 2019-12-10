Додано: Вів 10 гру, 2019 22:18

Они всё-таки договорились в Париже )))

Телесериал Слуга народа будет показываться на российском ТНТ с 11 декабря.



Были вопросы возможно роялти, чтобы был контракт на долгосрок, то есть на все три части сериала.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.