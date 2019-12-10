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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4856485748584859>
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:13

  freeze написав:Они всё-таки договорились в Париже )))
Телесериал Слуга народа будет показываться на российском ТНТ с 11 декабря.
Были вопросы возможно роялти, чтобы был контракт на долгосрок, то есть на все три части сериала
Тот кто так усердно ругал липецкую фабрику - давно имеет "липецкую" киностудию.
Но только в отличие от фабрики все деньги остаются на россии :?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:20

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:І іспанці і англійці поступають "неправильно". І що?

Та нічого, мрійте і далі, про "правильний" світ.
Випадки, коли, без війни, ставали незалежними не заморські території, а частини країни, можна перерахувати по пальцям. Так що Україні, в цьому плані, сильно пощастило, хоча в нас теж була ця війна сто років назад. От найсвіжіший приклад:
В ходе референдума о вопросе независимости Бугенвиля почти 98% острова в Океании проголосовали за отделение от Папуа — Новой Гвинеи, сообщает агентство Bloomberg. В пользу создания собственного государства высказались 176 тыс. участников голосования, три тысячи посчитали достаточной широкой автономию.

Власти Папуа — Новой Гвинеи, разрешившие референдум, рассчитывали, что жители острова не захотят жить отдельно. При этом нет гарантии, что теперь они согласятся на отделение Бугенвиля, пишет агентство. Окончательное согласие должен дать парламент страны.

Бугенвиль — крупнейший в группе Соломоновых островов. Названный в честь французского путешественника Луи Антуана де Бугенвиля, в 1970-е годы он был включен в состав Папуа — Новой Гвинеи. Дважды в течение последних 50 лет он пытался отделиться, что привело к длительному военному конфликту, в ходе которого погибли более 15 тыс. человек. Мирное соглашение, подписанное центральным правительством с повстанцами при посредничестве Австралии и Новой Зеландии, предусматривало в том числе проведение в будущем референдума.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/11/12/2019/ ... 9eed5fee8b
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:38


Лепэн, а чего это вы пасетесь на враждебном информпростори?
У меня начинают закрадываться вопросы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:01

Удалено автором
Востаннє редагувалось Anadonta в Сер 11 гру, 2019 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:04

Удалено автором
Востаннє редагувалось Anadonta в Сер 11 гру, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:04

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:У меня начинают закрадываться вопросы

Там є відповіді на ці питання. :)
Впрочем, делать очень уж оптимистичные прогнозы рано — они уже не раз рушились. Главное — насколько российская власть ощущает важность отношений с Западом. С одной стороны, трудно расставаться с некоторыми геополитическими амбициями. Ведь компромисс с Западом означает признание, не словесное, а реальное, наличия независимой Украины, не входящей в российскую сферу влияния и активно сотрудничающей с НАТО, хотя и не вступающей в альянс. Это трудное решение для немалой части российской элиты, в том числе силовой.

С другой стороны, есть тема отставания России от ведущих мировых экономик, обостряющаяся в условиях формализованных и неформальных санкций. Если они сохранятся, то отставание будет только усиливаться. Есть и усталость российского общества от конфронтации с Западом и Украиной. По данным Левада-центра, с февраля по сентябрь 2019 года в полтора раза увеличилась доля жителей России, оценивающих свое отношение к Украине как в той или иной степени хорошее. Сейчас положительное отношение декларируют 56% россиян, что является максимальным показателем в посткрымский период. К США в августе 2019 года хорошо относились 42% респондентов, плохо — 44%. Разница в статистической погрешности — так что былого доминирующего антиамериканизма уже нет. А значит, современная версия холодной войны начинает вступать в противоречие не только с экономическими резонами, но и с общественными настроениями.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/opinions/politics/11 ... 307d10bd75
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:16

такой вот взгляд на результат встречи
https://www.youtube.com/watch?v=Jd4XTWtVvHg
с 7мин50сек
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:36

Re: Політичні дискусії так/не так

  Подолянин написав:усердно ругал липецкую фабрику - давно имеет "липецкую" киностудию.

Тот кто имеет, не кричал, что иметь нельзя.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:39

  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:Форум, что позволяет общаться не только ВСЕМ с Украины, но и мира превратился в диктат бредовых снов "Соловьёва"(Это по Карнеге), благодаря наёмным кликушам из РФ.
И откровенной бестолковости,... - отсутствием образования и опыта отечественной публики.

С этого места поподробней.

Кто платит, тот и заказывает музыку.
Миллионы гривен партии Владимира Зеленского перечислили через фиктивные фирмы
[10:00 11 декабря 2019 года ] http://ukrrudprom.com/news/Millioni_gri ... erez_.html

В третьем квартале 2019 года на счета партии “Слуга народа” поступило почти 100 млн грн в качестве поддержки от физических и юридических лиц, но часть компаний, которые финансировали политсилу, имеют признаки фиктивности. Об этом говорится в расследовании программы “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Так, ООО “Ярославова реклама” перечислило на счет партии 3,3 млн грн. При этом, как оказалось, владелец фирмы — 22-летний Ярослав Кузка — работает поваром в одном из киевских ресторанов, где готовит хинкали. По адресу, где якобы зарегистрирована компания Кузки, о такой фирме никогда не слышали.

Еще одна фирма — ООО “Компания Пром Импорт” — перечислила партии “Слуга народа” около 500 тыс. грн. Как выяснили журналисты, владелица компании Юлиана Куку занимается продажей женского белья. В соцсетях женщина жалуется на то, что продажи ее белья “не идут”. При этом Куку утверждает, что полмиллиона пожертвовала таки она.

“Это благотворительный взнос, который мы можем сделать любому, правильно? .. Ну вот мы и сделали”, — отметила Куку.

Место регистрации компании Юлианы Куку — формальное. Это так называемый адрес массовой регистрации. В одном помещении здесь “прописана” целый ряд фирм, которые на самом деле там не функционируют.

Еще один донор партии — фермерское хозяйство “Дары Закарпатья 1979”. Предприятие перечислило “слугам” 3,3 млн грн. Журналисты выяснили, что ее владелец Артем Микулинский зарегистрирован в Херсоне и фигурирует в целом ряде уголовных дел. Причины — мелкие кражи и драки с женой.

При этом органы опеки пытаются лишить его родительских прав. Мать Микулинского рассказала, что молодой человек имеет инвалидность и нигде не работает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:54

  19yuriy91 написав:такой вот взгляд на результат встречи
https://www.youtube.com/watch?v=Jd4XTWtVvHg
с 7мин50сек


Кстати в конце интервью совсем забавное, я даже не знал, по обсуждавшимся здесь спортивным санкциям, оказывается исправления в базе РУСАДА, переданные в WADA, cделаны в другом формате, чем первоначальные записи в этой базе. И это сразу бросилось в глаза. Возникает вопрос, а что это было и кто и когда это сделал и на каком уровне, потому что явно даже средний компьютерщик не мог допустить такого ляпаса.

Да и тут вспомнилось, что с результатами Петра Алексеевича с помпой сданные в WADA, таки запалился на запрещенном или нет ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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