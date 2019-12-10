Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Они всё-таки договорились в Париже ))) Телесериал Слуга народа будет показываться на российском ТНТ с 11 декабря. Были вопросы возможно роялти, чтобы был контракт на долгосрок, то есть на все три части сериала
Тот кто так усердно ругал липецкую фабрику - давно имеет "липецкую" киностудию. Но только в отличие от фабрики все деньги остаются на россии
andrijk777 написав:І іспанці і англійці поступають "неправильно". І що?
Та нічого, мрійте і далі, про "правильний" світ. Випадки, коли, без війни, ставали незалежними не заморські території, а частини країни, можна перерахувати по пальцям. Так що Україні, в цьому плані, сильно пощастило, хоча в нас теж була ця війна сто років назад. От найсвіжіший приклад:
В ходе референдума о вопросе независимости Бугенвиля почти 98% острова в Океании проголосовали за отделение от Папуа — Новой Гвинеи, сообщает агентство Bloomberg. В пользу создания собственного государства высказались 176 тыс. участников голосования, три тысячи посчитали достаточной широкой автономию.
Власти Папуа — Новой Гвинеи, разрешившие референдум, рассчитывали, что жители острова не захотят жить отдельно. При этом нет гарантии, что теперь они согласятся на отделение Бугенвиля, пишет агентство. Окончательное согласие должен дать парламент страны.
Бугенвиль — крупнейший в группе Соломоновых островов. Названный в честь французского путешественника Луи Антуана де Бугенвиля, в 1970-е годы он был включен в состав Папуа — Новой Гвинеи. Дважды в течение последних 50 лет он пытался отделиться, что привело к длительному военному конфликту, в ходе которого погибли более 15 тыс. человек. Мирное соглашение, подписанное центральным правительством с повстанцами при посредничестве Австралии и Новой Зеландии, предусматривало в том числе проведение в будущем референдума.