Так вся політика така. Щоб верхи зустрілись, і попили кофе з круасанами, нізи труться до конкретного папірця, на якому піаряться верхи. Толку, шо Трамп зустрічався з Кімом, чи з Сі Цзіньпінем? Так само і з нашим конфліктом.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:07
Re: Політичні дискусії
Так вся політика така. Щоб верхи зустрілись, і попили кофе з круасанами, нізи труться до конкретного папірця, на якому піаряться верхи. Толку, шо Трамп зустрічався з Кімом, чи з Сі Цзіньпінем? Так само і з нашим конфліктом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:10
За Каталонией и Сев.Ирландией никто не стоял, это местечковый сепаратизм.
Который мог быть подавлен, так сказать, "с позиции силы".
У нас другая ситуация.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:18
Re: Політичні дискусії
Я б так не сказав. Поки каталонці не пролили кров, то і немає там війни, на відміну від Північної Ірландії. А Раша просто заморозила конфлікт. Навіть якщо ми повернемо Лугандон силою, там все одно будуть проблеми ще не одне десятиліття.
Брекзіт може породити нову хвилю сепаратизму в Великобританії, не все вже там вирішено остаточно...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:18
Они всё-таки договорились в Париже )))
Телесериал Слуга народа будет показываться на российском ТНТ с 11 декабря.
Были вопросы возможно роялти, чтобы был контракт на долгосрок, то есть на все три части сериала.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:23
Не драматизируйте.
Вспомните переговоры Большой Тройки по польскому вопросу. Тягомотина в Ялте, которая имела отголоски даже в Потсдаме. Вначале - категорическое неприятие позиций, потом пришли к непротивлению сторон (с), уступив дяде Джо. Или вопрос о репарациях, в которых оный дядюшка уступил.
Сколько потребовалось этих заседаний?
А перед этим, кстати, велась еще и интенсивная личная переписка.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:42
Если это правда - то это крупная победа нашей дипломатии.
Главный персонаж сериала сейчас однозначно ассоциируется с президентом Украины.
Получается сильная пропаганда в РФ положительного образа Украины.
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:31
Це руйнація держави. Так діла не робляться. Це поразництво загорнуте в обгортку безсилля. Панікьорство.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:50
І іспанці і англійці поступають "неправильно". І що?
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:54
Дебільне питання №1.
За - це за незалежність чи за приєднання до РФ? Я хз.
Дебільне питання №2.
Що означає "проти" в цьому питанні? Я хз.
Це реальні питання з референдуму чи це якийсь прикол?
|