RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4854485548564857
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:07

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я собственно про тоже. Если две стороны зайдут в комнату и очертят вокруг себя по кругу красные линии, которые к слову никак не соприкасаются даже рядом. То это просто ритуальные посиделки. К переговорам это не имеет никакого отношения.

Так вся політика така. Щоб верхи зустрілись, і попили кофе з круасанами, нізи труться до конкретного папірця, на якому піаряться верхи. Толку, шо Трамп зустрічався з Кімом, чи з Сі Цзіньпінем? Так само і з нашим конфліктом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9131
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:10

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Насправді це і є найбільш правильний шлях.
Ви його іспанцям порадьте, щоб вирішити проблему Каталонії, чи англійцям, для Північної Ірландії. Дали б англійці волю ірландцям, і не було б терористів. А то такі дурні - скільки жертв було задарма. Адже головне "просто перестати стріляти". :)

За Каталонией и Сев.Ирландией никто не стоял, это местечковый сепаратизм.
Который мог быть подавлен, так сказать, "с позиции силы".
У нас другая ситуация.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16491
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:18

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:За Каталонией и Сев.Ирландией никто не стоял, это местечковый сепаратизм.
Который мог быть подавлен, так сказать, "с позиции силы".
У нас другая ситуация.

Я б так не сказав. Поки каталонці не пролили кров, то і немає там війни, на відміну від Північної Ірландії. А Раша просто заморозила конфлікт. Навіть якщо ми повернемо Лугандон силою, там все одно будуть проблеми ще не одне десятиліття.
Брекзіт може породити нову хвилю сепаратизму в Великобританії, не все вже там вирішено остаточно...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9131
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:18

Они всё-таки договорились в Париже )))
Телесериал Слуга народа будет показываться на российском ТНТ с 11 декабря.

Были вопросы возможно роялти, чтобы был контракт на долгосрок, то есть на все три части сериала.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13997
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3799 раз.
Подякували: 5650 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:23

  freeze написав: Я собственно про тоже. Если две стороны зайдут в комнату и очертят вокруг себя по кругу красные линии, которые к слову никак не соприкасаются даже рядом. То это просто ритуальные посиделки. К переговорам это не имеет никакого отношения.

Не драматизируйте.
Вспомните переговоры Большой Тройки по польскому вопросу. Тягомотина в Ялте, которая имела отголоски даже в Потсдаме. Вначале - категорическое неприятие позиций, потом пришли к непротивлению сторон (с), уступив дяде Джо. Или вопрос о репарациях, в которых оный дядюшка уступил.
Сколько потребовалось этих заседаний?
А перед этим, кстати, велась еще и интенсивная личная переписка.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16491
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:42

  freeze написав:Они всё-таки договорились в Париже )))
Телесериал Слуга народа будет показываться на российском ТНТ с 11 декабря.

Были вопросы возможно роялти, чтобы был контракт на долгосрок, то есть на все три части сериала.

Если это правда - то это крупная победа нашей дипломатии.
Главный персонаж сериала сейчас однозначно ассоциируется с президентом Украины.
Получается сильная пропаганда в РФ положительного образа Украины.
Tegularius
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 11.02.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:31

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:И вообще, прежде чем решать судьбу ОРДЛО, нужно спросить местное население (включая переселенцев). Устроить такой себе (ничего формально не решающий) местный референдум (опрос) под международным наблюдением.
И Украине нужны не территории, а люди, любящие Украину.

Насправді це і є найбільш правильний шлях.
Але нажаль там більшість не любить Україну. Результати референдуму(опитування) будуть невтішні. Я більш ніж впевнений що більшість буде за приєднання до Росії. А якщо буде вибір між Україною і незалежністю - то більшість вибере незалежність.
Інформаційну війну ми там програли. ЗМІ і прапаганда вже зробили своє діло.

Це руйнація держави. Так діла не робляться. 8) Це поразництво загорнуте в обгортку безсилля. Панікьорство.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27156
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:50

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Насправді це і є найбільш правильний шлях.

Ви його іспанцям порадьте, щоб вирішити проблему Каталонії, чи англійцям, для Північної Ірландії. Дали б англійці волю ірландцям, і не було б терористів. А то такі дурні - скільки жертв було задарма. Адже головне "просто перестати стріляти". :)

І іспанці і англійці поступають "неправильно". І що?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:54

  freeze написав:Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации? (97,1 % — «за»)

Дебільне питання №1.
За - це за незалежність чи за приєднання до РФ? Я хз.
  freeze написав:Считаете ли Вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением в состав Республики Молдова? (94,6 % — «против»)

Дебільне питання №2.
Що означає "проти" в цьому питанні? Я хз.
Це реальні питання з референдуму чи це якийсь прикол?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4854485548564857
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14501)
11.12.2019 00:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.